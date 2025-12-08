Як безпечно запалити камін взимку: корисні поради

Як безпечно запалити камін цієї зими / © Associated Press

Після перерви між сезонами каміни можуть приховувати «сюрпризи», від сажі до пташиних гнізд. А ввечері, коли ви мрієте почути потріскування дров і шарудіння снігу за вікном, зовсім не хочеться думати про безпеку. Саме тому видання Martha Stewart розповіло про найважливіші етапи підготовки каміна до холодів.

Професійний огляд і чистку димоходу треба робити раз на рік, а краще — двічі: перед та після сезону. І це не зайва пересторога, адже нехтування чисткою може обернутися поганою тягою, задимленням будинку та навіть небезпечними займаннями. Ось що потрібно зробити до першого вогню у каміні:

Проведіть повну чистку димоходу. Сажа, креозот та сміття накопичуються навіть тоді, коли камін не працює. А під час зими вони можуть стати причиною поганого повітрообміну чи загоряння всередині труби. І так, навіть невинний шар павутиння — це вже перешкода тязі. Перевірте, чи працює заслінка. Це «серце» каміну. Пошкоджена чи заклинена заслінка призведе до того, що весь дим залишиться у кімнаті. До того ж через відкриту заслінку у дім можуть потрапляти холодне повітря, сміття та навіть комахи. Переконайтеся, що верх димоходу не заблокований. Листя, гнізда, дрібне сміття, усе це здатне звести нанівець роботу навіть ідеально чистого каміна. Такі речі видно лише ззовні, тож краще довірити огляд професіоналам. Перевірте тягу. Простий домашній тест: підпаліть згорнутий папірець у камінному просторі. Дим повинен підійматися прямісінько вгору. Будь-яке «коливання» та повернення диму у кімнату — сигнал на перевірку.

Коли викликати фахівця

Навіть після чистки та перевірки ваш камін може «говорити» з вами, ніби натякати, що щось не так:

дим іде у кімнату, а не в димохід

вогонь важко розпалити

відчуваєте дивні запахи

бачите крихти цегли, сажі чи темні шматочки матеріалу у каміні

відчуваєте холодний протяг з димоходу

помічаєте тріщини або сколи

Це вже задачі не для Google поради, а для профі.

Безпека понад усе

Щоб зимові вечори були лише про затишок, а не про пожежні ризики:

Перевіряйте детектори диму та чадного газу. Здавалося б, дрібниця, але саме вона рятує життя.

Використовуйте тільки суху тверду деревину чи якісні пресовані дрова. Ніякого картону, пофарбованих дощок, гілля після дачного прибирання чи речей із побутової утилізації, вони можуть виділяти токсини.

Ставте захисний екран. Навіть найменша іскра може пошкодити підлогу чи зачепити текстиль.

Не залишайте вогонь без нагляду. Навіть «на хвилинку» у сусідню кімнату.

Камін — це серце зимового дому. Він створює атмосферу, якої не дасть жоден обігрівач: живе світло, тепло та особливу магію. І щоб ця магія була безпечною, варто витратити кілька годин на підготовку та насолоджуватися сезоном з усією його красою.