Як доглядати за довгошерстими собаками: 20 найкудлатіших порід

Йоркширський тер’єр / © Associated Press

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Довгошерста собака потребує спеціального догляду й уваги до її проблем. Це може бути складно, якщо ви не маєте на це часу, або страждаєте на алергію.

Як доглядати за собаками з довгою шерстю, практикуюча ветеринарка докторка Ліза Чаймс розповіла Рurewow.

Типи шерсті довгошерстих собак

Експерти розрізнять декілька типів собачої шерсті:

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Шовковиста — блискуча, гладка, може бути з подвійним або одинарним покриттям

Подвійна — один м’який, пухнастий підшерсток з другим густим, довгим зовнішнім шаром

Кучерява/Вовняна — може бути щільно завитою, злегка хвилястою або прямою; багато з них гіпоалергенні

Дротяста — грубіша на дотик, більше схожа на волосся, ніж на хутро

Іноді експерти стверджують, що будь-яка довжина, довша ніж коротка, гладка шерсть лабрадора-ретривера, означає, що це довгошерста порода. Інші скажуть, що поки у вашої собаки немає кучерів, як у Рапунцель, це не довга шерсть. Загалом, все, що довше кількох сантиметрів, можна вважати довгою шерстю.

Догляд за довгошерстою породою собак

Тип шерсті вашої собаки визначає, як ви повинні за нею доглядати. Довгошерсті породи зазвичай потребують більше уваги, коли справа доходить до розчісування.

Розчісування — найважливіша частина догляду за шерстю, каже докторка Ліза. В ідеалі це слід робити щодня. Розчісування допомагає зібрати вільне волосся, бруд та сміття, одночасно розподіляючи натуральні мастила шерсті та покращуючи кровообіг у шкірі.

Шовковиста шерсть найкраще підходить для щоденного розчісування щіткою для вичісування. Цей інструмент не тільки розплутує та видаляє сміття, але й дбайливо ставиться до тонкого хутра. Кучерявим та вовняним собакам також слід часто розчісувати щіткою, щоб підтримувати здоров’я шерсті. Якщо ваш пес кучерявий, підійде щітка для розплутування.

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Довгошерстих собак з подвійною шерстю, таких як ньюфаундленди, не слід коротко підстригати або голити. Їхня шерсть захищає їх від холодної погоди та спекотного сонця. Але доктор Ліза каже, що довгошерсті породи собак зазвичай потребують візитів до професійного грумера для стрижки кожні чотири-шість тижнів.

Багато хто линяє зі зміною сезонів, щоб хутро було густішим або тоншим, залежно від пори року. «Породам з подвійною шерстю потрібно регулярно видаляти вільний підшерсток, коли вони линяють, каже доктор Ліза.

Гребінець з широкими зубцями, стане в нагоді, якщо ви помітите будь-які невеликі ковтуни або вузлики. Доктор Ліза каже, що такий гребінець з широкими зубцями також добре підходить для довгошерстих порід з одношаровою шерстю, яких корисно регулярно розчісувати.

Собакам з дротчастою шерстю потрібно проходити процес, який називається стриппінгом, кожні три-чотири місяці. Оскільки ця шерсть не линяє так, як м’яка шерсть, волосся потрібно скидати вручну, щоб видалити відмерлі пасма. Грумери, безумовно, можуть впоратися з цим за вас, або ви можете придбати гребінець для вичісування, щоб зробити це самостійно.

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Довгошерстих собак обов’язково слід часто перевіряти на наявність кліщів або бліх. Під час розчісування огляньте їхню шкіру та ретельно дослідіть, щоб переконатися, що нічого не приховано в їхніх локонах.

Собаки змішаних порід можуть створювати особливі проблеми, якщо їхня шерсть має властивості кількох типів. У цьому випадку дотримуйтесь вказівок вашого собаки або зверніться за порадою до ветеринара.

