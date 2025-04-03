Як готуватися до вирощування ранньої молодої картоплі / © Associated Press

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Один із найефективніших методів — вирощування картоплі, так зване «пророщування». Це дозволяє отримати сильні паростки, які швидко укоріняться після садіння у ґрунт, про це розповів садівник Jamie Walton.

Навіщо пророщувати картоплю перед садінням

Пророщування допомагає:

Прискорити ріст і розвиток рослин.

Отримати ранній врожай.

Підвищити стійкість до хвороб та несприятливих умов.

Покращити врожайність, оскільки добре пророщені бульби дають більше пагонів.

Як правильно пророщувати картоплю

Вибирайте здорову, середнього розміру картоплю без ознак гнилі та пошкоджень. Краще за все підходять ранні сорти.

Розкладіть картоплю в один шар у дерев’яні чи пластикові ящики, картонні коробки чи лотки для насіння. Вічки бульб мають бути спрямовані догори.

Пророщуйте картоплю у світлому, прохолодному місці за температури +10…+15°C. Прямі сонячні промені небажані, оскільки можуть спричинити пересихання. Важливо уникати сильного тепла — за високих температур паростки стають довгими та слабкими.

Процес триває 3-4 тижні. Ідеальними є короткі, міцні паростки (до 1 см), які мають зеленуватий чи фіолетовий відтінок.

Для кращого укорінення можна обробити бульби стимуляторами росту чи деревним попелом, який захистить їх від хвороб.

Як і коли висаджувати пророщену картоплю

Садіння проводять, коли ґрунт прогріється до +8…+10°C, зазвичай у березні-квітні залежно від кліматичних умов. Бульби висаджують у борозни чи лунки глибиною 8-10 см і дотримують відстані 30-35 см між рослинами.

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Перед садінням можна обробити ґрунт органічними добривами — перегноєм або компостом. Для кращого росту важливо регулярно розпушувати ґрунт і стежити за вологістю.

Поради для гарного врожаю

Не використовуйте занадто велику картоплю — вона може давати багато слабких пагонів.

Не садіть картоплю у холодний чи занадто вологий ґрунт — це може призвести до загнивання.

Для захисту від шкідників використовуйте народні засоби, наприклад, оброблення золою чи висаджування поруч чорнобривців.

Використовуйте помірний полив — надмірна волога може спричинити гниття.

Пророщування картоплі перед садінням — це перевірений метод, який дозволяє отримати міцніші рослини та ранній урожай. Дотримуючись простих правил підготовки, можна забезпечити собі багатий врожай смачної та корисної картоплі.