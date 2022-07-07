Хвороби серця в домашніх тварин: на що звернути увагу

Хвороби серця надзвичайно поширені серед домашніх улюбленців. Вони є вродженими та набутими. Окрім того багато порід собак і котів мають генетичну схильність до їх розвитку, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Вроджені хвороби серця проявляються у молодих тварин і являють собою вади розвитку клапанів і судин серця, які проявляються до року. Набуті хвороби серця починають реєструвати вже від 2-3 років, але найчастіше вони проявляються у більш зрілому віці - після 7 років.
Найчастіше (до 75% від усіх серцевих патологій) проблеми виникають у клапанах серця. Вікові зміни призводять до потовщення та деформації клапанів, внаслідок чого розвивається серцева недостатність. Патологія найчастіше зустрічається у карликових та дрібних порід собак:
- кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
- йоркширських тер'єрів
- пуделів
- такс
- чихуахуа
- пекінесів та інших
У великих та гігантських порід собак часто наявна дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), за якої зміни міокарда призводять до розширення камер серця, через що знижується скорочувальна здатність серця. ДКМП зустрічається у:
- боксерів
- доберманів
- догів
- ньюфаундлендів
- мисливських та спортивних собак
У кішок найчастіше трапляється гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), за якої стінки міокарду потовщуютсья. Породна схильність до ГКМП є у:
- британців
- регдолів
- мейн-кунів
Також поширеними є:
- запальні хвороби (ендокардит, міокардит, перикардит)
- новоутворення
- дирофіляріоз
Основні симптоми захворювань серця:
- Швидка втомлюваність, непереносимість фізичних навантажень
- Задишка
- Кашель
- Ціаноз (синюшність) слизових оболонок
- Непритомність
- Втрата ваги
- Зниження апетиту
- Зрідка набряки
- Асцит (рідина в черевній порожнині)
За виявлення подібних симптомів обов‘язково зверніться до ветеринарної клінікию Якщо ваш домашній улюбленець має генетичну схильність до хвороб серця - слід проводити регулярну діагностику, починаючи від одного року (кожні 6-12 місяців).
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