Гравійний сад / © Credits

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Якщо ви любите милуватися садом більше, ніж працювати у ньому, гравійний сад може стати справжнім відкриттям. Його головна ідея проста: замість традиційного газону чи мульчі поверхню вкривають декоративним гравієм, а між камінням висаджують посухостійкі рослини — про це розповідає видання Real Simple.

Такий формат озеленення має одразу кілька переваг. По-перше, він суттєво скорочує потребу у поливанні. По-друге, дозволяє забути про регулярне косіння газону. А по-третє, створює сучасний, фактурний ландшафт, який має ефектний вигляд у будь-яку пору року.

Особливо добре у таких садах почуваються лаванда, чебрець, розмарин, різні види седумів, декоративні злаки та альпійські багаторічники. Разом вони формують багатошарову композицію, у якій рослини ніби виростають просто серед каміння.

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Популярність гравійних садів

Секрет популярності цього тренду — у поєднанні естетики та практичності. Гравій не розкладається, не пліснявіє та не потребує щорічного оновлення, як органічна мульча. Крім того, він допомагає зберігати структуру ґрунту та зменшує випаровування вологи.

Також можна зазначити універсальність такого рішення. Гравійні сади чудово працюють на схилах, у місцях зі складним рельєфом і на ділянках із бідними ґрунтами, де традиційні квітники часто мають виснажливий вигляд.

Ще один бонус — підтримка біорізноманіття. Лаванда, деревій, декоративні трави та інші рослини, які часто використовують у таких композиціях, приваблюють бджіл, метеликів та інших корисних запилювачів.

Нюанси

Попри репутацію «безтурботного саду», гравійний ландшафт не можна назвати повністю автономним. Найчастіша проблема — бур’яни. Якщо ґрунт не був правильно підготовлений перед облаштуванням саду, небажана рослинність швидко знайде шлях між камінням.

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Не менш важливим є дренаж. Гравійні композиції погано працюють у місцях, де після дощу довго застоюється вода. Також вони не підходять для рослин, які люблять вологий та важкий ґрунт, наприклад, гортензій, хост, папоротей чи астильб.

У регіонах із частими опадами та родючими ґрунтами догляд може виявитися складнішим, ніж очікується, адже бур’яни у таких умовах ростуть особливо активно.

Як правильно зробити гравійний сад

Успіх починається з підготовки основи. Якщо на ділянці переважає важкий глинистий ґрунт, його варто покращити піском, кам’яною крихтою чи спеціальними дренажними сумішами.

Для садіння найкраще обирати рослини зі схожими потребами у волозі. Експерти радять поєднувати низькі ґрунтопокривні культури, декоративні трави та вертикальні акцентні багаторічники, саме така комбінація створює природний та дорогий вигляд.

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Гравій насипають шаром приблизно 3–8 сантиметрів залежно від призначення ділянки. Для доріжок та декоративних сухих струмків шар може бути ще товщим.

На старті молодим рослинам знадобиться регулярне поливання, але після вкорінення більшість із них прекрасно обходиться мінімальною кількістю води.

Гравійний сад — це не просто модний ландшафтний тренд, а відповідь на сучасний спосіб життя. Він дозволяє створити красивий, екологічний та водночас практичний простір, який не потребує постійної уваги. Головне — правильно підібрати рослини, подбати про дренаж і не чекати, що каміння повністю позбавить від догляду.

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