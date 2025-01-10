Хвостаті терапевти: 18 найкращих порід собак для підтримки людей із тривожним розладом

Трохи тривоги – це добре. Це допомагає нам залишатися напоготові та виживати в потенційно небезпечних для життя ситуаціях. Але що робити, якщо її занадто багато. Якщо ви шукаєте здоровий спосіб впоратися з загальним неспокоєм, підвищеними тривожними розладами або емоційним стресом, вам, можливо, варто подумати, щоб завести собі собаку.

Люди століттями покладалися на собак, зокрема, як на терапевтичних і компаньйонських тварин. Однак для цього підійдуть далеко не всі породи собак.

PureWow назвав 18 найкращих порід собак для підтримки людей з тривожністю.

Доктор Габр Дентон, ветеринар і тренер, каже, що найкращі собаки для людей із тривогою – спокійні, лагідні та емоційно інтуїтивні. Деякі породи, як-от лабрадори-ретривери, зарекомендували себе розумними, милими собаками для емоційної підтримки. Інші, як-от чихуахуа та кокапу, просто є дуже добре для нас компаньйонами, коли настають важкі часи. Якої б форми не набувала ваша тривога, для вас знайдеться порода собак.

Породи, які чудово підходять для емоційної підтримки, включають золотистих ретриверів, лабрадорів-ретриверів, кавалер-кінг-чарльз-спанієлів, мопсів і басет-гаундів. Це лише деякі зі згаданих доктором Дентоном порід, які добре ладнають з людьми і демонструють багато любові. Ґрейгаунди та ши-цу також є гарним вибором, оскільки вони зазвичай почуваються комфортно в спокійній обстановці, додає доктор.

Як собаки можуть допомогти людям із тривогою

Окрім того, що вони чарівні й пухнасті, собаки можуть допомагати людям із тривогою на фізичному рівні. Американська кардіологічна асоціація стверджує, що власники собак отримують більше фізичної активності, ніж ті, хто не має собак. У власників домашніх тварин частота серцевих скорочень у стані спокою і рівень артеріального тиску нижчий, ніж у людей без них. У тих, хто має домашнього улуюбленця, також менш інтенсивні реакції на погіршення подій та більш швидке відновлення після психологічного або фізичного стресу.

Собаки також можуть змусити людей почуватися менш самотніми та ізольованими. Вони також можуть бути чудовими посередниками під час знайомства з новою людиною.

Проведення часу з собакою корисне для зниження стресу. Дослідження показало, що у студентів, які брали участь у програмі відвідування тварин, спостерігався нижчий рівень кортизолу вже за десять хвилин погладжування собаки. Перегляд фотографій тварин не дав тих самих результатів, а це означає, що лише спілкування зі справжніми тваринами змінює правила гри.

Як вибрати правильну породу

У всіх – і людей, і собак – є потреби, які необхідно задовольнити. Пошук найкращої відповідності може тривати деякий час. Будьте терплячими. Завітайте до притулків або авторитетних заводчиків, щоб особисто познайомитися з породою.

Доктор Дентон також зазначає, що собаки можуть знижувати тривожність, але вони – велика відповідальність. Собаки надають емоційну підтримку та допомагають знизити стрес, але їм потрібна рутина й догляд, які іноді можуть здаватися нестерпними, каже він. Виберіть породу, яка відповідає вашому способу життя, і не поспішайте – можна почати з коротких прогулянок або простого дресирування. Пам'ятайте, собаки чудові, але турбота про себе також важлива.

Що варто враховувати

Темперамент. Собаки, які менше реагують та мають низький інстинкт на здобич, не гавкатимуть без попередження або не тікатимуть, помітивши білку. Ідеальними є спокійні породи, які можуть адаптуватися до життя свого господаря.

Рівень енергії. Якщо фізичні вправи знімають ваше занепокоєння, заведіть собаку з величезною кількістю енергії. Доктор Дентон каже, що високоенергійним породам собак потрібно багато уваги та вправ. Це може спрацювати для деяких людей. Однак якщо інтроверсія і сидіння вдома – ваша слабкість, вибирайте породи, які задовольняються лінощами вдома.

