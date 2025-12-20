Як часто треба фарбувати фасад будинку: корисні поради / © Credits

Реклама

Однак, чи замислювалися ви, як часто потрібно оновлювати зовнішнє фарбування, щоб воно залишалося і гарним, і міцним. Видання Martha Stewart зібрало поради експертів, щоб розібратися у цьому раз і назавжди.

На відміну від стін у вітальні чи спальні, фасад постійно піддається впливу сонця, дощу та різких змін температури. Фарба на зовнішніх поверхнях з часом тріскається, лущиться або бліде.

Свіжий шар фарби захищає від тріщин, лущення та здуття, яке може призвести до проникнення вологи та пошкодження матеріалів. Якщо вода пробирається під стару фарбу, це може стати причиною серйозних і дорогих ремонтів. А ще свіжа фарба — це можливість експериментувати з кольорами, оновлювати стиль дому та залишатися у тренді.

Реклама

Коли оновлювати фарбу

Точних правил немає, але більшість будинків потребують нового шару кожні 7–10 років. Все залежить від клімату, стану поверхні та якості попереднього фарбування. Наприклад:

Дерев’яний будинок у регіоні з різкими перепадами температур потребуватиме швидшого фарбування.

Цегляні будинки у м’якому кліматі можуть почекати 10–15 років.

Сонячне світло прискорює вигоряння фарби, а сама вона може бути більш або менш стійкою.

Є й сигнали, на які варто звертати увагу, як от лущення, вицвітання та дрібні тріщини — ознака, що пора оновлювати фасад.

Яку фарбу обрати

Зовнішні поверхні потребують спеціальної фарби, яка витримує погодні умови. Краще обрати щось із двох варіантів:

Фарба на розчиннику (олійна, алкідна)

Сильна та довговічна

Висихає близько 24 годин

Ідеальна для зовнішніх умов

Водорозчинна (латексна)

Швидко сохне

Гнучко реагує на перепади температур, це подовжує термін служби

Потрібно лише невелике оновлення час від часу

Якщо фарба зношена до голого дерева, обов’язково нанесіть ґрунтовку перед фарбуванням.

Реклама

Як правильно фарбувати фасад

Підготовка

Очистьте поверхню за допомогою мийки високого тиску чи шланга. Видаліть лущену фарбу та відремонтуйте пошкоджені ділянки. Зашліфуйте нерівності та повторно заповніть шви герметиком, якщо це потрібно.

Процес фарбування

Починайте з верхньої частини будинку та рухайтеся горизонтально вниз, щоб уникнути патьоків.

Використовуйте пензель, валик або фарбопульт

Дотримуйтесь правил безпеки на драбині.

Дрібні деталі

Вікна, лиштви та інші елементи також потребують свіжого шару фарби.

Фарбування фундаменту робить фасад цілісним і акуратним.

Регулярне фарбування фасаду — це інвестиція у красу та довговічність будинку. Якісна фарба захищає від сонця та вологи, а свіжий колір додає дому стильності та доглянутого вигляду. Сигнали для оновлення прості: тріщини, лущення або вицвітання. І пам’ятайте, що підготовка поверхні та правильний вибір фарби — запорука ідеального результату.