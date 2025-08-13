Як без мороки відокремити помідорний м’якуш від соку: дієвий лайфгак для кухні

Помідори / © Associated Press

Блогерка Erin Berkyto поділилася методом, який працює завдяки звичайній гравітації. Усього кілька простих кроків і ви отримуєте окремо густий ароматний м’якуш для соусів та окремо прозорий томатний сік, який можна використати в інших стравах.

Як працює цей метод

Коли помідори збити блендером разом зі шкіркою та насінням, відбувається природне розшарування:

важчий сік осідає на дно,

легший м’якуш і тверді частинки підіймаються нагору.

Це схоже на те, як сметана відділяється від молока, тільки тут не потрібно жодних фільтрів або марлі.

Що знадобиться

Свіжі помідори будь-якого сорту;

Скляна ємність з краном (підійде диспенсер для напоїв);

Занурний блендер

Що робити

Наріжте помідори. Мити та різати потрібно, але чистити чи видаляти серцевину не треба. Помістіть їх у скляний диспенсер з краном на дні. Збийте блендером одразу в ємності. Разом зі шкіркою, насінням і серцевиною, вони додають аромату та вітамінів. Залиште на 24 години за кімнатної температури чи у прохолодному місці, щоб м’якуш піднявся, а сік опустився вниз. Відкрийте кран і злийте чистий сік в окрему ємність. Зверху залишиться густий томатний м’якуш — готова база для соусів або заморожування.

Що робити з готовими продуктами

М’якуш — ідеальний для пасти, піци, лазаньї, борщу чи зимової заготівлі.

Сік — чудово підходить для супів, рагу, тушкування овочів або навіть для варіння круп, наприклад, гречки чи рису, для незвичного смаку.

Ерін зізнається, що її занурний блендер — справжня кухонна паличка-виручалочка. Вона використовує його щодня.

Цей метод — знахідка для тих, хто любить готувати, але не хоче витрачати зайвий час. Трохи планування, простий інструмент і ви отримуєте два ідеальних продукти без жодної мороки.