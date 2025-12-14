Гучні удари у повітроводах: що це та чи треба з цим щось робити / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що вони можуть сигналізувати про проблеми з вашою HVAC-системою (Heating, Ventilation, & Air Conditioning — опалення, вентиляція та кондиціонування). Чому це відбувається і що з цим робити, спробуємо розібратися.

Найпоширеніші причини

Брудний повітряний фільтр

Якщо повітряний фільтр забруднений, система не може правильно збалансувати тиск:

Позитивний тиск у подачі повітря (тепле повітря з котла)

Негативний тиск у поверненні повітря (повітря повертається до котла)

Коли фільтр забруднений, вентилятор не може прокачувати нормально повітря. Це створює тиск на подачі та поверненні, і повітропроводи починають стискатися та розширюватися, це викликає стук.

Неправильно підібрані повітроводи

Ще одна причина — коли розмір повітроводів не відповідає потужності нагрівача.

Якщо нагрівач надто великий для повітроводів, тиск у системі стає нерівномірним. Повітроводи розширюються та стискаються, це створює стукіт або тріск.

Занадто «щільний» фільтр

Фільтри з високим MERV-рейтингом чудово ловлять пил і алергени, але можуть надмірно обмежувати потік повітря.

Низький MERV: більше повітря проходить, але менше частинок затримується

Високий MERV: більше частинок затримується, але повітря проходить складніше

Якщо обрати фільтр надто «щільний», повітропроводи починають стукати.

Заблоковані вентиляційні отвори

Можливо, вам здається, що закриття вентиляцій у кімнатах, де їх не використовують, допоможе перенаправити повітря. Це велика помилка.

Блокування вентиляцій обмежує повітряний потік і створює тиск, який призводить до стукоту чи тріску.

Розв’язання проблеми

Перевірте фільтр: замініть брудний на новий з відповідним MERV-рейтингом. Рекомендовано міняти кожні 1–3 місяці. Перевірте вентиляційні отвори: переконайтеся, що вони відкриті та нічого не блокує повітряний потік. Зверніться до професіонала: якщо стук не зникає, викликайте HVAC-експерта. Проблема може бути простою (брудний фільтр) або серйознішою (неправильний розмір повітроводів).

Коли варто хвилюватися

Нова система і стук одразу: можливо, встановлені повітроводи неправильного розміру. Це може перегрівати нагрівач і пошкодити систему.

Стук після заміни фільтра: це може свідчити про серйознішу проблему, яку варто перевірити професійному спеціалісту.

Навіть якщо стук здається дрібницею, не ігноруйте його. Правильний догляд за повітроводами, регулярна заміна фільтрів та перевірка системи допоможуть уникнути дорогих ремонтів і забезпечать комфорт у вашому домі.