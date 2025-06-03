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ТСН у соціальних мережах

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Як із магазинного кіноа виростити смачну мікрозелень

У світі, де ми все частіше замислюємось про якість харчування та користь продуктів, все більше людей звертає увагу на мікрозелень — молоді паростки різних культур, які буквально «вибухають» вітамінами. Серед них особливе місце займає мікрозелень з кіноа, яку можна виростити з простих круп, куплених у найближчому супермаркеті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як із магазинного кіноа виростити смачну мікрозелень

Як із магазинного кіноа виростити смачну мікрозелень / © Associated Press

Цю ідею популяризує британський садівник і письменник Саймон Екеройд. Мікрозелень з кіноа стала останнім і, за його словами, одним із найулюбленіших «лайфгаків» домашнього садівництва.

Чому саме кіноа

Кіноа — це не лише популярна безглютенова крупа. Вона:

  • багата рослинним білком;

  • містить усі дев’ять незамінних амінокислот;

  • є джерелом клітковини, вітамінів групи B, заліза, кальцію, магнію;

  • має низький глікемічний індекс;

  • ідеально підходить для вегетаріанців та тих, хто дотримується здорового способу життя.

У вигляді мікрозелені — це справжній вітамінний концентрат, оскільки у період проростання у насінні активуються ферменти та збільшується вміст поживних речовин.

Що вам знадобиться

  • Звичайне біле кіноа з супермаркету (не варена, не смажена — лише сира)

  • Плаский контейнер або лоток (наприклад, з-під десертів)

  • Паперові рушники, льон або кокосовий субстрат

  • Пульверизатор з водою

  • Прозора кришка чи плівка

  • Сонячне підвіконня

Як виростити мікрозелень з кіноа за 10 днів

  1. Кіноа не потребує спеціального оброблення. Достатньо промити зерна кілька разів у прохолодній воді, щоб змити природну гіркоту.

  2. Замочіть промитий кіноа у воді на 6–8 годин або на ніч. Потім злийте воду.

  3. Викладіть шар вологого паперового рушника чи кокосового субстрату у контейнер. Рівномірно розподіліть насіння по поверхні. Воно повинно лежати в один шар.

  4. Накрийте посіви плівкою чи кришкою, щоб створити ефект теплиці. Залиште в теплому, світлому місці. Щодня зволожуйте за допомогою пульверизатора, але не перезволожуйте — важливо уникнути появи цвілі.

  5. Через 2–3 дні з’являться перші паростки. Зніміть кришку. Продовжуйте зволожувати, не давайте підсихати субстрату. Вже на 7–10 день мікрозелень буде готова до збору — листочки мають бути довжиною 4–6 см.

Як вживати

Мікрозелень з кіноа має легкий горіховий присмак і чудово поєднується з:

  • салатами;

  • бутербродами;

  • смузі;

  • стравами з яєць;

  • гарнірами (рис, гречка, паста);

  • сиром, рикотою, авокадо.

Його не рекомендують варити — краще додавати свіжим, щоб зберегти максимум вітамінів.

Цікавинки

  • Мікрозелень містить у 5 разів більше вітамінів і антиоксидантів, ніж дорослі рослини.

  • Вирощування не потребує ґрунту — лише вода та трохи світла.

  • Усього одна столова ложка насіння кіноа дає повноцінну порцію мікрозелені.

Вирощування мікрозелені з кіноа — це простий, екологічний та неймовірно корисний спосіб додати яскравості та користі вашому щоденному раціону. Спробуйте, і ви здивуєтеся, як багато корисного можна створити буквально на підвіконні.

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