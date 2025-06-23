Як доглядати за гортензіями, які страждають від спеки: три діві поради

Гортензія

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Зміст Поливання Мульчування Затінення

Коли настає літня спека, її відчуваємо не лише ми, наші улюблені гортензії теж. Відомі своїм пишним листям і приголомшливим цвітінням у садах, гортензії можуть сильно страждати від спеки. Навіть короткий її сплеск може спричинити довготривалу шкоду цим рослинам.

Тому Еxpress.co.uk публікує рекомендації професійного садівника щодо збереження гортензій від перегрівання.

Поливання

Поливайте гортензії до 9 ранку або після 7 вечора. Полуденне сонце швидко випаровує воду і може навіть спалити листя.

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Ідеальне ранкове поливання. Це дає ґрунту час ввібрати вологу до настання спеки.

Під час нього важливо враховувати не лише час доби. Садівникам потрібно зосередитися на повільному, глибокому поливанні біля основи рослин. Для контейнерів переконайтеся, що вода досягає коренів, ретельно просочивши ґрунт.

Це заохочує коріння проростати глибше в ґрунт, роблячи рослину більш стійкою до посухи.

Мульчування

Садівники можуть піти ще далі, додавши шар мульчі навколо основи своїх гортензій, щоб утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту. Найкраще підійде органічна, наприклад деревна стружка або солома.

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Затінення

Третьою порадою, яку надав фахівець із рослинництва, є затінення гортензій, де це можливо. Це передбачає переміщення рослин у горщиках у затінені патіо, під дерева або за високі рослини або використання садового ворсу, парасольок або навіть старого простирадла, щоб прикрити ніжні квіти на день.

Дата публікації 13:12, 20.08.23 Кількість переглядів 652 Гортензія: види і догляд – поради для садівників від Антоніни Лесик