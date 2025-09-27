ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
3 хв

Грушеве дерево: поради для осіннього садіння

Грушеве дерево — це не лише джерело соковитих та ароматних плодів, а й справжня окраса саду впродовж усього року.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Грушеве дерево: поради для осіннього садіння

Грушеве дерево: поради для осіннього садіння / © Associated Press

Навесні воно тішить білими запашними квітами, влітку дарує тінь та свіжість завдяки густому листю, восени переливається золотом і багрянцем, а взимку прикрашає ділянку химерними гілками. До того ж груша вважається одним із найневибагливіших фруктових дерев, яке під силу виростити навіть новачкам.

Осінь — чудовий час для висаджування молодих саджанців. Завдяки прохолодній температурі та вологому ґрунту коренева система легко адаптується, а вже навесні дерево активно піде у ріст. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно обрати сорт, врахувати особливості ґрунту та дотримуватися кількох простих правил догляду.

Коли саджати

Найкращий час для садіння груші — рання весна чи пізня осінь. У прохолодному та вологому ґрунті коріння приживається швидше. Влітку теж можна саджати, проте тоді дерево потребує щоденного поливу та ретельнішого догляду.

Важливо: обирайте сорт, який підходить саме до вашого кліматичного поясу. Наприклад, для північних регіонів краще зимостійкі сорти, для південних — ті, які стійкі до спеки та посухи.

Як правильно садити

  1. Місце: сонячна ділянка з дренованим, родючим ґрунтом. Груша потребує щонайменше 6–8 годин прямого сонця на день.

  2. Яма: копайте таку ж глибоку, як горщик із саджанцем, але вдвічі ширшу, щоб коріння мало простір.

  3. Ґрунт: розпушіть землю, змішайте її з перегноєм або компостом.

  4. Садіння: поставте саджанець рівно, засипте ґрунтом і добре ущільніть.

  5. Полив: одразу вилийте щонайменше 5 л води, щоб земля щільно облягла коріння.

  6. Мульчування: навколо стовбура розкладіть шар компосту чи перегною, але залиште кілька сантиметрів від кори.

  7. Захист: молоді дерева бажано огородити сіткою від гризунів.

Догляд

  • Світло: обов’язково сонце, інакше плоди будуть дрібними та несолодкими.

  • Ґрунт: найкраще підходить легкий суглинок, слабокислий (pH 5,9–6,5). Корисно зробити аналіз ґрунту, щоб збалансувати живлення.

  • Вода: раз на тиждень — близько 2,5 см води, поливати глибоко та повільно. У посуху — частіше.

  • Температура: для формування плодів груші потрібні періоди холоду (400–800 годин за температури +0…+7 °C залежно від сорту).

  • Добриво: молоді дерева підживлюйте щомісяця з весни до серпня комплексним добривом. Дорослим достатньо весняного підживлення раз на рік.

Обрізання

Обрізання — ключ до врожайності та здоров’я груші.

  • Основне обрізання проводиться наприкінці зими чи на початку весни, до розпускання бруньок.

  • Формуйте пірамідальну крону з одним центральним провідником.

  • Залишайте 3–5 скелетних гілок, які розходяться у різні боки.

  • Видаляйте хворі, сухі та перехрещені гілки.

  • Інструменти після кожного зрізу знезаражуйте, щоб уникнути поширення хвороб.

Розмноження

Грушу можна виростити навіть із живців:

  • Виберіть здоровий пагін довжиною 8–10 см у пізню весну чи восени.

  • Зріжте під вузлом, зніміть нижнє листя.

  • Занурте у кореневий стимулятор і посадіть у легкий субстрат (перліт, кокосовий субстрат).

  • Накрийте прозорим пакетом для створення вологості.

  • За кілька місяців з’являться корінці, тоді можна пересаджувати у сад.

Грушеве дерево — це краса саду та смачні плоди на вашому столі. Достатньо одного разу посадити його восени та воно десятиліттями буде тішити вас рясним цвітінням і врожаями.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie