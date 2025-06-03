Як і коли використовувати сіль Епсома для кращого врожаю помідорів та в яких випадках вона може нашкодити

Помідори / © Associated Press

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Англійська сіль (сіль Епсома або сульфат магнію) дійсно має дуже багато корисних властивостей. Але серед фахівців існують певні розбіжності щодо її корисності для помідорів. Багато садівників схиляються до використання цього продукту в багатьох ділянках саду. Однак високий рівень магнію в англійській солі може потенційно зашкодити ґрунту, якщо його застосовувати занадто рясно.

Там, де в ґрунті немає високої концентрації магнію, використання англійської солі не завдасть шкоди. Але чи справді вона корисна для помідорів, розповідає GardeningKnowHow.

Садівники — забобонні люди, які спираються на перекази та усну традицію. Багато порад наших предків щодо саду такі ж вірні сьогодні, як і колись. Тож якщо бабуся використовувала англійську сіль навколо своїх помідорів і завжди мала найбільші врожаї та найсмачніші помідори, можливо, в цій практиці є щось корисне? Науково доведено небагато тверджень щодо посипання помідорів англійською сіллю, але багато садівників вважають, що вона покращує цвітіння і, отже, утворення плодів.

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Англійська сіль не є найкращим добривом для помідорів, якщо використовувати її окремо, але там, де є потреба в додатковому магнії, вона може доповнити натуральне підживлення або домашнє добриво для помідорів. Якщо ви хочете навчитися вирощувати помідори як професіонал, тоді варто зрозуміти різні натуральні продукти, які можуть дати рослинам стимул.

Що таке англійська сіль

Англійська сіль названа на честь місця її походження в Епсомі, Англія. Вона продається у вигляді великих кристалізованих гранул. Природна мінеральна сіль складається переважно з сульфату магнію, але також містить молекули води.

У домашніх умовах англійську сіль використовують у ваннах для полегшення болю. Колись її широко використовували як проносне, хоча сьогодні у нас є набагато ефективніші засоби. Існують також інші твердження про здоров’я, такі як зниження ризику серцевих захворювань, хоча є обмежені докази.

Англійська сіль відрізняється від кухонної солі за складом і смаком. Кухонна сіль складається з натрію та хлору і має солоний смак, тоді як англійська — гірка на смак і не використовується в кулінарії. Англійська сіль походить з мінералу епсоміту, а кухонна сіль — з морської води. Обидві розчиняються у воді.

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Чи корисна англійська сіль для рослин помідорів

Інтерес до садівництва, природно, різко зріс в останні роки. Ми більше не воліємо бездумно розпорошувати хімікати навколо наших рослин та будинків. Водночас спостерігається сплеск популярності використання старомодних розчинів, таких як англійська сіль.

Отже, що робить англійська сіль для рослин помідорів? Існують неофіційні дані про те, що вона покращує проростання, зміцнює коріння, збільшує кількість квітів та плодів і навіть відлякує деяких шкідників, але наукових досліджень, які б підтверджували ці твердження, немає. Однак, безперечно, це вплив солі на усунення дефіциту магнію в ґрунті.

Магній необхідний для утворення хлорофілу, який необхідний для фотосинтезу. Якщо рослині томату не вистачає магнію, у неї розвиватиметься хлороз, який визначається жовтим листям із зеленими плямами, що може призвести до затримки росту та зменшення врожаю плодів. Англійську сіль можна використовувати для збільшення доступності магнію для коренів рослин.

Міф про гниль квіток

Гниль квіток — це часта скарга серед виробників томатів, яка призводить до появи темних, запалих плям на квітках. Це спричинено нестачею кальцію, що потрапляє до плодів, часто через нерегулярне поливання. Кальцій для рослин томатів є критично важливим, але англійська сіль не містить кальцію і тому неефективна для запобігання гнилі квіток.

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Насправді, додавання англійської солі до ґрунту з нормальним рівнем магнію може посилити проблему. Це пояснюється тим, що магній перешкоджає засвоєнню кальцію.

Коли використовувати англійську сіль для томатів

У ґрунтах з недостатньою кількістю магнію додавання англійської солі може допомогти вирішити проблему. Але перед тим, як це робити, слід провести аналіз ґрунту, щоб перевірити рівень магнію. У ділянках із зернистим, піщаним ґрунтом магній вимиватиметься швидше, ніж у кращих ґрунтах, і, найімовірніше, там буде дефіцит. Також стежте за рослинами на наявність ознак хлорозу. Листя буде блідо-жовтим, а прожилки — світло-зеленими.

Як застосовувати

Якщо рівень магнію в ґрунті низький, ви можете додати англійську сіль трьома способами, використовуючи приблизно одну столову ложку залежно від способу внесення:

Удобрення ґрунту

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Перед садінням помідорів змішайте від 1 до 2 столових ложок англійської солі в кожну посадкову лунку. Ви повинні добре перемішати сіль із ґрунтом.

Позакореневе обприскування

Слід бути обережним, вносячи англійську сіль як позакореневе обприскування, оскільки вона може обпекти листя. Застосовуйте рано-вранці або пізно вдень. Вам знадобиться лише 1 столова ложка на 4,5 літра. Його можна використовувати кожні два-чотири тижні протягом вегетаційного періоду.

Збагачення ґрунту

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Змішайте 1 столову ложку англійської солі на 4,5 літра води та полийте ґрунт. Обробляйте кожні два-чотири тижні, але не одночасно з використанням позакореневого обприскування.

Коли не використовувати англійську сіль

Якщо аналіз ґрунту показує, що рівень магнію достатній, то немає потреби застосовувати англійську сіль. Хоча додавання невеликої кількості не завдасть шкоди, занадто багато магнію може порушити його засвоєння рослинами та створити проблеми із загальним станом ґрунту. Це також може призвести до забруднення ґрунтових вод. Завжди проводьте аналіз ґрунту, перш ніж додавати щось у нього.