Як часто змінювати подовжувачі / © Credits

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У кожному домі є речі, про які ми згадуємо лише тоді, коли вони перестають працювати, як от тостери, фільтри кондиціонера чи матраци. Проте подовжувачі не дають очевидних сигналів старіння, вони просто продовжують працювати.

Саме тому ми роками використовуємо їх без заміни, підключаємо ноутбуки, телевізори, зарядні пристрої та побутову техніку. І поки все «як завжди», нам навіть не спадає на думку, що всередині може відбуватися зношення, яке не видно зовні, про це розповіло видання Martha Stewart Але електрика не пробачає ігнорування дрібниць.

Як довго служить подовжувач

Не варто чекати, поки пристрій зламається, а замінювати подовжувачі приблизно кожні 3–5 років, навіть якщо вони мають справний вигляд. Втім, цей термін може значно скорочуватися, бо якщо пристрій використовується щодня для потужних приладів або у складних умовах, наприклад, у гаражі чи майстерні, заміну радять робити вже кожні 1–2 роки.

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Швидше зношуються також подовжувачі, які працюють у спекотних приміщеннях або часто «ловлять» перепади напруги. Дешеві моделі теж не витримують довгої експлуатації, зовні вони можуть мати нормальний вигляд, але внутрішні компоненти поступово змінюються.

Тривожні сигнали, які не можна ігнорувати

Вік — не єдиний показник стану подовжувача. Треба звертати увагу на його фізичні ознаки, адже саме вони найкраще показують ризики. Серед головних «червоних прапорців»:

Нагрівання чи запах гару . Подовжувач не має бути теплим у нормальному режимі. Навіть легке нагрівання може сигналізувати про перевантаження чи внутрішній злам.

Розхитані розетки . Якщо штекери входять занадто легко чи хитаються, це створює опір і перегрів, що може призвести до плавлення пластику.

Індикатор захисту від перенапруги . Якщо він активний чи показує проблему — захист уже може бути вичерпаний.

Зовнішні пошкодження. Тріщини, потемніння, деформації чи зношений кабель — ознаки того, що пристрій більше не є безпечним.

Чим небезпечне зволікання із заміною

Найбільша проблема подовжувачів у тому, що небезпека часто залишається невидимою. Всередині зношеного пристрою може накопичуватися тепло через поганий контакт, а це створює ризик перегріву. У певних умовах це може призвести до займання поблизу легкозаймистих матеріалів, як от меблів, пилу чи текстилю.

Ще один ризик — електрична дуга через розхитані контакти, яка є однією з частих причин побутових пожеж. Також важливо пам’ятати, що захист від стрибків напруги з часом «вигоряє». І коли він перестає працювати, техніка залишається без захисту, тож телевізори, комп’ютери та інші прилади можуть постраждати під час чергового перепаду.

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Що впливає на термін служби

Тривалість «життя» подовжувача залежить від кількох факторів:

кількість перепадів напруги, які він поглинає

якість матеріалів і збірки

умови використання (спека, вологість, пил, сонце)

рівень навантаження

частота підключень і відключень

типи приладів, які до нього підключають

механічний тиск на кабель або його перегини

стан настінної розетки

Чим інтенсивніше використання, тим швидше відбувається зношення, навіть якщо це не видно зовні.

Як обрати безпечний подовжувач

Варто підходити до вибору подовжувача як до елемента безпеки, а не просто зручності. Важливо:

уникати дешевих і ненадійних моделей

обирати пристрої з міцним кабелем і якісною фіксацією розеток

віддавати перевагу моделям із захистом від перенапруги

перевіряти наявність сертифікації безпеки

підбирати подовжувач під конкретні задачі, наприклад, для дому, вулиці чи потужної техніки

Економія на таких речах може коштувати значно дорожче, ніж здається на перший погляд.

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Подовжувач — це той самий предмет, який ми майже не помічаємо, але від якого залежить безперервна робота багатьох речей у домі. І саме через цю «невидимість» він часто стає джерелом ризику.

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