Ґрунтоблоки: як екологічно посіяти розсаду без використання пластику / © Credits

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Один із таких новітніх та ефективних методів — посів у ґрунтоблоки. Це чудова альтернатива пластиковим касетам, горщикам і контейнерам. Відомий садівник Jamie Walton поділився своїм досвідом та натхненням.

Що таке ґрунтоблоки

Ґрунтоблоки — це щільно спресовані кубики вологого ґрунту чи субстрату, які створюються за допомогою спеціального пристрою. У кожному такому блоці є заглиблення для насінини та вони чудово тримають форму без жодної пластикової ємності.

Що потрібно для старту

Пристрій для формування блоків. Існують блокувальники різних розмірів — для малих, середніх і великих насінин. Найменші блоки мають розмір близько 2–4 см та ідеально підходять для початкового пророщування.

Живильне середовище (ґрунт). Використовуйте легкий, вологий, але не занадто водянистий субстрат — найкраще торф’яно-кокосову суміш або компост із вермикулітом і кокосовим волокном.

Піддони чи лотки для розміщення блоків. Можна використати екологічні варіанти — бамбукові, дерев’яні, металеві піддони чи перероблені пластикові ємності, наприклад, від ягід.

Як зробити ґрунтоблоки

Зволожте субстрат — він має бути настільки вологим, щоб тримати форму після пресування. Занурте блокувальник у суміш, добре натисніть, щоб заповнити усі камери. Видавіть блоки на поверхню (лоток чи дерев’яну підставку), притиснувши пристрій униз. У кожен блок покладіть по 1 насінині, трохи присипте тонким шаром субстрату за потреби. Залиште блоки проростати у теплому місці, за потреби злегка зволожуйте.

Які культури підходять для ґрунтоблоків

Малі блоки: капуста, броколі, салати, базилік, перець, томати, зелень.

Великі блоки : кабачки, огірки, дині, квасоля, кукурудза.

Можна пересадити маленькі блоки у великі — це дозволяє без стресу «пікірувати» сіянці.

Переваги ґрунтоблоків

Без пластику — екологічно чисто

Здорові корені — менше стресу під час пересадження

Легко контролювати вологість

Ідеально для пророщування в умовах дому

Розвиває любов до природи навіть у дітей

На замітку

Якщо ви хочете зробити блокувальник самостійно — можна використати формочку від льоду чи пластикову пляшку без дна.

Зволожуйте блоки знизу — просто підливайте воду у піддон.

Для збереження вологи зверху можна накрити лоток плівкою чи кришкою.

Посів у ґрунтоблоки — це не просто зручна технологія, а справжній лайфгак для сучасних садівників. Він об’єднує турботу про природу, комфорт і чудовий результат. Якщо ви мріяли виростити розсаду вдома та не захаращувати простір пластиковими стаканчиками — спробуйте цей метод уже сьогодні.

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