Чи потрібно довгошерстим породам собак частіше купатися

Мийте їх лише тоді, коли їм це абсолютно необхідно, каже доктор Ліза про довгошерсті поріди. Вона рекомендує очищувальні серветки, щоб освіжити собаку між купаннями.

Якщо ваш собака помітно брудний і ви не можете очистити його серветкою чи щіткою, тоді час для купання, каже вона. Вона рекомендує розчісувати собаку перед купанням, щоб видалити випале волосся. Потім використовуйте м’який засіб для очищення, а потім кондиціонер.

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Після висушування рушником, якщо ваш собака дозволить, використовуйте м’який фен, щоб розчісувати його шерсть та запобігти її сплутуванню.

Звичайно, з кожного правила є винятки, тому дізнайтеся свою породу. Одна порада, яка стосується всіх собак і всіх типів шерсті: не ігноруйте шерсть вашого собаки. Сплутана шерсть та брудна шерсть можуть бути болючими та призвести до уражень шкіри або інфекцій. Догляд за шерстю вашого улюбленця є частиною цього процесу.

Ось 20 найдовгошерстіших пород собак

Афганський хорт

Афганський хорт / © Associated Press

Зріст: 63-73 см

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Вага: 22-27 кг

Характер: Незалежний, гордий

Рівень активності: Від середнього до високого

Коефіцієнт линяння: Низький

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Тривалість життя: 12-18 років

Здатність до дресирування: незалежний, важко дресирується

У цуценят афганські хорти мають коротку кучеряву шерсть. З віком шерсть перетворюється на довгі, шовковисто-гладкі витвори мистецтва. Ніколи не слід розчісувати суху афганську шерсть, це означає що вам знадобиться використання пульверизатора, наповненого водою, змішаною з кондиціонером для собак, перед щоденним розчісуванням або купанням собаки кілька разів на тиждень перед грумінгом. Обов’язково зверніться до авторитетного заводчика, щоб отримати кілька корисних порад щодо підтримки здоров’я шерсті афганського хорта.

Барбет

Барбет / © Associated Press

Зріст: 48 — 63 см

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Вага: 15 — 29 кг

Характер: Веселий, невтомний

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Не линяє

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Тривалість життя: 12-14 років

Дресирування: досить легко дресирується

Ця французька порода собак є водяним собакою, що означає, що шерсть густа, довга та кучерява (або хвиляста). Барбетів можна підстригати до 7-12 cм. Рекомендується часто розчісувати їхню шерсть, щоб уникнути сплутування або ковтунів. Повторне зволоження поверне їм пружні кучері.

Бергамська вівчарка

Бергамська вівчарка / © Associated Press

Зріст: 56-60 см

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Вага: 25-38 фунти

Характер: Незалежна, спокійна

Рівень активності: Низький

Коефіцієнт линяння: Не линяє

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Тривалість життя: 13-15 років

Дресирування: добре дресирується за допомогою чітких, послідовних прийомів

Ласкаво просимо у світ шнурової шерсті. Бергамська вівчарка — це спокійна пастуша порода, створена для суворих умов в Італійських Альпах. Її дреди повністю природні та допомагають регулювати температуру тіла, тому її ніколи не слід голити або коротко підстригати. Бергамські вівчарки мають три різні типи хутра: собаче, козяче та вовняне. Як тільки з’явиться козяче та вовняне хутро (близько одного року), вам потрібно розділити шерсть вручну. Незважаючи на складний вигляд, ця шерсть досить легко розплутується після початкового процесу ковтування.

Бріар

Бріар / © Associated Press

Зріст: 56-68 см

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Вага: 25-45 фунтів

Характер: Захисний, милий

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Низький

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Тривалість життя: 10-12 років

Дресирування: може бути важким для дресирування

Їхня шерсть довга, хвиляста та трохи жорстка. Ви будете витрачати щонайменше дві години на тиждень на розчісування та грумінг. Вони не сильно линяють, і їхня шерсть не накопичує багато бруду, але підтримувати її в чистоті є обов’язковим.

