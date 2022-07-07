Хвороби серця в домашніх тварин: на що звернути увагу

Хвороби серця надзвичайно поширені серед домашніх улюбленців. Вони є вродженими та набутими. Окрім того багато порід собак і котів мають генетичну схильність до їх розвитку, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вроджені хвороби серця проявляються у молодих тварин і являють собою вади розвитку клапанів і судин серця, які проявляються до року. Набуті хвороби серця починають реєструвати вже від 2-3 років, але найчастіше вони проявляються у більш зрілому віці - після 7 років.

Найчастіше (до 75% від усіх серцевих патологій) проблеми виникають у клапанах серця. Вікові зміни призводять до потовщення та деформації клапанів, внаслідок чого розвивається серцева недостатність. Патологія найчастіше зустрічається у карликових та дрібних порід собак:

кавалер-кінг-чарльз-спанієлів

йоркширських тер'єрів

пуделів

такс

чихуахуа

пекінесів та інших

У великих та гігантських порід собак часто наявна дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), за якої зміни міокарда призводять до розширення камер серця, через що знижується скорочувальна здатність серця. ДКМП зустрічається у:

боксерів

доберманів

догів

ньюфаундлендів

мисливських та спортивних собак

У кішок найчастіше трапляється гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), за якої стінки міокарду потовщуютсья. Породна схильність до ГКМП є у:

британців

регдолів

мейн-кунів

Також поширеними є:

запальні хвороби (ендокардит, міокардит, перикардит)

новоутворення

дирофіляріоз

Основні симптоми захворювань серця:

Швидка втомлюваність, непереносимість фізичних навантажень

Задишка

Кашель

Ціаноз (синюшність) слизових оболонок

Непритомність

Втрата ваги

Зниження апетиту

Зрідка набряки

Асцит (рідина в черевній порожнині)

За виявлення подібних симптомів обов‘язково зверніться до ветеринарної клінікию Якщо ваш домашній улюбленець має генетичну схильність до хвороб серця - слід проводити регулярну діагностику, починаючи від одного року (кожні 6-12 місяців).

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