Кури / © Associated Press

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Моду на вирощування курей започаткував відомий футболіст Девід Бекхем, який у своєму фотоблогу постійно ділиться власними досягненнями у городництві та кумедними відео з курми.

Зараз мода на вирощування курей вже захопила всю Британію. Люди намагаються розводити різні породи й птиць, які несуться різнокольоровими, найбажаніше блакитними, яйцями. То ж, якщо ви хочете бути в тренді, можете спробувати завести собі курей. Одразу хочемо попередити, досвідчені господарі стверджують, що жодної економічної вигоди ваше хобі не матиме, але радості може принести багато.

Девід Бекхем і кури / © instagram.com/davidbeckham

Але вирощування курей — це процес трохи складніший за вирощування троянд чи то помідорів, то ж пропонуємо ознайомитися з порадами досвідченої сільської жительки та авторки блога «Просте сільське життя» Аннет Термон. Колишня медсестра відділення інтенсивної терапії та дизайнерка весільних суконь, яка стала власницею фермерського господарства, авторкою та прихильницею здорового способу життя, створила інструкцію для початківців, які вирішили завести птахів.

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Яйця / © Associated Press

Утримання курей — це корисно, терапевтично, весело, а іноді й нервово, якщо ви новачок, стверджує Аннет. Її стислий посібник охоплює усі основні моменти, які вам потрібно знати про те, як вирощувати курей, якщо ви початківець, та отримувати всі неймовірні переваги.

Коли ви знатимете відповіді, це полегшить планування, ухвалення рішень та зобов’язання.

Як обрати курчат

Курчата / © Associated Press

Для початківців найкраще починати з вирощування курчат. Вибір яєць (запліднених яєць, які потрібно інкубувати) може бути складним для початку.

Ви можете отримати курчат з інкубатора або купити на сільському базарі. Однак уникайте курчат, які мають млявий вигляд, згорблені в клубок, неохоче рухаються або мають виділення з очей/носа, коли ви вибираєте їх самостійно.

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Догляд за курчатами вимагає певного планування, роботи та постійних зобов’язань.

Кури / © Associated Press

Курник та укриття

Курям потрібне безпечне місце для відпочинку, кладки яєць, ховання від небезпеки та хижаків, а також захист від погодних умов.

Перш ніж завести курчат, переконайтеся, що у вас є курник або укриття. Може знадобитися до 12 тижнів, перш ніж перемістити курчат на вулицю, але будьте готовими. Курник має бути захищеним від негоди; мокра курка — нещаслива курка.

Він також має бути достатньо великим, щоб було достатньо місця для всіх. Це запобіжить сваркам та переповненості, які можуть призвести до антисанітарних та нездорових умов. Мінімальна рекомендована площа –0,2-0,3 квадратних метра на одну курку всередині курника.

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Гарна вентиляція є важливою. Курник має бути прохолодним влітку та теплим взимку, але не задушливим та вологим. Коли вентиляції недостатньо, це знову може призвести до нездорових умов, проблем зі цвіллю та хвороб.

Також важливо чистити курник приблизно раз на місяць.

Вашим курям потрібні гніздові ящики, де вони можуть відкладати яйця. Рекомендується один ящик на трьох курей, але чим більше, тим краще.

Нарешті, їм потрібен безпечний зовнішній вигін/загін, оскільки кури часто сплять надворі, тому вони однаково мають бути захищені від хижаків.

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Кури / © Associated Press

Вільне вигулювання

Кури повинні мати можливість вільно пересуватися протягом дня. Переваги вільного вигулу включають:

Кури будуть блукати весь день у пошуках будь-яких комах та шкідників. Це дуже допомагає підтримувати навколишні території без хвороб. Вони також допомагають тримати мух подалі від території.

Ваші яйця можуть бути більш поживними завдяки природному корму.

Курям потрібно менше магазинного піску, оскільки вони збирають натуральний, такий як пісок, галька та каміння, що допомагає їм розщеплювати їжу без зубів.

Кури здоровіші та щасливіші, коли вони на вільному вигулюванні. Весь цей час пересування допомагає контролювати вагу. Хвороби також легше стримувати таким чином, ніж у курнику, де вони живуть близько одне до одного.

Кури / © Associated Press

Чим годувати курей

Кури — всеїдні птахи, а це означає, що їхній раціон різноманітний і включає різноманітні продукти. Збалансований раціон має вирішальне значення для їхнього здоров’я, несучості та загального самопочуття. Те, чим ви годуєте своїх курей, суттєво вплине на їхнє здоров’я та несучість.