Коллі

Коллі / © Associated Press

Зріст: 56-68 см

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Вага: 27— 34 кг

Характер: Відданий, спортивний

Рівень активності: Від середнього до високого

Коефіцієнт линяння: Сезонний

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Тривалість життя: 12-14 років

Дресирування: легко дресирується

Коллі бувають як з жорсткою, так і з гладкою шерстю. Жорсткошерстий коллі — це той, якого більшість людей впізнають за його довгою, пухнастою шерстю. Цю шерсть потрібно розчісувати приблизно раз на тиждень. Хоча вони не сильно линяють, зміни сезонів, ймовірно, наповнять ваш будинок більшою кількістю шерсті, ніж ви звикли. Зосередьтеся на вухах і ліктях, щоб переконатися, що ви не пропустили ковтуни.

Німецький довгошерстий пойнтер

Німецький довгошерстий пойнтер / © Getty Images

Зріст: 56-70 см

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Вага: 25-36 кг

Характер: Дружелюбний, милий

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: від 12 до 14 років

Дресирування: легко дресирується

Якщо ви плануєте полювати на свіжому повітрі зі своїм німецьким довгошерстим пойнтером, приготуйтеся щодня розчісувати та вистригати будь-які голочки або гілочки, які застрягають у його шерсті. Шерсть за вухами також легко злипається. Оскільки ці німецькі собаки мають подвійну шерсть, часте розчісування полегшить сезон линяння для вас обох.

Гордон-сеттер

Гордон-сеттер / © Associated Press

Зріст: 58-69 см

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Вага: 20-36 кг

Характер: Ласкавий, розумний

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-13 років

Дресирування: досить легко дресирується, але йому може це швидко набриднути

Хутро гордон-сеттера слід розчісувати принаймні раз на тиждень. Незалежно від того, хвилясте воно чи пряме, щомісячне підстригання навколо лап, вух та хвоста допомагає зберегти ці місця без ковтунів, обов’язково часто перевіряйте їхні висячі вуха на наявність накопиченого бруду.

Ірландський сетер

Ірландський сетер / © Associated Press

Зріст: 65-73 см

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Вага: 27-30 кг

Характер: Ласкавий, товариський

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-15 років

Дресирування: досить легко дресирувати

Як і гордон-сеттери, ірландські сетери мають шовковисту шерсть, яку потрібно щотижня розчісувати. Гребінці та інструменти для розчісування ковтунів ідеально підходять для цих собак, оскільки їхня шовковиста шерсть може легко заплутуватися, особливо тому, що більша частина довшої шерсті знаходиться на лапах і животі. Виставкові собаки, безумовно, матимуть прямішу та довшу шерсть, але як домашні улюбленці, ірландських сетерів можна підстригати трохи коротше.

Кеесхонд

Кеесхонд / © Associated Press

Зріст: 43-45 см

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Вага: 16-20 кг

Характер: Жвавий, розумний

Рівень активності: Від середнього до високого

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-15 років

Дресирування: легко дресирується

Кеесхонди — це німецькі породи собак у стилі шпіца з унікальним забарвленням мордочок, схожим на окуляри. Їхня шерсть складається з двох шарів пухнастого хутра, яке неймовірно невибагливе у догляді. Рекомендується мати різноманітні щітки та гребінці для розчісування підшерстя та верхнього шару протягом року, навіть коли не сезон линяння, і приділяти час тому, щоб переконатися, що немає прихованих ковтунів.

Комондор

Комондор / © Associated Press

Зріст: 63-71 см

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Вага: 36-45 кг

Характер: Милий, захищаючий

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Не линяє

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Тривалість життя: 10-12 років

Здатність до дресирування: самостійний, може бути складно дресирувати

Подивіться на ці дреди. Комондори, як і бергамські вівчарки, не потребують розчісування після того, як їхнє хутро скручується в дреди. Це великі, але спритні собаки. Дреди комондорів починають формуватися (з вашою допомогою) у віці від 8 місяців до року. З віком їхні дреди подовжуються. Брудне хутро можна просто промити водою. Завжди — завжди — повністю висушуйте їхнє хутро теплим повітрям. Вологі дреди можуть утворити цвіль. Підтримка здорового хутра вимагає старанності, але воно того варте, щоб бачити цих спритних, сильних собак щасливими та здоровими.