Розмір. Тим, хто хоче собаку-компаньйона, який може подорожувати з ними куди завгодно, треба зосередитися на невеликих породах.

Потреба в догляді. Якщо регулярні (дорогі) походи до грумера здаються вам нестерпними, вибирайте породу, яка не потребує особливого догляду, і розслабтеся, знаючи, що для підтримки її шерсті в належному стані достатньо щотижневого чищення.

Научуваність. В ідеалі собака, який не відчуває занепокоєння, швидко вчитиметься, запам'ятовуватиме команди та реагуватиме, якщо його кликати.

Чихуахуа

Чихуахуа

Зріст: від 12 до 20 см

Вага: від 1,5 до 2 кг

Характер: привабливий, незалежний

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: помірний

Тривалість життя: від 12 до 20 років

Навчання: 5/10

При вазі максимум 2 кг чихуахуа не вимагають особливого догляду, як і будь-який собака, і вимагають лише невеликого фізичного навантаження, окрім купівлі светрів. Досить маленькі, щоб ви носили їх за пазухою, і досить співчутливі, щоб доглядати вас під час горя, вони будуть слідувати за вами з кімнати в кімнату в пошуках уваги. Ідеальне відволікання від внутрішнього монологу.

Вельш-коргі пемброк

Вельш-коргі-пемброк / Фото: Associated Press

Зріст: 25-33 см

Вага: до 13,5 кг

Характер: легко пристосовується, милий

Рівень активності: високий

Фактор линяння: від помірного до високого

Тривалість життя: 12-13 років

Навчання: 8/10

Слухняний і відданий "без потреби", чи варто дивуватися, що королева Єлизавета любила цю породу. Швидко прив'язуючись до людей, вельш-корги пемброк часто вибирають як собак-компаньйонів для мешканців будинків для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Вони любитимуть сидіти біля ваших ніг, доки ви потягуєте чашку чаю.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Associated Press

Зріст: 28-33 см

Вага: 8-13 кг

Характер: грайливий, пильний

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: помірний

Тривалість життя: 10–12 років

Навчання: 6/10

Ця м'яка мордочка заслуговує на свою новонабуту популярність. Французи гнучкі, врівноважені і завжди готові притиснутися до друга поганого дня. Дресирування може бути складним, тому що ці милашки вперті, але вони стають відмінними сусідами для домосідів. Одне попередження: французькі бульдоги схильні до багатьох захворювань. Якщо рахунки за ветеринара та собачі ліки викликають у вас занепокоєння, ми радимо вам пошукати іншу породу.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієль / Фото: Associated Press

Зріст: 33-40 см

Вага: 9-13 кг

Характер: ніжний, розумний

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: помірний

Тривалість життя: 10-14 років

Навчання: 10/10

Мила і дуже доброзичлива до дітей, улюблена порода принца Вільяма та Кейт Міддлтон відома тим, що добре ладнає з малюками. Ці ніжні собаки грайливі, якщо ви будете з ними люб'язні і пам'ятатимете про їхню чутливу натуру. До того ж їх пухнастість просто зашкалює. Досить просто закопатися носом — і своїми турботами — у їхню довгу шовковисту шерсть.

Такса

Такса / Фото: Credits

Зріст: 20-23 см

Вага: 7-14 кг

Характер: впертий, чутливий

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: низький

Тривалість життя: 12–16 років

Навчання: 5/10

Грайливі та ласкаві собаки ці також від природи веселі. Ви будете так захоплені їхніми щоденними прогулянками містом, що тривогам не буде місця підняти голову. Вони розумні, але чутливі, тому будьте ласкаві вибираючи тактику дресирування.

