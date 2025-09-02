Як лікувати грибок на газоні, перш ніж він зіпсує траву

Осінній сад / © Credits

Грибок з’являється раптово, лишає на траві білі, жовті чи бурі плями і якщо вчасно не вжити заходів, може повністю знищити вашу зелень. А відновити газон коштує чимало — як грошей, так і часу. На щастя, існують безпечні та ефективні способи лікування грибка, які допоможуть врятувати газон і не допустити повторної проблеми, про них розповіло видання Martha Stewart.

Як розпізнати грибок на газоні

Існує багато різновидів грибкових захворювань, які вражають газони. Найпоширеніші:

Невеликі круглі бурі ділянки на траві, які розкидані хаотично.

Помітні рожеві чи червоні волокна на кінчиках травинок.

Сірі відмітини на листках, які можуть швидко поширюватися.

Ознаки грибка часто схожі на наслідки нестачі поживних речовин чи неправильного поливу, тож уважне спостереження — ключ до вчасної діагностики.

Чим лікувати грибок на газоні

Добра новина, вам не обов’язково одразу купувати агресивні хімікати. Є перевірені натуральні засоби, які можна застосувати вдома:

Олія німу — природний антисептик, який ефективно знищує грибок.

Харчова сода — розчиніть 1 ст. л соди та 1 ст. л рослинної олії у 4 л води та обробіть уражені ділянки.

Оцет — змішайте у пропорції 1:2 з водою та розпиліть на траву.

Важливо розуміти, що природні методи діють поступово, тому результат з’явиться не одразу. Після лікування газон потребує відновлення, регулярного поливу, внесення біостимуляторів, наприклад, екстракту морських водоростей чи гумінових кислот, та підживлення.

Як запобігти появі грибка

Профілактика — завжди краща за лікування. Ось кілька простих правил:

Правильне косіння. Ніколи не зрізайте понад третину довжини травинки. Обов’язково використовуйте гострі ножі газонокосарки, щоб уникнути «рваних» зрізів.

Режим поливу. Поливайте газон вранці, щоб волога встигла випаруватися протягом дня. Нічний полив створює умови для розвитку грибка. Оптимально — 1–2 рази на тиждень, але рясно.

Якісне насіння. Щороку підсівати газон стійкими до хвороб сортами, це допоможе зміцнити трав’яний покрив.

Регулювання тіні. Якщо біля газону ростуть великі дерева, підріжте гілки, щоб трава отримувала більше сонця та менше накопичувала вологи.

Аерація та видалення відмерлої трави. Якщо газон має «губчасту» структуру під ногами, його потрібно прорідити, інакше він стане розсадником грибків.

Коли звертатися до професіоналів

Якщо грибок поширюється занадто швидко та займає велику площу, варто проконсультуватися з фахівцями з догляду за газонами. Вони підберуть безпечні фунгіциди, проведуть аерацію чи підживлення, щоб газон швидше відновився.

Грибок на газоні — проблема неприємна, але цілком вирішувана. Правильний догляд, своєчасна профілактика та використання натуральних засобів допоможуть зберегти вашу траву зеленою, здоровою та розкішною протягом усього сезону.