Як допомогти помідорам дозріти: секрети обрізання від досвідченого садівника

Як допомогти помідорам дозріти / © ТСН

Реклама

Однак іноді, щоб урожай справді встиг дозріти, потрібно зупинити ріст рослин. Звучить парадоксально, але ця порада від досвідченого садівника Jamie Walton допоможе вам отримати більше червоних, соковитих плодів до настання холодів.

Коли ми обрізаємо верхівкову точку росту, так зване «прищипування», рослина перестає витрачати енергію на утворення нових пагонів та листя. Натомість усі поживні речовини спрямовуються на дозрівання вже сформованих плодів.

Особливо це актуально для регіонів із коротким і прохолодним літом або там, де у серпні-вересні висока вологість спричиняє розвиток фітофторозу, поширеної «помідорної» хвороби. У таких умовах будь-яке зволікання може коштувати частини врожаю.

Реклама

Коли треба зупиняти ріст

Відкрите ґрунтове вирощування: приблизно за 4–6 тижнів до перших прогнозованих заморозків.

Теплиці та парники: коли основні грона вже зав’язалися та потребують визрівання.

У південних регіонах: прищипування не є обов’язковим, адже тепло дозволяє рослинам родити майже цілий рік.

Як правильно зробити прищипування

Визначте верхівкову точку росту — це молодий пагін на самому верху стебла. Видаліть його чистими садовими ножицями чи просто відщипніть пальцями. Продовжуйте слідкувати за пасинками, боковими пагонами, адже після обрізанні рослина може намагатися відновити ріст у ширину. Підживіть рослини калійними добривами, вони стимулюють солодкість та швидке визрівання плодів.

Поради

Видаляйте нижнє листя, яке торкається землі, щоб зменшити ризик грибкових інфекцій.

Поливайте рідше, але рясніше, це допоможе плодам наливатися соком, а не стимулюватиме надмірний ріст зеленої маси.

За різкого похолодання використовуйте агроволокно чи плівку, щоб подовжити сезон збирання врожаю.

Прищипування — це класичний приклад «менше — значить більше» у садівництві. Зменшивши вегетативний ріст, ви даєте рослині можливість зосередитися на головному — родючості. Як результат, плоди стають більшими, смачнішими та швидше достигають.

Якщо ви хочете встигнути зібрати максимальну кількість стиглих, ароматних помідорів до перших холодів, не бійтеся «зупинити» свої кущі. Невелика робота ножицями, кілька хвилин— і ваші грядки подарують вам щедрий врожай.