Як часто потрібно міняти зубну щітку та чому це дійсно важливо

Як часто потрібно міняти зубну щітку / © Associated Press

Реклама

Ми знаємо, що зуби потрібно чистити двічі на день, мінімум по дві хвилини. Проте є ще одна важлива деталь, яку багато хто ігнорує — регулярна заміна зубної щітки. За словами видання Cleveland Clinic, щітку слід міняти кожні три-чотири місяці, і це — мінімум.

Навіть якщо ви ретельно промиваєте щітку після кожного використання, вона все одно з часом стає домівкою для бактерій та втрачає ефективність.

Коли точно час міняти щітку

Орієнтуватися лише на колір щетини — не найкраща стратегія. Краще поставити нагадування у календарі. Але є ситуації, коли щітку потрібно замінити раніше, ніж через три місяці:

Реклама

щетина стала розтріпаною чи деформованою

ви перехворіли на грип, ангіну чи іншу інфекцію

щітка впала у туалет або довго лежала у закритому футлярі

її пожувала домашня тварина

вона «каталася» у сумці без захисту

Стара щітка — це не лише естетика, а питання безпеки.

Чому стара щітка — це проблема

Вона накопичує бактерії

Наш рот — це цілий мікросвіт. Частина бактерій корисна, частина — ні. І вони легко оселяються на щетині.

Просте ополіскування водою не знищує повністю мікроорганізми. Якщо ви хворіли, бактерії та віруси можуть залишатися на щітці навіть після одужання та потенційно сприяти повторному зараженню. Саме тому стоматологи радять міняти щітку одразу після хвороби.

Вона гірше очищує зуби

Щетина з часом зношується. Тисячі рухів «вперед-назад» щодня призводять до того, що щітка втрачає форму. У результаті:

Реклама

наліт гірше видаляється

підвищується ризик карієсу

може розвинутися гінгівіт — запалення ясен

А ще розтріпана щетина може почати діяти занадто агресивно.

Вона може пошкодити емаль і ясна

Коли щетина зношена, люди часто несвідомо починають сильніше чистити зуби. Надмірний тиск і груба щетина можуть:

пошкоджувати емаль

спричиняти чутливість зубів

викликати рецесію ясен — коли ясна відступають від зуба

І це вже не косметологічне, а стоматологічне питання.

Електричні щітки

Може здатися, що насадки для електричних щіток слугують довше, однак ні. Попри обертальні рухи та технологічність, вони зношуються так само швидко, як і звичайні щітки. І так само накопичують бактерії.

Реклама

Рекомендація та сама: заміна кожні 3–4 місяці.

Як продовжити життя щітці

Щоб щітка «дожила» до свого терміну без передчасного зношування:

зберігайте її вертикально

не тримайте постійно у закритому футлярі

ретельно промивайте після використання

не діліться нею ні з ким

не тисніть занадто сильно під час чищення

Запишіть дату заміни маркером на ручці чи поставте нагадування у смартфоні.

Міняти зубну щітку кожні три-чотири місяці, звучить досить просто. Проте саме ця звичка може суттєво вплинути на здоров’я зубів і ясен. Свіжа щітка — це:

Реклама

ефективніше очищення

менший ризик карієсу

здорові ясна

менше бактерій

Ми витрачаємо кошти на косметику, догляд за шкірою та волоссям, але забуваємо, що усмішка — це теж частина нашого стилю та впевненості. Іноді найкраще б’юті оновлення — це просто нова зубна щітка.