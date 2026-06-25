Як красиво стилізувати книги у себе вдома: друковані видання як артобʼєкт

Як красиво стилізувати книги у себе вдома / © Credits

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У час, коли цифрові видання стали буденністю, друкована книга набуває нового статусу. Вона більше не просто носій історії, а фізичний об’єкт із характером, текстурою і візуальною цінністю. Видання Real Simple розповіло, як друковані книги перетворюються на справжні артоб’єкти завдяки розкішним деталям, від позолочених зрізів до дизайнерських обкладинок, і як правильно показати їх.

Чим більше наше життя стає цифровим, тим більше книги залишаються способом отримати тактильне задоволення. Сьогодні читачі дедалі частіше обирають не просто видання, а його найестетичнішу версію, ту, що гідна залишитися на полиці як частина інтер’єру.

І справді, сучасні книги з фарбованими зрізами сторінок, тисненням, кольоровими ілюстраціями та преміальними палітурками все більше нагадують дизайнерські об’єкти. Вони не лише розповідають історії, а й показують, ким є їхній власник.

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Книги стали «розкішними»

Популярність стрімко зростає на тлі цифровізації. Чим менше ми тримаємо паперові речі у руках, тим ціннішими вони стають. Сучасні видання можуть мати вигляд як справжні артоб’єкти:

тверді преміальні обкладинки

кольорові чи позолочені зрізи

художні ілюстрації

декоративне тиснення

Книга сьогодні — не лише читання, а й спосіб показати свій смак та стиль життя через інтер’єр.

Стилізація книжкової полиці

Коли книги стають естетичними об’єктами, книжкова полиця перетворюється на головний акцент кімнати, чи то у вітальні, чи у власній мінібібліотеці.

Оберіть систему організації. Організація — перший крок до візуальної гармонії. Книги можна розставляти за жанрами, авторами чи навіть за кольорами, якщо ви орієнтуєтесь на естетику. Проте важливо пам’ятати про практичність, великі колекції мають залишатися зручними для пошуку.

Найкрасивіші книги — на рівні очей. Дизайнери радять розміщувати найцінніші та найкрасивіші видання там, де вони одразу привертають увагу. Нижні полиці можна залишити для менш «декоративних» примірників або навіть сховати їх у кошики чи закриті секції.

Оберіть «кращу сторону» книги. Сьогодні немає єдиного правила, як показувати книгу, наприклад, обкладинкою вперед, корінцем назовні чи навіть декоративним зрізом. Варто виставляти окремі видання обкладинкою вперед на підставках, щоб підкреслити їхній дизайн. Деякі навіть оформлюють сторінки книг у рамки як артсерію.

Не бійтеся показувати зріз сторінок. Один із найсуперечливіших трендів — розворот книг сторінками назовні. Проте ще популярніший варіант — демонстрація кольорових або візерункових зрізів. Багато книжкових поціновувачів зізнаються, що саме такий найестетичніший вигляд має їхня колекція. Головне, не втратити можливість швидко знайти потрібну книгу.

Створіть цілісний образ колекції. Щоб полиці мали гармонійний вигляд, варто формувати власний стиль за колірною палітрою, улюбленими типами обкладинок і декоративними елементами. Варто купувати спеціальні видання лише після прочитання книги, щоб свідомо формувати свою естетику.

Додавайте декор. Полиця не має бути «суцільною стіною книг». Варто додавати рослини, артоб’єкти та декоративні акценти. Переповнена книгами полиця може мати важкий вигляд і візуально зменшувати простір. Тому варто комбінувати вертикальні та горизонтальні стопки, а іноді класти книги горизонтально та доповнювати їх декором.

Книги поза полицями. Вони можуть прикрашати весь дім, наприклад, журнальні столики, консолі у передпокої, обідні столи чи навіть кухню. Вони додають простору тепла, текстури та відчуття затишного дому.

Друковані книги сьогодні — більше, ніж читання, це елементи інтер’єру, який розповідає історію про власника, так саме, як і про автора. Саме тому книжкова полиця перестає бути просто сховищем, а стає композицією, де кожна книга, кожен зріз і деталь працюють як частина особистого стилю.

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