Золотистий ретривер

Золотистий ретрівер / Фото: Credits

Зріст: 53-60 см

Вага: 25-34 кг

Характер: Доброзичливий, Відданий

Рівень активності: від помірного до високого

Фактор линяння: Високий

Тривалість життя: 10-12 років

Навчання: 10/10

Є багато причин, через які золотисті ретрівери є одними з найпопулярніших собак-терапевтів, поводирів та рятувальників, поряд з лабрадорами. Зазвичай вони добре здають тест сертифікації тварин емоційної підтримки, вони добре навчені і соціалізовані. Високоінтелектуальні, доброзичливі та легко навчаються, їх завжди веселий темперамент може легко змінюватися від грайливого до спокійного.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: Associated Press

Зріст: 53-63 см

Вага: 25–36 кг

Характер: товариський, життєрадісний

Рівень активності: високий

Фактор линяння: високий

Тривалість життя: 10-12 років

Навчання: 10/10

Лабрадори також захоплені навчанням команд і догодженням людям, як і золотисті ретрівери. Ці собаки люблять дітей і мають величезний запас енергії. Так, вони добре навчаються командам і слухняні, але їхня потреба у фізичних вправах — це не жарт. Вони ідеальні собаки-компаньйони.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр / Фото: Credits

Зріст: 18-23 см

Вага: 2-5 кг

Характер: задиристий, люблячий

Рівень активності: енергійний

Фактор линяння: низький

Тривалість життя: 11–15 років

Навчання: 5/10

За даними Національного меморіалу службових тварин, йоркширський тер'єр на прізвисько Смокі — перший зареєстрований собака-терапевт. Під час Другої світової війни Смокі піднімав дух поранених та діючих солдатів, забезпечуючи їм комфорт та розваги. З таким родоводом, тенденцією встановлювати тісні зв'язки зі своїми господарями та готовністю подорожувати куди завгодно в сумці на плечі ця маленька порода може багато чого запропонувати.

Грейгаунд

Ґрейгаунд / Фото: Associated Press

Зріст: 68-76 см

Вага: 27-30 кг

Характер: незалежний, милий

Рівень активності: від помірного до високого

Фактор линяння: низький

Тривалість життя: 10-13 років

Навчання: 7/10

Незважаючи на те, що ці ніжні гіганти можуть розвивати швидкість до 35 миль на годину, багато з них пенсіонери, після закінчення бігової кар'єри, вважають за краще лежати. Неймовірно милі та слухняні (вони рідко гавкають), з гладкою м'якою шерстю, вони стають ідеальними сусідами по кімнаті. Вони дуже люблять "обійматися", притуляючись своїми тілами до ніг господаря.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Credits

Зріст: 66-76 см

Вага: 54-81 кг

Характер: привабливий, пильний

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: помірний

Тривалість життя: 8-10 років

Навчання: 8/10

Той, хто любить, прагне догодити і терпимий навіть до найдикіших домашніх тварин — маленьких дітей. Ці величезні плюшеві ведмеді можуть сягати ваги 80 кг, але вимагають лише помірних вправ.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото: Associated Press

Зріст: 30-33 см

Вага: 6-8 кг

Характер: лагідний, доброзичливий

Рівень активності: від низького до середнього

Фактор линяння: від низького до середнього

Тривалість життя: 12–15 років

Навчання: 9/10

Відомі своєю здатністю адаптуватися до розпорядку дня своїх господарів, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі з радістю супроводжуватимуть вас де б ви не знаходилися в будь-який час дня. М'які, як шовк, і кавалери, що люблять притиснутися, — заспокійливі створіння, яких приємно мати поруч. Крім того, їх низький інстинкт видобутку робить їх ідеальними компаньйонами для прогулянок.

Мопс

Мопс / Фото: Associated Press

Зріст: 25-33 см

Вага: 6-8 кг

Характер: легко пристосовується, привабливий

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: високий

Тривалість життя: 12–15 років

Навчання: 7/10

Ці крихітні, але міцні собаки були виведені як собак-компаньйони для імператорів у Стародавньому Китаї. Пізніше вони стали улюбленцями голландських та британських монархів. Відомі своїм дивакуватим характером, мопси можуть пливти за течією і не пропонують нічого, крім кохання та відданості.

Бернський зенненгунд

Бернський зенненгунд / Фото: Associated Press

Зріст: 58-71 см

Вага: 31-52 кг

Характер: спокійний, лагідний

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: високий

Тривалість життя: 7-10 років

Навчання: 8/10

Ніжні душі, такі як бернські зенненхунди, чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами. Часто вони обирають собі кохану людину і не бояться це показати. Хоча їм потрібно багато вправ, вони також задоволені тим, що проводять час із коханою людиною, медитуючи чи тихо розмірковуючи про маленькі радощі життя.

