Як стильно оформити полиці у вітальні / © Credits

Реклама

Ми звикли думати, що стильний інтер’єр — це результат великих бюджетів і дизайнерських меблів. Насправді ж справжній характер простору створюють деталі. Полиці у вітальні — ідеальне місце, щоб показати свій смак і не перевантажувати простір. Дизайнери, з якими поспілкувалося видання Martha Stewart, поділилися перевіреними хитриками, які допоможуть оформити полиці так, ніби над ними працював профі.

Визначте тему

Перше і головне правило — цілісна ідея. Полиці мають виглядати продумано, а не так, ніби предмети на них опинилися випадково. Тема не обов’язково має бути очевидною на кожній полиці, але її присутність у деталях створює відчуття цілісності. Це можуть бути:

антикварні книжки у шкіряних палітурках

кераміка чи порцеляна

сімейні фото в однакових рамках

предмети з подорожей

Якщо складно почати — зверніться до моди. Ви любите нейтральні кольори чи яскраві акценти? Мінімалізм чи еклектику? Ці ж принципи легко перенести й на полиці. Дизайнери також радять брати кольори з уже наявної палітри вітальні, наприклад, стін, меблів або мистецтва.

Реклама

Нашаровуйте особисті речі

Секрет «живих» полиць — персональні історії. Саме вони роблять інтер’єр унікальним. Речі з історією — це завжди безпрограшний варіант.

Старі біноклі дідуся, вінтажна скринька, сувеніри чи подарунок із символікою — усе це додає глибини. Чудово працюють і предмети у рамках, вони додають висоти та структури композиції.

Перш ніж купувати щось нове, подивіться, що вже є у вас вдома. Колекції, навіть невеликі, завжди мають стильний вигляд, якщо подані з ідеєю.

Нестандартне розміщення книг

Так, книги залишаються важливим елементом полиць, але забудьте про «бібліотечний» порядок.

Реклама

складайте їх горизонтальними стопками

ставте поверх книги декоративні предмети

розміщуйте під кутом

навіть експериментуйте з розворотом сторінок назовні

Ще один професійний хитрик — групування за кольором. Монохромні чи комплементарні палітри роблять полиці візуально спокійнішими та дизайнерськими.

Пам’ятайте про масштаб і «повітря»

Пропорції — ключ до елегантності. Полиці, заповнені лише дрібними предметами, мають перевантажений вигляд. Дизайнери радять:

додавати кілька великих об’єктів, наприклад, вази, скульптури чи миски

поєднувати різні форми та висоту

залишати кілька сантиметрів простору над предметами, щоб композиція «дихала»

Не ставте поруч речі однакової висоти — це робить композицію плоскою.

Додайте індивідуальний акцент

Хочете, щоб полиці мали дизайнерський вигляд, зробіть їх вбудованими конструкціями. Дайте волю фантазії. Профі радять:

Реклама

оформити задню стінку полиць фарбою або шпалерами

використати дзеркальну поверхню для глибини

додати арт або дзеркала ззовні полиць

Навіть невеликий акцент, наприклад, трав’яні шпалери чи яскравий візерунок, миттєво покращить інтер’єр.

Оформлення полиць — це не про правила, а про баланс. Баланс між красою та сенсом, між стилем і особистістю. Коли ви обираєте речі, які щось для вас означають, і поєднуєте їх із дизайнерською логікою, простір починає працювати на вас.