Лхаса апсо

Лхаса апсо / © Associated Press

Зріст: 25-28 см

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Вага: 5-8 кг

Характер: Розумний, захисний

Рівень активності: Помірний

Коефіцієнт линяння: Низький

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Тривалість життя: 12-15 років

Здатність до навчання: досить добре дресирується, але може бути впертим

Якщо ви не плануєте виставляти Лхасу апсо на виставках собак або не хочете добре купати її кожні два тижні, коротка стрижка цілком підійде. Обидва стилі потребують розчісування, щоб запобігти заплутуванню шовковистого хутра. Як і шерсть з древами, повністю висушіть шерсть Лхаса апсо. Якщо залишити її вологою, вона може стати більше кошлатою, ніж до купання.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Associated Press

Зріст: 66-71 кг

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Вага: 45-68 кг

Характер: Дружелюбний, люблячий

Рівень активності: Помірний

Коефіцієнт линяння: Від середнього до високого

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Тривалість життя: 9-10 років

Дресирування: досить легко дресирується

Хочете справжнього виклику — доглядайте за ньюфаундлендом. Приготуйтеся розчісувати цих великих, тихих собак кілька разів на тиждень як гладкою щіткою, так і гребінцем. Їхня густа, подвійна шерсть легко злипається, і вони сильно линяють, розчісування ж допомагає контролювати обидві проблеми. Дійте повільно та обережно, переконавшись, що ви не пропустите жодної ділянки на тілі цього великого собаки.

Староанглійська вівчарка

Староанглійська вівчарка / © Associated Press

Зріст: 53-60 см

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Вага: 27-45 кг

Характер: Розумна, мила

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-12 років

Дресирування: добре дресирується, але це йому може легко набридати

Ще одна довга подвійна шерсть. Староанглійська вівчарка — це, по суті, гігантська клубок пуху. Ключ до щасливого, здорового цуценяти — це розчісування шкіри кілька разів на тиждень, щоб переконатися, що немає ковтунів. Також розумно підстригати їм лапи, оскільки зайве волосся між пальцями може призвести до накопичення бруду. Якщо вашій староанглійській вівчарці потрібна ванна, ретельно розчісуйте її перед цим. В іншому випадку вам, можливо, доведеться повністю поголити собаку, щоб позбутися неприємних ковтунів. Не весело.

Пекінес

Пекінес / © TSN

Зріст: 15-23 см

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Вага: 6,5 кг

Характер: Впевнений, відданий

Рівень активності: Низький

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-14 років

Дресирування: може бути важким для дресирування

Довгошерстий пекінес з подвійною шерстю має довге волосся навколо шиї та голови, схоже на пухнасту гриву. Хоча ви, звичайно, можете підстригти їхню шерсть коротше, постійне утримання її дуже короткої шерсті може зіпсувати колір і текстуру. Найкраще підстригати час від часу. Незалежно від того, чи тривале воно чи коротке, розчісування кілька разів на тиждень має вирішальне значення для підтримки здоров’я шерсті пекінеса. Рекомендується щонайменше одна година на тиждень.

Португальський водяний собака

Португальський водяний собака / © Associated Press

Зріст: 43-58 см

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Вага: 16-27 кг

Характер: Розумна, спортивна

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Гіпоалергенна

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Тривалість життя: 11-13 років

Дресирування: добре дресирується

Ще одна водяна собака з густою шерстю. Португальська водяна собака гіпоалергенна та має кучеряві або легкі хвилі на чорному, коричневому та білому хутрі. Часто виставковим собакам стрижуть задні кінцівки дуже близько до шкіри (так звана левова стрижка. Власники можуть дозволити кучерям португальської водяної собаки вільно розпускатися. Якщо ви розчісуєте їх щодня, щоб уникнути вузлуватих кучерів, і підстригаєте їх по всьому тілу раз на місяць, вони будете в ідеальному стані.

