Як безпечно позбутися льоду на подвір’ї та доріжках

Як безпечно позбутися льоду на подвір’ї / © Associated Press

Найрозумніший спосіб упоратися з льодом — не давати йому утворюватися. Якщо перед снігопадом обробити під’їзд спеціальним засобом для попередження льоду, він не прилипне до поверхні, а потім його буде набагато легше прибрати, про це розповіло видання Martha Stewart.

Якщо ви вдома під час снігопаду, рекомендується повторно обробляти під’їзд кожні 2–4 години, щоб підтримувати зчеплення взуття з поверхнею та запобігти повторному замерзанню. Мета не у тому, щоб завжди залишати поверхню чистою від снігу, а щоб підтримати безпеку та знизити ризик травм.

Лід уже на подвір’ї

Коли лід уже з’явився, головне — обрати правильні продукти та інструменти. Найбезпечніший варіант — низькокорозійні засоби для танення льоду, наприклад магній хлорид або суміші солі для побутових потреб. Вони розчиняють лід і не пошкоджують бетон.

Якщо лід особливо товстий, дайте засобу час подіяти, а потім обережно прибирайте його пластиковою лопатою з металевим краєм або спеціальним інструментом для подрібнення льоду. Під час сколювання працюйте під кутом близько 15° до поверхні, підсовуйте інструмент під лід, а не тисніть зверху. Це захистить бетон від пошкоджень.

Не забувайте про безпеку, носіть взуття з протиковзною підошвою та працюйте невеликими ділянками, щоб уникнути травм. У складних погодних умовах краще звернутися до професійних служб із видалення льоду.

Вибір засобу

Магній хлорид — універсальний варіант для помірних зим. Він ефективний за температури від 0 до -18 °C, добре захищає бетон і рослини. Це основний вибір для власників будинків.

Кальцій хлорид підходить для екстремально низьких температур (до -32 °C), швидко проникає у лід, але його варто використовувати обережно, щоб не пошкодити бетон і рослини.

Найпоширеніші помилки

Виділяють три класичні помилки, які роблять власники будинків:

Чекати, поки лід наросте. Коли він міцно прилипне, його набагато складніше та небезпечніше прибирати. Зловживати засобами для льоду. Надмірна кількість солі чи хлоридів може пошкодити бетон, залишити слизьку поверхню та зіпсувати рослини. Використовувати металеві інструменти чи гарячу воду. Метал шкодить бетонній поверхні, а гаряча вода може повторно замерзнути та утворити ще більший лід.

Зима — це не лише свята та краса засніжених пейзажів, а й випробування для вашого подвір’я. Планування, правильні засоби та обережна робота перетворюють боротьбу з льодом на безпечну та керовану справу.