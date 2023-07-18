Хвороби та шкідники: що загрожує помідорам у середині літа

Якщо ви вирощуєте томати на відкритому повітрі, вам варто уважно стежити за їх здоров'ям, тому що в таких умовах вони схильні до різних хвороб і шкідників.

Настав той час у році, коли помідори регулярно потребують води, а також підживлення. Крім того, вам потрібно уважно стежити за станом листя, стебел і плодів, тому що в середині липня томати особливо схильні до різних хвороб.

Як боротися із хворобами помідорів, садові експерти розповіли Еpress.co.uk.

Фітофтороз

Ваша головна проблема зараз — фітофтороз, оскільки він впливає на плоди і може занапастити весь урожай. Якщо томати заражені фітофторозом, краї їх листя стають коричневими, а плоди розвиваються з почорнілими плямами.

На жаль, органічного лікування фітофторозу не існує, але нові сорти помідорів мають більшу стійкість.

Фітофтороз найчастіше розвивається в теплу та вологу погоду, а в деякі роки може спричинити майже повну втрату врожаю, тому важливо бути напоготові щодо цієї хвороби.

Якщо ваші помідори мають ознаки фітофторозу, перше, що вам варто зробити – це обірвати листя. Коли уражено лише кілька листків, така процедура може трохи сповільнити розвиток хвороби, але цілком проблему не усуне.

Якщо у вас є уражені культури, зривайте їх плоди якнайшвидше, тому що в міру розвитку хвороби, що плоди також будуть уражені, навіть якщо симптоми не виявляться.

Сіра гнилизна

Botrytis (сіра гниль) також є проблемою для томатів, особливо у вологому середовищі. Перші симптоми цього захворювання можуть з'явитися у квітні чи травні, але найчастіше вони виявляються у червні чи липні і можуть розвинутись раптово.

Щоб уникнути цього захворювання, намагайтеся не мочити листя під час поливання, що особливо важливо у вечірній час. Щоб запобігти зараженню сірою гниллю, видаліть всі рослини навколо помідорів і старе листя, щоб покращити кровообіг ваших томатів. Крім того, намагайтеся обривати заражене листя, як тільки воно з'являється, і позбавляйтеся від уражених рослин і всього сміття наприкінці сезону. Також можна обприскувати стебла лимонним соком або оцтом, щоб запобігти його поширенню хвороби.

Шкідники

Крім хвороб, садівники повинні стежити за будь-якими шкідниками, які можуть полювати на їхні рослини.

Особливо потрібно остерігатися слимаків і видаляти всіх, кого ви знайдете поряд із вашими рослинами. Також вам необхідно перевірити рослини на наявність попелиці, білокрилки та червоних павутинних кліщів.

Червоні павутинні кліщі не люблять вологе середовище, позбутися їх може допомогти миття рослин невеликою кількістю мильної води.

Щоб відлякати білокрилку, посадіть поблизу чорнобривці.

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