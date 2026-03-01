Як доглядати за вовняним пальтом вдома та зберегти його вигляд

Як доглядати за вовняним пальтом вдома та зберегти його гарний вигляд / © Getty Images

Мода — це не тільки про те, що на вас надягнуто, а й про те, як ви доглядаєте за своїм гардеробом. Вовняне пальто з правильним доглядом може слугувати роками, залишатися м’яким, чистим і елегантним. Однак багато хто уникає самостійного догляду через страх зіпсувати тканину. Видання Martha Stewart готове розвінчати ці страхи та розповіло, як правильно чистити та зберігати вовняне пальто вдома.

Щоденний догляд

Вовна природно відштовхує бруд і запахи, тому часте прання не потрібне. Після кожного носіння:

Обережно струсніть пальто, щоб прибрати пил і дрібне сміття.

Провітріть його кілька хвилин на свіжому повітрі.

Для свіжості можна трохи посипати пальто содою на ніч і струснути наступного дня, проте спершу перевірте на невеликій ділянці тканини.

Використовуйте щітку з м’якою щетиною та рухайтеся у напрямку волокон, щоб прибрати поверхневий бруд без води чи хімії.

Локальне очищення плям

Найбезпечніший спосіб — своєчасне точкове очищення.

Використовуйте трохи м’якого мийного засобу на вологій тканині.

Обережно промокайте пляму, уникайте сильного тертя та замочування.

Це дозволяє уникнути деформації та усуває забруднення без ризику усадки.

Ручне прання вовняного пальта

Деякі сучасні пальта дозволяють обережне ручне прання. Дотримуйтеся кількох правил:

Використовуйте лише холодну воду та спеціальний м’який засіб для делікатних тканин.

Пальто має перебувати у воді лише 5–10 хв, без інтенсивного тертя.

Під час зливання води підтримуйте пальто, не віджимайте та не скручуйте.

Сушіння пальта без деформації

Неправильне сушіння — головна причина пошкоджень вовни.

Ніколи не вішайте мокре пальто, адже вага води деформує плечі та довжину.

Розкладіть пальто на чистому рушнику, обережно надайте форму руками та залиште сушитися на рівній, провітрюваній поверхні.

Уникайте сильного тепла та віджимання, адже це забезпечить збереження структури волокон.

Вовняне пальто — ваш стильний союзник у холодну пору року та догляд за ним не обов’язково вимагає хімчистки. Струсіть, провітріть, очистьте м’якою щіткою та обережно очищайте плями. Якщо дозволяє етикетка, зробіть обережне ручне прання холодною водою. Якщо ви будете дотримуватися цих простих порад, ваше пальто матиме гарний вигляд із сезону у сезон.