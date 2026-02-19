Як доглядати за кімнатними рослинами взимку / © Associated Press

Кімнатні рослини дарують затишок, красу та свіжість повітря у наших домівках. Влітку вони легко переживають спеку та інтенсивне сонце, але взимку їхній ритм змінюється. Рослини, особливо ті, які походять з тропіків, сповільнюють метаболізм і можуть впасти у легкий стан спокою. Видання Woman&Home розповіло, щоб не зіпсувати улюблені зелені композиції, варто трохи змінити догляд.

Перевірте освітлення. Коротші дні означають менше сонця. Щоб ваші рослини не витягувалися вгору та не втрачали форму, перемістіть їх ближче до вікон або використовуйте допоміжне підсвічування. Сукуленти та кактуси особливо потребують прямого сонячного світла, щоб уникнути витягування стебел.

Частіше очищуйте листя. Зимове сонце слабше, а пил на листі блокує світло. Регулярне очищення листя допомагає рослинам отримувати достатньо світла та дихати звичним способом.

Тримайте рослини якомога далі від батарей. Батареї, каміни та тепла підлога висушують повітря та листя рослин. Поставте рослини на більшій відстані від джерел тепла, уникайте протягів і стежте за стабільною температурою. Об’єднання рослин у групи допомагає створити мікроклімат і підтримувати вологість.

Регулюйте полив. Взимку ґрунт сохне повільніше, тому полив скорочують. Перед тим як полити, перевіряйте верхній шар ґрунту на сухість. В опалювальних приміщеннях ґрунт може висихати швидше, тож спостерігайте за рослиною та ґрунтом, щоб уникнути пересихання чи переливу.

Утримайтеся від пересаджування. Пересаджування взимку стресує рослину та може бути шкідливою. Краще залишити цю процедуру на весну або осінь. Легке підживлення розведеним добривом на полив не зашкодить і допоможе підтримати силу рослини.

Перевіряйте на шкідників. Взимку рослини повертаються з літа на підвіконня чи з балкона додому, а тепле сухе приміщення — ідеальне середовище для шкідників. Відокремлюйте нові рослини на кілька тижнів, оглядайте їх і за необхідності обробляйте.

Зменште підживлення. У холодну пору більшість рослин уповільнює ріст і потребу у поживних речовинах. Зайве підживлення може нашкодити. Використовуйте розведене добриво чи скоротіть його частоту до мінімуму до весни.

Додайте мульчу. Мульча на поверхні ґрунту допомагає утримувати вологу та захищає коріння від різких перепадів температури. Навіть кілька сантиметрів корисного шару можуть врятувати рослину від висихання.

Додаткові лайфгаки

Підвищуйте вологість повітря: невелика миска з водою біля рослин або регулярне обприскування допоможе.

Стежте за стабільністю температури: різкі перепади шкодять тропічним та субтропічним видам.

Не панікуйте через трохи коричневі кінчики листя, часто це тимчасово та легко виправити.

Зимовий догляд за кімнатними рослинами потребує трохи більше уваги та обережності, але це цілком під силу. Правильне освітлення, контроль вологості, коректний полив і уважність до шкідників дозволять вашим зеленим друзям пережити холодні місяці здоровими, красивими та щасливими. І пам’ятайте, що трішки турботи взимку — це гарантія буйного зеленого літа у домі.