Правильний корм — це здорові кури та яйця.

Неправильний корм — це кури з надмірною/недостатньою вагою, хвороби, погана якість яєць.

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Хороший корм для курей міститиме амінокислоти, вітаміни, мінерали, ферменти, клітковину та якісний білок. Потреби птахів у білку та тип корму відрізнятимуться залежно від їхнього віку.

Існує готовий корм для курей:

Стартовий корм (0-6 тижнів). Цей корм з високим вмістом білка допомагає молодим курчатам правильно рости та розвиватися.

Корм для вирощування (6-18 тижнів). Він має менше білка, ніж стартовий, і підтримує стабільний ріст.

Корм для несучок (від 18 тижнів). Містить необхідні поживні речовини для виробництва яєць, включаючи кальцій для міцної шкаралупи.

Корм для бройлерів (для м’ясних птахів): Спеціально розроблений для курей, вирощених на м’ясо, забезпечує збалансоване харчування для швидкого зростання.

Що ще можна давати курям

Зернові культури. Цільнозернові культури, такі як кукурудза, ячмінь, овес та пшениця, можна розкидати по землі як ласощі або добавку. Зернові культури багаті на енергію та можуть допомогти курчатам зігрітися в холодну погоду.

Окрім цього, іноді можна давати курям ласощі, бо чому б і ні, наприклад, кухонні відходи та залишки їжі. Багато кухонних відходів безпечні для курей, включаючи шкірку від фруктів та овочів, варений рис, макарони, хліб (у помірній кількості) та нецитрусові фрукти.

Овочі. Свіжі овочі, такі як салат, капуста кале, шпинат, морква та огірки, є чудовими джерелами вітамінів та мінералів.

Фрукти. Кури люблять такі фрукти, як яблука, ягоди, кавун та диня. Уникайте давати їм цитрусові або кісточки з фруктів.

Джерела білка. Комахи, жуки та черви є природними джерелами білка для курей. Вони люблять дряпати та шукати комах у дворі. Борошняних та дощових черв’яків можна давати як ласощі або добавки.

Зелені продукти. Кури полюбляють листову зелень, таку як салат, капуста та капуста кале. Зелені продукти забезпечують організм клітковиною та поживними речовинами.

Добавки кальцію. Подрібнені раковини устриць або яєчна шкаралупа можуть забезпечити додатковий кальцій, сприяючи формуванню міцної яєчної шкаралупи.

Підсмажений хліб. Ви також повинні додавати до їхнього корму підсмажений хліб, щоб допомогти травленню, та мушлі устриць, щоб зберегти міцність кісток та яєчної шкаралупи.

Уникайте цих продуктів

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Слід уникати шоколаду, авокадо, цибулі, часнику, цитрусових та продуктів з високим ступенем переробки або солоної їжі, оскільки вони можуть зашкодити курям.

І, звичайно, завжди майте під рукою свіжу, чисту воду. Курка може легко випивати в середньому 1 склянку води на день.

Пам’ятайте, що збалансоване харчування має вирішальне значення. Хоча ласощі та обрізки їжі приємні для курей, вони не повинні становити більше 10% їхнього загального раціону.

Забезпечення їх комерційним кормом, розробленим спеціально для їхньої конкретної стадії життя, є важливим для забезпечення отримання ними необхідних поживних речовин для росту, несучості та загального здоров’я.

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Кури / © Associated Press

Здоровʼя курей

Забезпечення добробуту ваших курей є надзвичайно важливим як для них самих, так і для вашого задоволення як власника курей. Підтримка їхнього здоров’я та добробуту вимагає пильності, проактивного догляду та розуміння потенційних проблем зі здоров’ям.

Паразити. Зовнішні та внутрішні паразити можуть спричиняти дискомфорт, хвороби та знижувати несучість. Регулярно оглядайте своїх курей на наявність ознак кліщів, вошей та глистів. Симптоми можуть включати втрату пір’я, втрату ваги, млявість та бліді гребінці. Пилові ванни (о, як вони їх люблять!) та регулярне чищення курника допоможуть зменшити кількість паразитів. Аннет часто обприскує всі поверхні курника, гніздові коробки та навіть курей своїм повністю натуральним домашнім спреєм від кліщів та курника.

