Як декорувати великодні писанки звичайними серветками / © Credits

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Але якщо традиційні фарби вже набридли, а душа просить чогось витонченого, креативного та легкого у виконанні, спробуйте декорування яєць звичайними серветками. Цей метод уже підкорив тисячі сердець у соцмережах. Він дозволяє створити вишукані, витончені крашанки з флористичними чи сюжетними мотивами, без використання дорогих матеріалів чи складних технік. Як все правильно зробити, розповіли на сторінці valeria_pytel_.

Що потрібно для декору

Зварені яйця

Тришарові паперові серветки з візерунком

Курячий білок

Ножиці

Пензлик або чиста кулінарна щіточка

Що робити

Оберіть серветки з красивим принтом. Це можуть бути квіти, зайчики, пташки чи інші символи весни та Великодня. Важливо, щоб серветка була тришаровою — вам знадобиться лише верхній шар з малюнком, тому обережно відділіть його від інших двох. Далі — виріжте бажані елементи: окремі квіти, гілочки, метелики тощо. Важливо вирізати акуратно, наближено до контуру, без білих полів. Яйця зваріть і охолодіть. Перед декоруванням вони мають бути сухими та кімнатної температури. Це забезпечить краще зчеплення з серветкою. Відділіть один свіжий білок і трохи його збийте виделкою — без піни, просто до однорідності. Це буде ваш «натуральний клей». За допомогою пензлика чи щіточки змастіть частину яйця, де буде прикріплений вирізаний візерунок, після чого обережно прикладіть серветковий фрагмент. Ще раз пройдіться пензликом із білком по поверхні малюнка — від центру до країв, дуже ніжно, щоб не пошкодити серветку. Вона трохи змокне та стане майже прозорою, залишиться лише барвистий малюнок. Після нанесення малюнків яйця потрібно залишити для висихання на 1–2 години. Найзручніше — викласти їх на решітку чи поставити в утримувач для яєць, щоби не пошкодити візерунок.

Поради:

Малюнки з серветок чудово тримаються на білку — він висихає та утворює тонку плівку, яка закріплює зображення.

Для блиску можна обережно змастити вже суху писанку рослинною олією.

Така техніка не є токсичною, але яйця все ж краще використовувати лише як декор, а не для їжі, оскільки білок із серветкою контактує з фарбою, яка не призначена для споживання.

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Декорування писанок за допомогою серветок — це ідеальна техніка для великоднього рукоділля, яка підходить і дорослим, і дітям. Це чудовий спосіб провести час у колі родини, створити святковий настрій та наповнити дім теплом, ніжністю та весняною магією.