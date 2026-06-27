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Як безпечно та легко відчистити пташиний послід на дворі або балконі
Зберігати ваш двір та балкон безпечним та чистим можна за допомогою цього покрокового посібника та списку матеріалів для очищення пташиного посліду з ваших відкритих житлових приміщень.
Дехто каже, що це удача, коли птах напаскудив на вас, але що робити, якщо ціла зграя загидила увесь ваш двір чи балкон. Птахи та їхні чарівні пісні — чудова прикраса вашого двору, але виявлення їхнього посліду на меблях — це дратівливий і, можливо, небезпечний наслідок.
Важливо безпечно прибирати послід, перш ніж він залишить будь-які постійні сліди на світлій деревині чи меблях. Як це зробити, розповідає GardeningKnowHow.
По-перше, вам потрібно одягнути захисне спорядження та змочити послід розчином для чищення. Пташиний послід містить грибки, що викликають гістоплазмоз і криптококоз, а також бактерії, що викликають пситакоз. Захисні окуляри, маска та рукавички значною мірою захистять вас від розвитку однієї з цих неприємних інфекцій. А обережне змочування посліду водою або розчином для чищення запобіжить потраплянню спор грибків і бактерій у повітря та їх вдихання.
Змішайте розчин для чищення у пляшці з розпилювачем, м’яко розпорошуючи. Важливо обережно зволожувати пташиний послід, щоб його частинки не потрапляли в повітря та не вдихалися.
Одягніть засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, нітрилові рукавички та маску.
Обережно обприскайте пташиний послід сумішшю відбілювача та води та залиште на 5 хвилин. Це запобіжить розпорошенню посліду, а також дасть засобу для чищення нейтралізувати бактерії та грибки. Якщо ви використовуєте відбілювач, спочатку слід перевірити стійкість кольору на невеликій та непомітній ділянці.
Використовуйте губку або ганчірку, змочену в розчині для чищення, щоб витерти пташиний послід. Працюйте повільно, щоб не забризкати себе ним.
Після того, як ви очистили пташиний послід з тераси та поверхонь меблів, викиньте губку або ганчірку у сміття.
Обережно промийте це місце водою з садового шланга або лійки, щоб видалити залишки розчину для чищення.
Зніміть та викиньте рукавички, а також вимийте руки, перш ніж знімати захисні окуляри та маску.
Насолоджуйтесь свіжоприбраним ґанком або балконом без екскрементів!