Стафілококова інфекція. Коли бактерії потрапляють у ногу курки через поріз або подряпину. Вона починається з інфекції в нозі або пальцях, але може поширюватися по нозі та бути смертельною, якщо поширюється на інші тканини та кістки. Ознаки, на які вам слід звернути увагу, включають кульгавість та опухлу, набряклу лапу або палець, а іноді навіть ноги, якщо інфекція серйозна. Найбільш показовою ознакою буде чорний струп у місці інфекції.

Респіраторні проблеми. Респіраторні інфекції можуть швидко поширюватися серед курей. Зверніть увагу на такі ознаки, як кашель, чхання, хрипи, виділення з носа та утруднене дихання. Гарна вентиляція, чиста підстилка та уникнення перенаселеності можуть допомогти запобігти респіраторним захворюванням. Помістіть нових курей на карантин, перш ніж вводити їх у стадо, щоб мінімізувати передавання хвороб.

Проблеми з травленням. Кури можуть мати проблеми з травленням, такі як уражені посіви, кислий посів та зав’язування яєць. Спостерігайте за своїми курми на наявність ознак дискомфорту, труднощів з ковтанням або незвичайної поведінки. Забезпечення доступу до піску, додавання пробіотиків та забезпечення збалансованого раціону можуть допомогти у запобіганні та управлінні цими проблемами.

Тепловий стрес та вплив холоду. Екстремальні погодні умови можуть вплинути на здоров’я ваших курей. Тепловий стрес влітку та холод взимку можуть призвести до страждань і навіть смерті. Переконайтеся, що ваш курник добре провітрюється та утеплений, забезпечте тінь і воду в спекотну погоду, а також захистіть його від обмороження в холодні місяці.

Проблеми, пов’язані з яйцями. Аномалії у виробництві яєць можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям. Дефіцит вітамінів, паразити та інфекції, а також стрес можуть вплинути на виробництво або якість яєць. Звертайте увагу на якість, розмір, колір та наявність кров’яних плям яєчної шкаралупи. Додавання мушель устриць та підтримка поживного раціону можуть допомогти запобігти проблемам зі шкаралупою.

Зміни в поведінці. Зміни в поведінці, такі як млявість, ізоляція або агресія, можуть сигналізувати про приховані проблеми зі здоров’ям. Стете за взаємодією та активністю ваших курей, щоб виявити будь-які відхилення від їхніх звичних моделей поведінки.

© Associated Press

Про що треба подбати

Чистий та комфортний курник. Чистий та доглянутий курник є важливим для здоров’я курей. Регулярно чистіть підстилку, видаляйте відходи та забезпечте належну вентиляцію, щоб запобігти появі цвілі та хвороб.

Поживний раціон. Забезпечте збалансований раціон з відповідним рівнем білка для кожної стадії росту. Пропонуйте свіжу воду, пісок та устричні мушлі для підтримки травлення та міцної шкаралупи яєць. Уникайте годування їх пліснявою або зіпсованою їжею.

Гігієнічні практики. Мийте руки до та після контакту з курми, щоб запобігти передаванню хвороб. Помістіть нових птахів на карантин, перш ніж вводити їх у зграю, щоб уникнути потенційних інфекцій.

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Простір та збагачування. Уникайте перенаселення, забезпечуючи достатньо місця для комфортного пересування та сідала вашим курям. Збагачуйте їхнє середовище сідалами, гніздовими будками та предметами для клювання та дряпання.

Природний пошук їжі. Заохочуйте вільний вигул щодня, щоб ваші кури могли шукати комах, рослини та природний пісок. Це збагачує їхній раціон та сприяє їхньому фізичному та психічному добробуту.

Регулярні медичні огляди. Проводьте планові медичні огляди, щоб виявити ранні ознаки хвороби. Регулярно оглядайте пір’я, гребінці, очі та поведінку, щоб виявити потенційні проблеми до того, як вони загостряться.

Ветеринарна допомога. Встановіть зв’язок з ветеринаром, який добре знає птахівництво та може надати рекомендації, вакцинацію та лікування за необхідності.

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© Associated Press

Найкраще вони почуваються в зграї

Кури — це соціальні тварини з сильним інстинктом жити в зграях. Вони встановлюють ієрархію та займаються соціальною поведінкою, такою як купання в пилу та пошук їжі, яка збагачується, коли у них є компаньйони. Одна курка може відчувати самотність, стрес та нудьгу без компанії інших курей.

Тому подбайте про те, щоб вашим курям не було самотньо.