Як легко та швидко позбутися пригорілого жиру на решітках із духовки / © Credits

Реклама

Видання Real Simple розповіло, що для очищення можна використовувати сухі серветки для сушарки білизни. Ті самі, які зазвичай кладемо у пральну машину. І у результаті, решітки стають чистими та блискучими без жодного агресивного хімічного складу.

Ключові інгредієнти

гаряча вода

мийний засіб для посуду

старий рушник

5–10 серветок для сушарки

Рушник допомагає уникнути подряпин і поглинає частину жиру, яка розчиняється. Серветки містять речовини, які розщеплюють жир, а їхня м’яка текстура полегшує видалення залишків.

Що робити

Постеліть рушник у ванну чи велику ємність і покладіть на нього решітки. Налийте гарячу воду так, щоб вона повністю покривала решітки. Додайте ¼–⅓ чашки мийного засобу для посуду та перемішайте. Розкидайте 5–10 серветок для сушарки по воді. Залиште на ніч або мінімум 4–6 годин. Злийте воду, а серветками обітріть решітки — жир піде майже без зусиль.

Активні речовини у серветках проникають крізь шари жиру, розщеплюють його, а текстура серветки діє як м’який скребок.

Реклама

Альтернативи та застереження

Метод із серветками ефективний, але вимагає часу. Багато хто такоє радить пасту з харчової соди: товстий шар нанести на решітки на 2–3 години, після чого жир легко змивається. Перевага — дешевше та без залишків хімії.

Також можна використовувати комерційні засоби для видалення жиру та щітки, які справляються менш ніж за 20 хв, якщо потрібно терміново все почистити.

Попри те що прибирання духовки рідко вважають приємною справою, цей простий хитрик із серветками для сушарки може зробити завдання легшим і навіть трішки захопливим.