Як додати своїй оселі більше романтики / © Associated Press

Ваш дім може бути багатофункціональним, наприклад, комфортним притулком, місцем для зустрічей із друзями чи тихого усамітнення після напруженого дня. Але він також може стати простором для романтики. Від палітри насичених кольорів до м’якого світла та текстур — романтичний інтер’єр має силу змінювати емоційний настрій, про це розповіло видання Martha Stewart. Романтика вдома — це не лише те, що ви бачите, а й те, що відчуваєте.

Теплі кольори для затишку

Кольори — це перше, на що варто звернути увагу. Теплі відтінки миттєво створюють відчуття затишку та комфорту. Подумайте про насичені бурштинові, бордові, теракотові, шоколадні чи іржаві тони.

Якщо ви не готові кардинально змінювати інтер’єр, почніть із деталей, наприклад, серветки, сервірування столу чи декоративні елементи у теплих відтінках і простір вже стає інтимнішим та привабливішим.

Текстури

Ще один ключовий елемент романтики — текстура. Вона створює глибину, м’якість та відчуття близькості. Поєднуйте оксамит, важкий льон із теплими дерев’яними елементами, металом або вовною.

Почніть із маленьких деталей, наприклад, пледи та подушки миттєво перетворять диван або ліжко на затишну багатошарову композицію. Блискучі чи мерехтливі тканини, помірно використані, можуть додати магії світла та загадковості.

М’яке світло

М’яке світло — головний фактор для створення романтики. Встановіть димери, використовуйте настільні та підлогові лампи для непрямого освітлення. Теплі лампи замість яскравих інтенсивних одразу змінюють настрій.

Для романтичної вечері запаліть свічки, оберіть елегантні свічники чи складіть чайні свічки у композицію з маленькими букетами. М’яке світло допомагає зосередитися на найважливішому, спільному моменті та близькості.

Квіти

Найшвидший спосіб додати романтики — свіжі квіти. Варто обирати сезонні сорти та враховувати аромат: троянди, жасмин, фрезії, лілії чи гарденії додають елегантності та створюють потрібний настрій.

Навіть невеликий букет на столі чи у вазі здатен перетворити кімнату та додати відчуття свята.

Аромати

Аромат створює тонкий, але потужний настрій у домі. Використовуйте свічки, дифузори чи спреї, обирайте ненав’язливі, проте приємні композиції. Для романтичного вечора підійдуть деревні, мускусні чи тютюнові ноти у поєднанні з квітковими ароматами.

Важливо протестувати аромат заздалегідь, щоб він не був надто насиченим або дратівливим для гостей.

Музика

Музика — останній, але не менш важливий штрих. Вона об’єднує всі деталі та створює потрібну атмосферу. Тримайте гучність низькою, обирайте джаз, акустичну гітару чи спокійну фонову музику. Підготуйте плейлист заздалегідь, щоб нічого не відвертало та ви могли повністю зануритися у момент.

Романтичний дім — це затишок, тепло та інтимність, які торкаються усіх п’яти відчуттів. Маленькі зміни здатні миттєво перевтілити простір. Важливо створювати середовище, в якому ви відчуваєте себе комфортно та відкрито для близькості.