Грушеве дерево: поради для осіннього садіння
Грушеве дерево — це не лише джерело соковитих та ароматних плодів, а й справжня окраса саду впродовж усього року.
Навесні воно тішить білими запашними квітами, влітку дарує тінь та свіжість завдяки густому листю, восени переливається золотом і багрянцем, а взимку прикрашає ділянку химерними гілками. До того ж груша вважається одним із найневибагливіших фруктових дерев, яке під силу виростити навіть новачкам.
Осінь — чудовий час для висаджування молодих саджанців. Завдяки прохолодній температурі та вологому ґрунту коренева система легко адаптується, а вже навесні дерево активно піде у ріст. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно обрати сорт, врахувати особливості ґрунту та дотримуватися кількох простих правил догляду.
Коли саджати
Найкращий час для садіння груші — рання весна чи пізня осінь. У прохолодному та вологому ґрунті коріння приживається швидше. Влітку теж можна саджати, проте тоді дерево потребує щоденного поливу та ретельнішого догляду.
Важливо: обирайте сорт, який підходить саме до вашого кліматичного поясу. Наприклад, для північних регіонів краще зимостійкі сорти, для південних — ті, які стійкі до спеки та посухи.
Як правильно садити
Місце: сонячна ділянка з дренованим, родючим ґрунтом. Груша потребує щонайменше 6–8 годин прямого сонця на день.
Яма: копайте таку ж глибоку, як горщик із саджанцем, але вдвічі ширшу, щоб коріння мало простір.
Ґрунт: розпушіть землю, змішайте її з перегноєм або компостом.
Садіння: поставте саджанець рівно, засипте ґрунтом і добре ущільніть.
Полив: одразу вилийте щонайменше 5 л води, щоб земля щільно облягла коріння.
Мульчування: навколо стовбура розкладіть шар компосту чи перегною, але залиште кілька сантиметрів від кори.
Захист: молоді дерева бажано огородити сіткою від гризунів.
Догляд
Світло: обов’язково сонце, інакше плоди будуть дрібними та несолодкими.
Ґрунт: найкраще підходить легкий суглинок, слабокислий (pH 5,9–6,5). Корисно зробити аналіз ґрунту, щоб збалансувати живлення.
Вода: раз на тиждень — близько 2,5 см води, поливати глибоко та повільно. У посуху — частіше.
Температура: для формування плодів груші потрібні періоди холоду (400–800 годин за температури +0…+7 °C залежно від сорту).
Добриво: молоді дерева підживлюйте щомісяця з весни до серпня комплексним добривом. Дорослим достатньо весняного підживлення раз на рік.
Обрізання
Обрізання — ключ до врожайності та здоров’я груші.
Основне обрізання проводиться наприкінці зими чи на початку весни, до розпускання бруньок.
Формуйте пірамідальну крону з одним центральним провідником.
Залишайте 3–5 скелетних гілок, які розходяться у різні боки.
Видаляйте хворі, сухі та перехрещені гілки.
Інструменти після кожного зрізу знезаражуйте, щоб уникнути поширення хвороб.
Розмноження
Грушу можна виростити навіть із живців:
Виберіть здоровий пагін довжиною 8–10 см у пізню весну чи восени.
Зріжте під вузлом, зніміть нижнє листя.
Занурте у кореневий стимулятор і посадіть у легкий субстрат (перліт, кокосовий субстрат).
Накрийте прозорим пакетом для створення вологості.
За кілька місяців з’являться корінці, тоді можна пересаджувати у сад.
Грушеве дерево — це краса саду та смачні плоди на вашому столі. Достатньо одного разу посадити його восени та воно десятиліттями буде тішити вас рясним цвітінням і врожаями.