Як додати калій у ґрунт і "прокачати" свої рослини

Як додати калій у ґрунт

Весна — це момент перезавантаження для саду. Ми обрізаємо, підживлюємо та плануємо нове садіння, проте часто забуваємо про основу, а саме про баланс поживних речовин у ґрунті.

Видання Martha Stewart наголошує, що калій — один із найважливіших елементів для здоров’я рослин. Саме він відповідає за швидке зростання, стійкість до хвороб і загальний «вигляд» вашого саду. І хороша новина полягає у тому, що додати його можна навіть із підручних засобів.

Калій — це не просто «ще одне добриво», він стимулює ріст рослин, підвищує імунітет до хвороб, допомагає боротися зі шкідниками та запобігає появі бурих плям на листі. Без нього рослини стають слабкими, а врожай менш якісним. Але важливо памʼятати, що надлишок калію може порушити баланс інших поживних речовин, тож треба діяти без фанатизму.

Добрива

Найпростіший спосіб — використати добриво з високим вмістом калію. Варто обирати рідкі чи гранульовані формули, вносити їх у період активного росту та найкраще робити це навесні. Це швидкий спосіб «доставити» поживні речовини одразу до коріння.

Компост

Компост — це класика, яка завжди працює, проте є нюанс. Він діє повільніше, ніж добрива, адже органіка має розкластися. Процес може тривати від 6 місяців до 2 років. Щоб підсилити ефект, додавайте у компост бананові шкірки, шпинат або залишки томатів. У результаті ви отримуєте натуральне, багате на калій підживлення.

Деревний попіл

Якщо у вас є камін або піч, то ви вже маєте джерело калію. Деревний попіл легко доступний, ефективний та натуральний. Але є правило — його треба використовувати у невеликих кількостях. Занадто багато попелу робить ґрунт надто лужним, а це шкодить рослинам. Ідеальний варіант — додавати у компост або вносити у ґрунт взимку. Так він встигне «адаптуватися» до сезону.

Морські водорості

Рослини теж мають свої суперфуди. Морські водорості та ламінарія — справжній скарб, адже вони багаті на калій, містять кальцій, магній та покращують структуру ґрунту. Їх можна купити у вигляді порошку чи використовувати рідкі екстракти. Вносьте їх навколо рослин, але не одразу до стебла.

Бананова вода

Цей лайфгак уже давно гуляє у TikTok і недарма. Висушіть бананові шкірки, подрібніть їх і додайте у ґрунт або зробіть «бананову воду» для поливання. Цей метод підходить навіть для кімнатних рослин і не потребує жодних витрат.

Сильний, здоровий сад — не магія, а баланс. Калій — один із тих елементів, які роблять різницю між «просто росте» та «вау, як росте». І найприємніше, що вам не потрібні складні системи чи дорогі засоби. Іноді достатньо бананової шкірки чи жмені компосту, щоб ваш сад мав такий вигляд, ніби над ним працював професійний ландшафтний дизайнер.