- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 2 хв
Як без мороки відокремити помідорний м’якуш від соку: дієвий лайфгак для кухні
Більшість господинь звикли, що для того, щоб приготувати густий томатний соус чи пюре, потрібно з томатами добряче повозитися, почистити шкірку, видалити серцевину, іноді навіть бланшувати. Але є спосіб зробити все набагато простіше, без жодних складних маніпуляцій та при цьому зберегти максимум смаку та користі.
Блогерка Erin Berkyto поділилася методом, який працює завдяки звичайній гравітації. Усього кілька простих кроків і ви отримуєте окремо густий ароматний м’якуш для соусів та окремо прозорий томатний сік, який можна використати в інших стравах.
Як працює цей метод
Коли помідори збити блендером разом зі шкіркою та насінням, відбувається природне розшарування:
важчий сік осідає на дно,
легший м’якуш і тверді частинки підіймаються нагору.
Це схоже на те, як сметана відділяється від молока, тільки тут не потрібно жодних фільтрів або марлі.
Що знадобиться
Свіжі помідори будь-якого сорту;
Скляна ємність з краном (підійде диспенсер для напоїв);
Занурний блендер
Що робити
Наріжте помідори. Мити та різати потрібно, але чистити чи видаляти серцевину не треба.
Помістіть їх у скляний диспенсер з краном на дні.
Збийте блендером одразу в ємності. Разом зі шкіркою, насінням і серцевиною, вони додають аромату та вітамінів.
Залиште на 24 години за кімнатної температури чи у прохолодному місці, щоб м’якуш піднявся, а сік опустився вниз.
Відкрийте кран і злийте чистий сік в окрему ємність.
Зверху залишиться густий томатний м’якуш — готова база для соусів або заморожування.
Що робити з готовими продуктами
М’якуш — ідеальний для пасти, піци, лазаньї, борщу чи зимової заготівлі.
Сік — чудово підходить для супів, рагу, тушкування овочів або навіть для варіння круп, наприклад, гречки чи рису, для незвичного смаку.
Ерін зізнається, що її занурний блендер — справжня кухонна паличка-виручалочка. Вона використовує його щодня.
Цей метод — знахідка для тих, хто любить готувати, але не хоче витрачати зайвий час. Трохи планування, простий інструмент і ви отримуєте два ідеальних продукти без жодної мороки.