Як додати барв у свій осінній сад: яскраві рослини, які тішитимуть до перших заморозків

Окрім багаторічників, існує безліч яскравих однорічників та дворічників, які не лише прикрасять клумби, а й приваблять бджіл, метеликів та інших корисних комах, про це розповіло видання Real Simple.

Головна перевага таких рослин — вони невибагливі, швидко ростуть і часто цвітуть довше за багаторічники. А ще деякі з них мають здатність самостійно висіватися, тож, коли ви садите їх одного року, можете отримати квітковий сюрприз і наступного сезону.

Рослини для яскравої осені

Монарда плямиста . Ця трав’яниста рослина з лимонним ароматом квітне рожевими, білими та фіолетовими суцвіттями аж до жовтня. Неймовірно приваблює бджіл та ідеально підходить для сухих ділянок саду.

Каліфорнійський мак. Оранжево-золотаві квіти створюють справжнє сонячне сяйво на клумбі. У теплих і сухих регіонах може рости як багаторічник, а в інших кліматичних зонах, як яскравий однорічник.

Полум’янка . Вогняні відтінки бронзи, червоного та золота перетворюють її на справжній акцент саду. Любить сонце та добре дренований ґрунт.

Кореопсис . Непримхлива та витривала квітка з яскраво-жовтими пелюстками. Деякі види багаторічні, але існують і однорічники. Легко самозасівається, тож може залишатися у вашому саду роками.

Кастилея . Екзотичні, «полум’яні» суцвіття ідеально підходять для сонячних і піщаних ділянок. Рослина витримує навіть тривалі посухи.

Соняшники . Величні та різноколірні, від класичних жовтих до бордових чи білих. Виростають як мініатюрні акценти на клумбі чи гіганти до 5 метрів, які стають справжньою окрасою подвір’я.

Еустома . Витончені квіти у синіх, рожевих або білих відтінках прикрашають клумбу від червня до вересня. У різних краях — багаторічники, у нас здебільшого — однорічні.

Вербена . Неймовірно витривала рослина, яка легко переносить спеку, бідний ґрунт і навіть посуху. Її дрібні квітки утворюють килим кольорів аж до перших заморозків.

Флокс однорічний. Барвиста рослина, яка буває рожевою, синьою, червоною, білою чи фіолетовою. Чудово підходить для створення яскравих акцентів на клумбі.

Поради

Не поспішайте видаляти відцвілі квіти. Багато однорічників дають насіння, яке самостійно проростає наступного року.

Залишайте сухі стебла. Вони слугують схованкою для комах і додають декоративності зимовому саду.

Обирайте сонячні ділянки. Більшість осінніх квітів особливо люблять світло та тепло.

Осінь не обов’язково має бути сірою та нудною. Варто лише додати кілька яскравих рослин і ваш сад перетвориться на мальовничу палітру кольорів, яка тішитиме око аж до перших заморозків.