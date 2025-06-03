Як із магазинного кіноа виростити смачну мікрозелень / © Associated Press

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Цю ідею популяризує британський садівник і письменник Саймон Екеройд. Мікрозелень з кіноа стала останнім і, за його словами, одним із найулюбленіших «лайфгаків» домашнього садівництва.

Чому саме кіноа

Кіноа — це не лише популярна безглютенова крупа. Вона:

багата рослинним білком;

містить усі дев’ять незамінних амінокислот;

є джерелом клітковини, вітамінів групи B, заліза, кальцію, магнію;

має низький глікемічний індекс;

ідеально підходить для вегетаріанців та тих, хто дотримується здорового способу життя.

У вигляді мікрозелені — це справжній вітамінний концентрат, оскільки у період проростання у насінні активуються ферменти та збільшується вміст поживних речовин.

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Що вам знадобиться

Звичайне біле кіноа з супермаркету (не варена, не смажена — лише сира)

Плаский контейнер або лоток (наприклад, з-під десертів)

Паперові рушники, льон або кокосовий субстрат

Пульверизатор з водою

Прозора кришка чи плівка

Сонячне підвіконня

Як виростити мікрозелень з кіноа за 10 днів

Кіноа не потребує спеціального оброблення. Достатньо промити зерна кілька разів у прохолодній воді, щоб змити природну гіркоту. Замочіть промитий кіноа у воді на 6–8 годин або на ніч. Потім злийте воду. Викладіть шар вологого паперового рушника чи кокосового субстрату у контейнер. Рівномірно розподіліть насіння по поверхні. Воно повинно лежати в один шар. Накрийте посіви плівкою чи кришкою, щоб створити ефект теплиці. Залиште в теплому, світлому місці. Щодня зволожуйте за допомогою пульверизатора, але не перезволожуйте — важливо уникнути появи цвілі. Через 2–3 дні з’являться перші паростки. Зніміть кришку. Продовжуйте зволожувати, не давайте підсихати субстрату. Вже на 7–10 день мікрозелень буде готова до збору — листочки мають бути довжиною 4–6 см.

Як вживати

Мікрозелень з кіноа має легкий горіховий присмак і чудово поєднується з:

салатами;

бутербродами;

смузі;

стравами з яєць;

гарнірами (рис, гречка, паста);

сиром, рикотою, авокадо.

Його не рекомендують варити — краще додавати свіжим, щоб зберегти максимум вітамінів.

Цікавинки

Мікрозелень містить у 5 разів більше вітамінів і антиоксидантів, ніж дорослі рослини.

Вирощування не потребує ґрунту — лише вода та трохи світла.

Усього одна столова ложка насіння кіноа дає повноцінну порцію мікрозелені.

Вирощування мікрозелені з кіноа — це простий, екологічний та неймовірно корисний спосіб додати яскравості та користі вашому щоденному раціону. Спробуйте, і ви здивуєтеся, як багато корисного можна створити буквально на підвіконні.