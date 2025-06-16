Як безпечно випрати ковдру з підігрівом: корисні поради

Як безпечно випрати ковдру з підігрівом / © Credits

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Тут виникає цілком логічне запитання: як випрати електричну ковдру, не пошкодивши її внутрішні нагрівальні елементи. Відповідь на це питання надало видання Real Simple, щоб ви могли зберегти її функціональність, безпеку та свіжість на довгі роки.

Як часто потрібно прати ковдру з підігрівом

Частота прання напряму залежить від частоти використання:

Якщо ковдра використовується зрідка — достатньо прання раз на сезон.

За регулярного щоденного використання — орієнтовно раз на 2-4 тижні чи щомісяця.

Не забувайте також проводити регулярний огляд стану шнурів, пульта керування та самих нагрівальних елементів — це гарантія вашої безпеки.

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Головне правило: завжди читайте етикетку

Перш ніж розпочати прання, уважно вивчіть ярличок із доглядом. Виробник завжди вказує, чи можна прати ковдру у машинці, чи лише вручну, чи допустиме часткове чищення.

Важливо:

Не всі електричні ковдри підлягають машинному пранню.

Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження нагрівальних елементів та навіть до короткого замикання.

Прання у пральній машині: якщо дозволено виробником

Якщо вашій ковдрі дозволене машинне прання, дотримуйтеся наступної інструкції:

Крок 1: від’єднайте всі шнури

Обов’язково відключіть ковдру від мережі та акуратно зніміть усі дроти, пульти та конектори.

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Крок 2: обробіть плями

Перед основним пранням видаліть локальні забруднення. Використовуйте:

м’який мийний засіб;

мікрофіброву серветку;

акуратні промокувальні рухи.

Крок 3: завантаження у пральну машину

У пральній машині з фронтальним завантаженням рівномірно розподіліть ковдру у барабані.

У машині з вертикальним завантаженням покладіть ковдру по колу, навколо центрального вала-активатора.

Крок 4: оберіть делікатний режим

Тільки делікатний режим прання.

Температура води — прохолодна чи ледь тепла (до 30°C).

Використовуйте рідкий м’який засіб без агресивних добавок.

Заборонено використовувати відбілювачі та пом’якшувачі тканини — вони можуть пошкодити ізоляцію нагрівальних елементів.

Крок 5: злив води та сушіння

Не викручуйте та не скручуйте ковдру.

Акуратно злийте воду, злегка відтиснувши залишки.

Сушіть ковдру на повітрі — на горизонтальній поверхні чи на сушарці, попередньо добре розправте тканину.

У деяких випадках допустима низькотемпературне сушіння у сушарці (тільки за рекомендацією виробника на етикетці).

Крок 6: повне висихання

Перш ніж знову підключати ковдру до мережі, переконайтеся, що вона повністю суха.

Ручне прання: коли ковдра потребує особливої делікатності

Деякі моделі, особливо старіші, допускають лише ручне прання:

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Крок 1: від’єднайте електричні частини

Відключіть усі дроти та з’єднання.

Крок 2: видаліть локальні плями

Попередньо обробіть плями м’яким мийним засобом.

Крок 3: підготуйте ванну чи велику ємність

Наповніть її прохолодною водою.

Додайте рідкий м’який мийний засіб.

Крок 4: замочіть ковдру

Замочіть ковдру на 10-15 хв.

Акуратно перемішайте воду руками, не перекручуйте тканину.

Крок 5: обережне полоскання

Злийте воду.

Налийте чисту воду.

Повторюйте промивання до повного видалення мийного засобу.

Крок 6: акуратне видалення зайвої води

Обережно злийте воду, уникайте скручувань.

Використовуйте махровий рушник для легкого віджиму.

Крок 7: сушіння

Сушіть ковдру горизонтально чи на сушарці.

Заборонено розвішувати на шнурі у складеному вигляді — це може призвести до деформації проводки.

Загальні правила догляду за ковдрою з підігрівом

Завжди уважно читайте інструкцію виробника.

Не допускайте перегинання, скручування чи сильного складання — це може пошкодити внутрішні дроти.

Не їжте та не пийте під ковдрою — плями від їжі складніше вивести.

Зберігайте ковдру у сухому, провітрюваному місці.

Після закінчення сезону чиста та повністю висушена ковдра повинна зберігатися у рулоні, не зламаною.

Періодично перевіряйте стан шнурів та пульта керування.

Важливо: якщо під час експлуатації ви помічаєте запах горілого, нагрів відчувається нерівномірно чи є інші ознаки несправності — негайно припиніть користування. Безпека завжди на першому місці.

Якщо ковдра вам дуже дорога, а досвіду прання електричних речей немає — завжди можна скористатися послугами професійної хімчистки, яка працює з подібною технікою.

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