Мініатюрна американська вівчарка

Мініатюрна американська вівчарка / Фото: Associated Press

Зріст: 33-45см

Вага: 9-18 кг

Характер: Ласкавий, розумний

Рівень активності: високий

Фактор линяння: Помірний

Тривалість життя: 12-13 років

Навчання: 9/10

Ці блакитноокі красені — ідеальні собаки середнього розміру для людей, яким подобається постійна компанія, але які не горять бажанням мати гігантського сенбернара, який блукає по їхньому будинку. Мініатюрна американська вівчарка неймовірно віддана та врівноважена. Їхній інтелект робить навчання легким.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Credits

Зріст: 66-71 см

Вага: 45-68 кг

Характер: доброзичливий, люблячий, терплячий

Рівень активності: помірний

Фактор линяння: від помірного до високого

Тривалість життя: 8-10 років

Навчання: 8/10

Важко не почуватися в безпеці поряд із гігантським, пухнастим ньюфаундлендом. Ці собаки можуть виглядати жахливо, але вони відомі своїм терпінням і здатністю приносити радість і комфорт людям різного віку.

Лабрадудль

Лабрадудль / Фото: Credits

Зріст: 50-60 см (стандартний), 43-50 см (середній), 35-40 см (мініатюрний)

Вага: 19–29 кг (стандартна), 13–20 кг (середня), 6–11 кг (мініатюрна)

Характер: розумний, відданий, життєрадісний

Рівень активності: високий

Фактор линяння: низький

Тривалість життя: 12–15 років

Навчання: 10/10

Спочатку виведені як гіпоалергенні собаки-поводири, лабрадудлі стали дуже популярними домашніми вихованцями. Ці собаки — суміш лабрадора-ретрівера і пуделя — дуже розумні і люблячі. Вони дійсно багато енергії, тому переконайтеся, що ви готові записатися на часті прогулянки та ігри на вулиці. Після навчання вони стають неймовірно слухняними і радо присвячують вам свій час.

Басет-гаунд

Басет-гаунд / Фото: Associated Press

Зріст: 33-38 см

Вага: 18-29 кг

Характер: м'який, харизматичний

Рівень активності: низький

Фактор линяння: низький

Тривалість життя: 12-13 років

Навчання: 5/10

Ці ліниві велелюбні жуки — відмінні компаньйони для відпочинку. Хоча бассет-хаунди можуть бути дуже впертими, вони неймовірно люблять вихованці. Насправді вони справжні зграйні тварини і чудово почуваються поряд з дітьми та іншими домашніми тваринами (навіть кішками!).

Ши-цу

Ши-цу / Фото: Credits

Зріст: 23-28 см

Вага: 4-7 кг

Характер: Адаптивний, лагідний

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Дуже низький

Тривалість життя: 10-18 років

Навчання: 7/10

Ще один кімнатний песик, який любить притискатися. Ши-тцу були собаками-компаньйонами протягом століть, що означає, що вони є експертами у знятті напруги, грайливих витівках та спокійних ночах. Прекрасно ладнають з дітьми, ці крихітні собачки також живуть довго, що означає більше років з вашим цуценям, що емоційно підтримує.

Яких порід собак варто уникати людям із тривожністю

Тривожність може підвищувати частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск, викликаючи почуття страху й занепокоєння. Ось чому доктор Дентон каже, що високоенергійні породи, мабуть, не підходять для людей із тривожністю. Такі породи, як бордер-коллі та хаскі, загалом мають більше потреб (багато часу на свіжому повітрі, розумова стимуляція, ризик розлуки), а їхні особливості поведінки можуть бути шкідливими для тривожної людини.

Крім того, породи з сильними інстинктами охоронця, як-от німецькі вівчарки, ротвейлери або добермани, можуть виявитися не найкращим вибором, якщо ви шукаєте спокійного компаньйона, який не вимагає особливого догляду, застерігає доктор Дентон.

Пам'ятайте, що зосередження винятково на породі може бути не найкращим шляхом. Всі собаки мають свої унікальні особливості, характер і темперамент.

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