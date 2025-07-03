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ТСН у соціальних мережах

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Як часто треба прибирати у туалеті

Прибирання туалету — одне з найменш улюблених, але найнеобхідніших занять у домі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як часто треба прибирати у туалеті

Як часто треба прибирати у туалеті / © Credits

Ця справа легко відкладається на «потім», але від цього туалетна кімната чистішою не стає. Насправді регулярне очищення унітаза — не просто питання гігієни, а й спосіб запобігти поширенню бактерій, цвілі та неприємних запахів, про це розповіло видання Real Simple. Тож якщо вам здається, що ви «ще не встигли», ця стаття — ваш знак, що час взятися за щітку.

Як часто слід прибирати унітаз

За словами експертів із прибирання, насправді більшість з нас миють унітаз набагато рідше, ніж варто було б. Проте суворого графіка не обов’язково дотримуватися — головне, щоб ви розуміли, коли та чому час наводити чистоту.

Орієнтовні рекомендації:

Щоденне активне використання (родина з дітьми)

  • Частота прибирання чаші: 1–2 рази на тиждень

  • Частота прибирання зовні: щодня чи через день

Помірне використання (1–2 людини вдома)

  • Частота прибирання чаші: 1 раз на тиждень

  • Частота прибирання зовні: 1 раз на тиждень

Гостьовий туалет (рідко використовується)

  • Частота прибирання чаші: 1 раз на 2 тижні

  • Частота прибирання зовні: 1 раз на 2 тижні

Коли хтось хворіє

  • Частота прибирання чаші: щодня

  • Частота прибирання зовні: щодня

Що впливає на частоту прибирання

Кількість користувачів

Чим більше людей користуються туалетом — тим більше шансів на бактерії, бризки, плями, запахи. Особливо це стосується сімей із дітьми та чоловіками, які не завжди «влучають». Рішення — ввести чіткі правила гігієни, наприклад, вчити хлопчиків сидіти під час сечовипускання.

Хвороби у домі

Якщо у домі хтось хворіє — навіть на звичайну ГРВІ чи шлункову інфекцію — унітаз потрібно дезінфікувати щодня. Особливо — кнопки змиву, сидіння, кришку, дверні ручки та крани. Рекомендується щоденне вологе прибирання санвузлів під час хворобливих періодів.

Тип туалету

  • Основний туалет: вимагає регулярного та ретельного прибирання.

  • Гостьовий туалет: навіть якщо ним майже не користуються, потрібно зливати воду раз на тиждень, щоб не з’являвся наліт і прибирати хоча б раз на два тижні.

Як правильно мити унітаз

Оброблення чаші

  • Нанесіть засіб (краще з хлоркою чи дезінфекційними компонентами) під обідок чаші.

  • Дайте засобу подіяти 5–10 хв.

  • Після цього ретельно протріть щіткою — не забудьте про нижню частину обідка, де часто накопичується сечовий камінь.

Оброблення зовнішньої частини

  • Використовуйте антибактеріальний спрей чи розчин мила, води та мікрофіброву ганчірку.

  • Почніть з чистіших частин (кришка, бачок), а потім перейдіть до зони під сидінням і основи.

Важливо: не змішуйте хлорку з оцтом або аміаком — це може спричинити викид токсичних газів

Дезінфекція контактних зон

  • Обробіть кнопки змиву, ручки, крани та дверні ручки антисептичними серветками чи спреєм.

Поради

  • Використовуйте спеціальні таблетки чи блоки для бачка — вони зменшують наліт і неприємний запах.

  • Періодично замінюйте туалетну щітку (раз на 3–6 місяців).

  • Не зберігайте щітку у вологому стані — дайте їй висохнути на сонці чи відкритому повітрі.

  • Регулярно міняйте рушники у ванній — не рідше ніж раз на 3–4 дні.

Регулярне прибирання туалету — це не лише питання естетики, а й гігієни та здоров’я. Уникайте накопичення мікробів, реагуйте на сигнали (неприємний запах, плями, липкість) і нехай навіть ця «неприємна справа» стане простою звичкою, яка зберігає комфорт і безпеку у вашому домі.

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