© Credits

Реклама

Ми всі знаємо, свічка горіла-горіла, а потім залишився лише шар воску без ґнота. Здається, що її шлях завершено. Але видання Martha Stewart розповіло, що це лише початок.

До кінця життя свічки аромат зазвичай слабшає, але сам віск усе ще дієвий. Повторне використання воску — це не лише екологічно, а й красиво, практично та бюджетно. Як бонус, більшість ідей мають настільки естетичний вигляд, що можуть стати милим подарунком для гостей чи деталлю вашого дому.

Аромавіск

Один із найпопулярніших способів повторного використання воску — аромавіск для ламп. Такі шматочки кладуть в електричний чи батарейний аромадифузор, де віск плавиться повільно та без відкритого вогню.

Реклама

Як зробити:

Розтопіть залишки воску феном або термопістолетом.

Вилийте на пергамент або вощений папір.

Дайте застигнути (30–60 хв).

Виріжте фігурки формочками для печива.

Для великої кількості воску краще використовувати водяну баню, так він плавиться рівномірно та без підгоряння.

Чайні свічки

Залишки воску ідеально підходять для маленьких свічок, адже їм не потрібен інтенсивний аромат.

Що знадобиться:

Реклама

Маленькі металеві чи скляні ємності

Готові ґноти

Розтоплений віск

Порада: закріпіть ґніт краплею гарячого клею на дні форми перед заливанням — так він залишиться рівно по центру.

Воскові саше для шафи

Невеликі ароматні пластинки з воску — стильний спосіб освіжити шафу, комод або постіль.

Як зробити:

Вилийте віск у силіконові або кухонні формочки.

Додайте кілька крапель ефірної олії (за бажанням).

Прикрасьте сушеними квітами, лавандою, пелюстками троянд.

Дайте повністю застигнути.

Це красиво, компактно та дуже естетично.

Реклама

Воскові печатки для листів

Романтичний та трохи вінтажний тренд — воскові печатки для листівок, запрошень або подарункових конвертів.

Як використовувати:

Капніть трохи розтопленого воску на конверт.

Коли віск ще м’який, притисніть металеву печатку.

Дайте повністю охолонути.

Маленька деталь, яка миттєво додає шарму.

Розпалювачі для каміна чи пікніка

Домашні розпалювачі для вогню — корисна річ для каміна, дачі чи кемпінгу.

Реклама

Як зробити:

Викладіть паперові формочки для мафінів у форму.

Додайте деревну стружку, сухі трави, нитки з вовни, маленькі шишки.

Залийте розтопленим воском наполовину.

Дайте застигнути.

Важливо: не використовуйте матеріали з пластику чи металу.

Якщо заїдають шухляди чи блискавки

Віск — несподіваний, але ефективний помічник у побуті.

Проведіть шматочком воску по напрямних шухляди та вона плавно відкриватиметься.

Нанесіть віск на зубчики блискавки і вона перестане заїдати.

Просто, швидко та без хімії.

Реклама

Тимчасова заміна герметика

Якщо у старому будинку відчувається протяг, розм’якшений віск може тимчасово закрити щілину. Звісно, це не заміна професійному герметику, але як швидке рішення — працює.

Залишки воску — це не сміття, а ресурс. Трохи фантазії, кілька простих інструментів і вчорашня свічка стає новим предметом декору, ароматом для дому чи корисним лайфгаком.