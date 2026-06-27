Як безпечно та легко відчистити пташиний послід на дворі або балконі

Пташка на дереві / © Associated Press

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Дехто каже, що це удача, коли птах напаскудив на вас, але що робити, якщо ціла зграя загидила увесь ваш двір чи балкон. Птахи та їхні чарівні пісні — чудова прикраса вашого двору, але виявлення їхнього посліду на меблях — це дратівливий і, можливо, небезпечний наслідок.

Важливо безпечно прибирати послід, перш ніж він залишить будь-які постійні сліди на світлій деревині чи меблях. Як це зробити, розповідає GardeningKnowHow.

По-перше, вам потрібно одягнути захисне спорядження та змочити послід розчином для чищення. Пташиний послід містить грибки, що викликають гістоплазмоз і криптококоз, а також бактерії, що викликають пситакоз. Захисні окуляри, маска та рукавички значною мірою захистять вас від розвитку однієї з цих неприємних інфекцій. А обережне змочування посліду водою або розчином для чищення запобіжить потраплянню спор грибків і бактерій у повітря та їх вдихання.

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Змішайте розчин для чищення у пляшці з розпилювачем, м’яко розпорошуючи. Важливо обережно зволожувати пташиний послід, щоб його частинки не потрапляли в повітря та не вдихалися.

Одягніть засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, нітрилові рукавички та маску.

Обережно обприскайте пташиний послід сумішшю відбілювача та води та залиште на 5 хвилин. Це запобіжить розпорошенню посліду, а також дасть засобу для чищення нейтралізувати бактерії та грибки. Якщо ви використовуєте відбілювач, спочатку слід перевірити стійкість кольору на невеликій та непомітній ділянці.

Використовуйте губку або ганчірку, змочену в розчині для чищення, щоб витерти пташиний послід. Працюйте повільно, щоб не забризкати себе ним.

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Після того, як ви очистили пташиний послід з тераси та поверхонь меблів, викиньте губку або ганчірку у сміття.

Обережно промийте це місце водою з садового шланга або лійки, щоб видалити залишки розчину для чищення.

Зніміть та викиньте рукавички, а також вимийте руки, перш ніж знімати захисні окуляри та маску.

Насолоджуйтесь свіжоприбраним ґанком або балконом без екскрементів!

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