Як доглядати за кімнатними рослинами під час спеки: 5 способів захисту від екстремальних температур

Як доглядати за кімнатними рослинами під час спеки / © Credits

Реклама

Щоб уникнути пересихання, опіків, в’янення та інших прикрих наслідків, потрібно трохи змінити свій підхід до догляду за «зеленими друзями». Видання Woman&Home поділилося найважливішими порадами, як допомогти рослинам вижити під час хвиль спеки.

Захистіть рослини від сонячних опіків

Навіть найсвітлолюбніші рослини можуть постраждати від прямих сонячних променів у спеку. Особливо це стосується рослин, які стоять на підвіконнях, з виходом на південь або захід.

Що робити:

Реклама

Перемістіть рослини у півтінь або якомога далі від вікна.

Використовуйте напівпрозорі штори чи жалюзі, щоб розсіяти світло.

Пам’ятайте, якщо вам надто спекотно сидіти на сонці, рослинам теж некомфортно.

Особливо чутливі до сонця: фікуси, орхідеї, папороті, спатифілум, калатеї.

Контролюйте вологість ґрунту

Підвищена температура та сухе повітря змушують рослини швидше випаровувати вологу. Та важливо не переплутати з надмірним поливом, адже переливати у спеку теж небезпечно.

Що робити:

Перевіряйте вологість ґрунту пальцем або дерев’яною паличкою: верхній шар може бути сухим, а нижній вологим.

Поливайте вранці чи ввечері, щоб уникнути випаровування води у спеку.

Під час поливу давайте рослині достатньо води, щоб вона пройшла до дна горщика, а надлишки стекли.

Не поливайте по трохи щодня — це неефективно. Краще рідше, але ґрунтовно.

Реклама

Підвищуйте вологість повітря

Під час спеки повітря у квартирі стає дуже сухим, особливо якщо ви користуєтесь вентилятором або кондиціонером. Деякі рослини, зокрема тропічні, дуже страждають від цього.

Що робити:

Обприскуйте рослини вранці з пульверизатора, уникайте попадання на квіти.

Використовуйте піддони з водою та камінцями, тоді волога випаровується навколо рослини.

Ставте рослини групами, разом вони утворюють мікроклімат.

Корегуйте підживлення

Рослинам у спеку потрібне додаткове живлення, але важливо не перегодувати їх у невідповідний час.

Що робити:

Реклама

Підживлюйте тільки зранку чи ввечері, але не у спеку.

Використовуйте розведене добриво у половинній дозі, щоб не обпалити коріння.

Призупиніть підживлення, якщо рослина має ознаки стресу, наприклад, в’янення, опіки чи скидання листя.

Добриво має бути універсальним для кімнатних рослин або відповідати конкретному виду.

Розвертайте горщики

Рослини у спеку можуть активно рости в один бік, до світла, а це провокує нерівномірний ріст і навіть опіки з одного боку.

Що робити:

Раз на тиждень помірно обертайте рослину на 90°, щоб усі сторони отримували світло рівномірно.

Особливо це стосується великих рослин, які стоять на одному місці довгий час.

Часті запитання

Як зрозуміти, що рослина перегрівається? Тоді листя стає млявим, скручується, жовтіє чи сохне по краях, а також рослина скидає листя чи зупиняється у рості.

Чи всі рослини однаково реагують на спеку? Ні. Сукуленти, сансевієрія, кактуси, юка, хавортії, замиокулькас тощо, стійкіші до високих температур. Папороті, калатеї, бегонії, стреліції — вразливіші.

Як врятувати рослину після теплового стресу? Перемістіть її у прохолодніше, але не різко холодне місце. Забезпечте рівномірну вологість ґрунту, не переливайте. Поставте на піддон із вологими камінцями чи зволожувачем повітря. Призупиніть підживлення до стабілізації стану.

Спека — непростий період не лише для людей, але й для наших кімнатних рослин. Але якщо дотримуватись простих правил зелені улюбленці чудово перенесуть літо та будуть тішити вас свіжістю й красою весь сезон.

Реклама