Пулі

Пулі / © Associated Press

Зріст: 40-43 см

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Вага: 11-16 кг

Характер: Слухняний, люблячий

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Не линяє

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Тривалість життя: 10-15 років

Здатність до навчання: розумний, добре дресирується, але йому це може легко набридати

Шерсть пулі потребує досить високого догляду. Їхню шерсть можна розчісувати (що в результаті виглядає як зім’ятий пух), підстригати або тримати в дредах. Через подвійне кучеряве хутро шерсть пулі може легко заплутуватися. Як і інших собак-дредів, їх можна купати, але їхпотрібно ретельно промивати та сушити, що може зайняти багато часу.

Піренейська вівчарка

Піренейська вівчарка / © Associated Press

Зріст: 38-53

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Вага: 7-14 кг

Характер: Грайлива, ласкава

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 17-19 років

Дресирування: легко дресирується

Піренейські вівчарки бувають як з гладенькою, так і з жорсткою шерстю. Усі мають подвійну шерсть, хоча догляд не надто складний. Розчісування один або два рази на тиждень необхідне, щоб їхня шерсть була чистою від сміття. У грубошерстого різновиду можуть з’явитися природні пасма, якщо його не розчісувати, що має вигляд трохи розпатланий, але насправді це цілком нормально.

Шетландська вівчарка

Шетландська вівчарка / © Associated Press

Зріст: 33-40 см

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Вага: 7-11 кг

Характер: Грайливий, дружелюбний

Рівень активності: Високий

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 12-14 років

Дресирування: розумний, легко дресирується

Шетландські вівчарки чудово ладнають з дітьми, тому не бійтеся залучати всю родину, коли справа доходить до їхнього грумінгу. Ця пастуша порода, родичі коллі, має таку ж грубу подвійну шерсть. Насправді, їх густий підшерсток робить розчісування необхідним кожні кілька днів, щоб уникнути сплутування та ковтунів. Не підстригайте їх. Шерсть шетландської вівчарки захищає її від негоди — спеки та холоду.

Тибетський тер’єр

Тибетський тер’єр / © Associated Press

Зріст: 35-43 см

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Вага: 8-13 кг

Характер: Розумний, чутливий

Рівень активності: Від середнього до високого

Коефіцієнт линяння: Помірний

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Тривалість життя: 15-16 років

Дресирування: добре дресирується, але йому це може легко набридати

Подвійна шерсть тибетського тер’єра зігріває його навіть за низьких температур. Його шерсть кучерява, хвиляста, жорстка, гладенька і навіть пряма. Чим довша шерсть, тим частіше її потрібно розчісувати. Хоча їх, звичайно, можна підстригати коротше, тибетські тер’єри можуть захотіти зберегти свої розкішні локони залежно від пори року.

Йоркширський тер’єр

Йоркширський тер’єр / © Associated Press

Зріст: 18-20 см

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Вага: 3 кг

Характер: Ласкавий, жвавий

Рівень активності: Помірний

Фактор линяння: Гіпоалергенний

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Тривалість життя: 11-15 років

Дресирування: добре дресирується при ранній соціалізації

Шерсть йоркширських тер’єрів схожа на людське волосся. Через шовковисту текстуру її потрібно розчісувати щодня та купати щотижня. Тримінг абсолютно не є проблемою для йоркширських тер’єрів і рекомендується кожні чотири-шість тижнів, якщо ви хочете піти цим шляхом. Щоб уникнути очних інфекцій або проблем із зором, збирайте будь-які довгі пасма на їхній голові в милий пучок. Оскільки їхня шерсть складається лише з одного шару, обов’язково зігрівайте йоркширських тер’єрів у зимові місяці за допомогою светрів або курток.