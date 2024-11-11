Хризантеми в саду: як доглядати за морозостійкими сортами

Морозостійкі хризантеми, що цвітуть наприкінці літа та восени, є головною прикрасою вашого саду на завершення сезону.

Морозостійкі хризантеми постраждали від стійкого міфу про те, що вони примхливі та ніжні багаторічники, але за останні 20 років знову стали основою осіннього саду.

Експерт із рослин Джонні Брюс розповів Gardens Illustrated, як доглядати за хризантемами.

Наскільки витривалі хризантеми

Вважається, що хризантеми витривалі до температур близько -5°C до -10°C, але є багато витривалих квітів, які переживають зими до -20°C.

Коли цвітуть морозостійкі хризантеми

Морозостійкі хризантеми цвітуть наприкінці літа та восени. Приємна маса сріблястого листя є прекрасним тлом для інших рослин на початку року, і коли починаються заморозки, мало квітів, за які садівник може бути таким вдячним.

Де садити морозостійкі хризантеми

Посадка хризантем / Фото: Credits

Більшість хризантем добре підходять для сонячного боку, але беріть до уваги, що місце на повному сонці у липні може бути несонячним у жовтні. Ці квіти адаптуються до низки нейтральних і лужних ґрунтів — хоча вони вважають за краще не сидіти мокрими взимку і не люблять висихання влітку. Гарне підживлення органічними добривами навесні та шар мульчі для збереження вологи укріплять хризантему на весь рік.

Коли садити морозостійкі хризантеми

Укорінені живці або молоді рослини стають доступними навесні. Їх потрібно вирощувати в теплиці або на сонячному підвіконні, поки вони не стануть достатньо великими для садіння навесні, після того, як мине ризик заморозків.

Ви можете купити молоді рослини, що вкоренилися, на початку або середині літа. Їх можна висаджувати просто в клумби та горщики, і вони зацвітуть вже цього сезону.

Дорослі квітучі рослини доступні в садових центрах наприкінці літа та на початку осені для миттєвого прикрашання вашого саду. В ідеалі не висаджуйте пізніше за середину вересня, щоб вони встигли вкоренитися до холодної, вологої зими.

Як доглядати за морозостійкими хризантемами

Хризантеми / Фото: Credits

Після садіння мульчуйте хризантеми компостом, що перепрів, або гноєм. Переконайтеся, що ґрунт навколо ваших хризантем не пересихає, але не допускайте, щоб він був заболоченим, тому що квіти не люблять рости в заболоченому ґрунті.

На початку літа прищипніть або зупиніть хризантеми, щоб вони розгалужувалися і давали багато кольорів. Коли вони досягнуть висоти близько 20 см, видаліть головну точку зростання, ви також можете зробити те саме з кінчиками бічних пагонів.

Регулярно підживлюйте хризантеми рідким добривом від кінця весни до появи бруньок.

Восени мульчуйте, щоб захистити коріння взимку.

Підв'язуйте вищі сорти, які можуть бути повалені сильним вітром. Нижчі сорти зазвичай цього не вимагають.

Після того, як рослина закінчить цвітіння пізньої осені, обріжте всю рослину на 20 см від основи.

Шкідники та хвороби хризантем

Хризантеми / Фото: Credits

Остерігайтеся ушкоджень слимаками.

Нематода може викликати почорніння та опадання листя у дуже вогку погоду. Але це найгірший варіант розвитку подій, якщо ви купуєте у надійного продавця, рослини не повинні мати цього шкідника. Старі сорти мають певну стійкість до нього.

Читайте також: