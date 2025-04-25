Як краще заморожувати гриби: корисні поради / © Associated Press

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Але, як і більшість делікатних продуктів, гриби швидко псуються — часто вже за кілька днів після покупки. Якщо ви не встигли використати їх вчасно, ймовірно, знаєте, як прикро викидати слизькі, зіпсовані капелюшки.

Втім, гарна новина: гриби чудово піддаються заморожуванню. Це не лише спосіб продовжити термін їхнього зберігання, а й можливість завжди мати під рукою ароматну добавку до соусів, супів, запіканок та інших улюблених страв. А ще це — чудовий лайфгак проти харчових відходів, який ідеально вписується у сучасну філософію усвідомленого споживання. Про все це розповіло видання Real Simple.

Чи можна заморожувати гриби сирими

Технічно — так. Проте краще попередньо обробляти гриби термічно, адже сирі гриби після розморожування можуть стати водянистими та втратити текстуру. Краще трохи потушкувати чи обсмажити їх перед заморожуванням — це допоможе зберегти смак і форму.

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Як правильно заморожувати гриби

Підготуйте гриби

Ретельно промийте гриби під проточною водою (можна швидко замочити на кілька секунд, але не залишайте надовго).

Обсушіть кухонним рушником.

За потреби наріжте великі капелюшки чи залиште маленькі гриби цілими.

Термічно обробіть

На сковороді розігрійте трохи олії.

Тушкуйте гриби на середньому вогні до готовності — поки вони не випустять рідину та не зменшаться в об’ємі. Це займе 5–10 хв.

Посоліть собі до смаку (можна додати трохи перцю чи трав — за бажанням).

Дайте грибам повністю охолонути.

Заморожування

Викладіть охолоджені гриби на деко, застелене пергаментом або харчовою плівкою, одним шаром.

Поставте у морозильник на 1–2 години до повного замерзання (це допоможе уникнути злипання).

Потім пересипте заморожені гриби у герметичний пакет для заморожування чи контейнер.

Обов’язково позначте дату — заморожені гриби можна зберігати до 9 місяців.

Варіанти розморожування грибів

Все залежить від рецепту:

Для смаження чи соусів — гриби можна використовувати прямо з морозилки, без попереднього розморожування.

Для запіканок, супів або омлетів — краще залишити гриби у холодильнику на ніч або дати постояти за кімнатної температури годину.

Уникайте мікрохвильовки — це може зробити їх надто водянистими.

Порада: під час розморожування гриби можуть виділити трохи вологи — це нормально. Просто додайте їх у страву та дайте рідині випаруватись на сковороді.

Заморожування сирих шрибів без смаження

Підготуйте гриби, як описано вище.

Бланшуйте у киплячій воді 1–2 хв (особливо білі шампіньйони або шитаке).

Обсушіть, викладіть на деко та заморожуйте.

Такий спосіб зберігає форму, але текстура буде менш пружною, ніж після обсмажування.

Які гриби заморожувати

Шампіньйони

Бебі-белла

Шиїтаке

Портобелло

Лисички

Як використовувати морожені гриби

Грибні соуси

Крем-супи

Ризото

Омлети

Паста з грибами

Запіканки

Страви з м’яса чи овочів

Поради

Уникайте повторного заморожування — це зіпсує смак і структуру.

Не заморожуйте гриби, які вже почали псуватись.

Використовуйте невеликі порції — зручніше діставати та не розморожувати весь пакет одразу.

Заморожування грибів — це ідеальне рішення для тих, хто цінує смак, планує бюджет і дбає про зменшення харчових відходів. Спробуйте цей метод один раз — і ви більше ніколи не викинете жодного капелюшка.