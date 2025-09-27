Грушеве дерево: поради для осіннього садіння / © Associated Press

Навесні воно тішить білими запашними квітами, влітку дарує тінь та свіжість завдяки густому листю, восени переливається золотом і багрянцем, а взимку прикрашає ділянку химерними гілками. До того ж груша вважається одним із найневибагливіших фруктових дерев, яке під силу виростити навіть новачкам.

Осінь — чудовий час для висаджування молодих саджанців. Завдяки прохолодній температурі та вологому ґрунту коренева система легко адаптується, а вже навесні дерево активно піде у ріст. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно обрати сорт, врахувати особливості ґрунту та дотримуватися кількох простих правил догляду.

Коли саджати

Найкращий час для садіння груші — рання весна чи пізня осінь. У прохолодному та вологому ґрунті коріння приживається швидше. Влітку теж можна саджати, проте тоді дерево потребує щоденного поливу та ретельнішого догляду.

Важливо: обирайте сорт, який підходить саме до вашого кліматичного поясу. Наприклад, для північних регіонів краще зимостійкі сорти, для південних — ті, які стійкі до спеки та посухи.

Як правильно садити

Місце: сонячна ділянка з дренованим, родючим ґрунтом. Груша потребує щонайменше 6–8 годин прямого сонця на день. Яма: копайте таку ж глибоку, як горщик із саджанцем, але вдвічі ширшу, щоб коріння мало простір. Ґрунт: розпушіть землю, змішайте її з перегноєм або компостом. Садіння: поставте саджанець рівно, засипте ґрунтом і добре ущільніть. Полив: одразу вилийте щонайменше 5 л води, щоб земля щільно облягла коріння. Мульчування: навколо стовбура розкладіть шар компосту чи перегною, але залиште кілька сантиметрів від кори. Захист: молоді дерева бажано огородити сіткою від гризунів.

Догляд

Світло : обов’язково сонце, інакше плоди будуть дрібними та несолодкими.

Ґрунт : найкраще підходить легкий суглинок, слабокислий (pH 5,9–6,5). Корисно зробити аналіз ґрунту, щоб збалансувати живлення.

Вода : раз на тиждень — близько 2,5 см води, поливати глибоко та повільно. У посуху — частіше.

Температура : для формування плодів груші потрібні періоди холоду (400–800 годин за температури +0…+7 °C залежно від сорту).

Добриво: молоді дерева підживлюйте щомісяця з весни до серпня комплексним добривом. Дорослим достатньо весняного підживлення раз на рік.

Обрізання

Обрізання — ключ до врожайності та здоров’я груші.

Основне обрізання проводиться наприкінці зими чи на початку весни, до розпускання бруньок.

Формуйте пірамідальну крону з одним центральним провідником.

Залишайте 3–5 скелетних гілок, які розходяться у різні боки.

Видаляйте хворі, сухі та перехрещені гілки.

Інструменти після кожного зрізу знезаражуйте, щоб уникнути поширення хвороб.

Розмноження

Грушу можна виростити навіть із живців:

Виберіть здоровий пагін довжиною 8–10 см у пізню весну чи восени.

Зріжте під вузлом, зніміть нижнє листя.

Занурте у кореневий стимулятор і посадіть у легкий субстрат (перліт, кокосовий субстрат).

Накрийте прозорим пакетом для створення вологості.

За кілька місяців з’являться корінці, тоді можна пересаджувати у сад.

Грушеве дерево — це краса саду та смачні плоди на вашому столі. Достатньо одного разу посадити його восени та воно десятиліттями буде тішити вас рясним цвітінням і врожаями.