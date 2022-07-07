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Хвороби серця в домашніх тварин: на що звернути увагу

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Хвороби серця в домашніх тварин: на що звернути увагу

Фото: Credits

Хвороби серця надзвичайно поширені серед домашніх улюбленців. Вони є вродженими та набутими. Окрім того багато порід собак і котів мають генетичну схильність до їх розвитку, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вроджені хвороби серця проявляються у молодих тварин і являють собою вади розвитку клапанів і судин серця, які проявляються до року. Набуті хвороби серця починають реєструвати вже від 2-3 років, але найчастіше вони проявляються у більш зрілому віці - після 7 років.

Найчастіше (до 75% від усіх серцевих патологій) проблеми виникають у клапанах серця. Вікові зміни призводять до потовщення та деформації клапанів, внаслідок чого розвивається серцева недостатність. Патологія найчастіше зустрічається у карликових та дрібних порід собак:

  • кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
  • йоркширських тер'єрів
  • пуделів
  • такс
  • чихуахуа
  • пекінесів та інших

У великих та гігантських порід собак часто наявна дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), за якої зміни міокарда призводять до розширення камер серця, через що знижується скорочувальна здатність серця. ДКМП зустрічається у:

  • боксерів
  • доберманів
  • догів
  • ньюфаундлендів
  • мисливських та спортивних собак

У кішок найчастіше трапляється гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), за якої стінки міокарду потовщуютсья. Породна схильність до ГКМП є у:

  • британців
  • регдолів
  • мейн-кунів

Також поширеними є:

  • запальні хвороби (ендокардит, міокардит, перикардит)
  • новоутворення
  • дирофіляріоз

Основні симптоми захворювань серця:

  • Швидка втомлюваність, непереносимість фізичних навантажень
  • Задишка
  • Кашель
  • Ціаноз (синюшність) слизових оболонок
  • Непритомність
  • Втрата ваги
  • Зниження апетиту
  • Зрідка набряки
  • Асцит (рідина в черевній порожнині)

За виявлення подібних симптомів обов‘язково зверніться до ветеринарної клінікию Якщо ваш домашній улюбленець має генетичну схильність до хвороб серця - слід проводити регулярну діагностику, починаючи від одного року (кожні 6-12 місяців).

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