Як додати простору маленькій кімнаті / © Associated Press

Маленька спальня часто має тісний, хаотичний та не надто привабливий для відпочинку вигляд. Навіть якщо площа обмежена, правильний підхід до вибору меблів, освітлення та декору допоможе створити відчуття простору та гармонії. Іноді достатньо лише кількох продуманих хитриків, щоб кімната стала вашим улюбленим місцем для відпочинку, про це розповіло видання Martha Stewart.

Меблі з прихованим зберіганням

Ліжко з шухлядами. Капітанське ліжко з висувними ящиками — справжня знахідка для компактного простору. Воно дозволяє зберігати постільну білизну, одяг або сезонні речі, та не займає зайвих квадратних метрів.

Контейнери під ліжком. Мобільні коробки на коліщатках допоможуть зручно сховати речі, які не потрібні щодня. Головне, обирати коробки одного стилю та кольору, щоб простір мав охайний вигляд.

Шухляди, тумбочки та подвійне використання столу. Тумбочки з шухлядами — подвійна користь, адже вони приховують дрібниці та замінюють комод. Якщо у кімнаті обов’язково потрібен стіл, поставте його поруч з ліжком, він може слугувати і робочим місцем, і підставкою для нічника.

Візуальні хитрощі

Дзеркала . Великі дзеркала відображають світло та роблять кімнату візуально ширшою. Розташуйте їх навпроти вікна або над тумбочками, щоб примножити відчуття простору.

Яскраве та багаторівневе освітлення. Інтер’єр має відкритіший вигляд за допомогою підсвітки стелі, ніш або настінних світильників замість торшерів. Регульоване світло допомагає створити затишок і додає глибини навіть маленькій кімнаті.

Гра лініями. Вертикальні чи діагональні смуги на стінах і підлозі допомагають візуально розширити приміщення. Такі патерни відволікають від обмеженого простору та створюють динаміку.

Симетрія. Розміщення меблів симетрично заспокоює сприйняття кімнати, наприклад, ліжко по центру, а по боках тумбочки чи стіл або комод, допомагають досягти балансу та гармонії.

Мінімалізм у меблях

Компактні меблі. Менші ліжка, комоди та тумбочки залишають більше простору для руху. Якщо меблі занадто великі, їх варто замінити на варіанти з меншим займаною площею.

Вертикальне зберігання. Використовуйте стіни для полиць, підвісних контейнерів та вішаків. Це не лише економить місце, а й додає стиль і організованості.

Приберіть додаткові сидіння. Ліжко може виконувати роль комфортного місця для сидіння. Зайві крісла та лавки перевантажують кімнату, тож краще сфокусуватися на багатофункціональному просторі.

Маленька спальня — це не вирок. З правильними меблями, освітленням та візуальними хитриками простір може мати просторий, стильний та надзвичайно затишний вигляд.