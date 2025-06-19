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Ґрунтоблоки: як екологічно посіяти розсаду без використання пластику
У світі, де ми все частіше шукаємо способи жити екологічним життям і зменшувати кількість використаного пластику, садівництво також зазнає «зелених» змін.
Один із таких новітніх та ефективних методів — посів у ґрунтоблоки. Це чудова альтернатива пластиковим касетам, горщикам і контейнерам. Відомий садівник Jamie Walton поділився своїм досвідом та натхненням.
Що таке ґрунтоблоки
Ґрунтоблоки — це щільно спресовані кубики вологого ґрунту чи субстрату, які створюються за допомогою спеціального пристрою. У кожному такому блоці є заглиблення для насінини та вони чудово тримають форму без жодної пластикової ємності.
Що потрібно для старту
Пристрій для формування блоків. Існують блокувальники різних розмірів — для малих, середніх і великих насінин. Найменші блоки мають розмір близько 2–4 см та ідеально підходять для початкового пророщування.
Живильне середовище (ґрунт). Використовуйте легкий, вологий, але не занадто водянистий субстрат — найкраще торф’яно-кокосову суміш або компост із вермикулітом і кокосовим волокном.
Піддони чи лотки для розміщення блоків. Можна використати екологічні варіанти — бамбукові, дерев’яні, металеві піддони чи перероблені пластикові ємності, наприклад, від ягід.
Як зробити ґрунтоблоки
Зволожте субстрат — він має бути настільки вологим, щоб тримати форму після пресування.
Занурте блокувальник у суміш, добре натисніть, щоб заповнити усі камери.
Видавіть блоки на поверхню (лоток чи дерев’яну підставку), притиснувши пристрій униз.
У кожен блок покладіть по 1 насінині, трохи присипте тонким шаром субстрату за потреби.
Залиште блоки проростати у теплому місці, за потреби злегка зволожуйте.
Які культури підходять для ґрунтоблоків
Малі блоки: капуста, броколі, салати, базилік, перець, томати, зелень.
Великі блоки: кабачки, огірки, дині, квасоля, кукурудза.
Можна пересадити маленькі блоки у великі — це дозволяє без стресу «пікірувати» сіянці.
Переваги ґрунтоблоків
Без пластику — екологічно чисто
Здорові корені — менше стресу під час пересадження
Легко контролювати вологість
Ідеально для пророщування в умовах дому
Розвиває любов до природи навіть у дітей
На замітку
Якщо ви хочете зробити блокувальник самостійно — можна використати формочку від льоду чи пластикову пляшку без дна.
Зволожуйте блоки знизу — просто підливайте воду у піддон.
Для збереження вологи зверху можна накрити лоток плівкою чи кришкою.
Посів у ґрунтоблоки — це не просто зручна технологія, а справжній лайфгак для сучасних садівників. Він об’єднує турботу про природу, комфорт і чудовий результат. Якщо ви мріяли виростити розсаду вдома та не захаращувати простір пластиковими стаканчиками — спробуйте цей метод уже сьогодні.