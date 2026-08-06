Як мити овочі та фрукти, щоб захистити себе від бактерій та пестицидів / © Associated Press

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Фрукти та овочі проходять довгий шлях, перш ніж потрапити на нашу кухню. Під час вирощування, збору врожаю, пакування, транспортування та продажу на їхній поверхні можуть накопичуватися пил, ґрунт, залишки пестицидів, навіть небезпечні бактерії, зокрема Escherichia coli (E. coli), Salmonella та Listeria.

Особливо уважними до чистоти продуктів варто бути вагітним жінкам, дітям, людям похилого віку та тим, чий імунітет ослаблений. Саме для них навіть незначне бактеріальне забруднення може становити серйозну небезпеку, про це розповіло видання The New York Times

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Хороша новина полягає у тому, що для якісного очищення більшості овочів і фруктів не потрібні дорогі засоби. У більшості випадків достатньо чистої води, трохи часу та правильного підходу.

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Що треба для миття овочів і фруктів

Рекомендується починати не з продуктів, а з чистоти власної кухні. Перед миттям овочів і фруктів необхідно ретельно вимити руки з милом щонайменше протягом 20 секунд і переконатися, що мийка чиста. Для зручності варто використовувати:

миску чи глибоку ємність

друшляк

чисті кухонні рушники чи паперові серветки

щітку для овочів (картоплі, моркви, яблук, буряка)

салатну сушарку (за бажанням)

Звичайна вода

Саме холодна проточна вода залишається найкращим способом очищення овочів і фруктів. Для більшості продуктів достатньо:

вимити руки

промити овочі чи фрукти під холодною проточною водою

за потреби акуратно потерти поверхню руками чи щіткою

ретельно обсушити чистим рушником

Саме механічне очищення, тертя, промивання та висушування, допомагає прибрати більшість забруднень.

Оцет

Якщо хочеться додатково очистити продукти, можна скористатися звичайним білим оцтом. Треба змішати 1 частину оцту з 3 частинами води та замочити продукти приблизно на 5–10 хв, після чого обов’язково добре промити їх чистою водою. Такий спосіб добре підходить для:

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винограду

чорниці

брюссельської капусти

помідорів чері

Для великих овочів і фруктів, як от яблук, броколі, перцю чи персиків, оцтовий розчин можна перелити у пляшку з розпилювачем, нанести на поверхню, залишити на кілька хвилин і змити. При цьому після ретельного ополіскування характерний запах чи смак оцту практично не відчувається.

Харчова сода

Ще один популярний домашній спосіб — використання харчової соди. Для цього потрібно:

додати 1 ч. л соди на 2 склянки холодної води

замочити овочі чи фрукти приблизно на 12–15 хв.

періодично перемішувати

тверді овочі додатково потерти щіткою

ретельно промити чистою водою та висушити

Такий метод допомагає зменшити кількість забруднень і частково видалити залишки пестицидів.

Які продукти треба ретельно мити

Найбільший ризик становлять овочі та зелень, які ми їмо сирими:

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салати

шпинат

рукола

капуста

паростки бобових

ягоди

Перед миттям качанної капусти чи салату бажано зняти зовнішні листки. Навіть якщо ви не плануєте їсти шкірку, наприклад у дині, гарбуза чи авокадо, їх теж потрібно обов’язково помити. Під час розрізання ніж переносить бактерії із зовнішньої поверхні всередину плода.

Які продукти можна не мити

Якщо на упаковці зазначено «попередньо вимито» чи «готово до споживання», повторно мити такі продукти не потрібно. Це стосується, наприклад, фасованих салатних сумішей чи молодої моркви. Натомість уже нарізані овочі чи фрукти варто купувати лише тоді, коли вони зберігаються у холодильнику.

Що категорично не варто робити

Попри популярні поради у соцмережах, не рекомендується використовувати:

засоби для миття посуду

господарське чи туалетне мило

комерційні засоби для миття овочів

хлоровмісні розчини

Фрукти та овочі можуть вбирати залишки цих речовин, а це може спричинити подразнення шлунково-кишкового тракту.

Безпечність продуктів починається ще у магазині. Намагайтеся обирати овочі та фрукти без пошкоджень, тріщин і слідів гниття, адже саме у таких місцях бактерії розмножуються найактивніше.

У холодильнику свіжі овочі та фрукти слід зберігати окремо від сирого м’яса, птиці та риби, щоб уникнути перехресного забруднення. А якщо продукт має пошкоджену ділянку, її краще вирізати вже після миття, чистим ножем.

Миття овочів і фруктів — проста звичка, яка займає лише кілька хвилин, але суттєво знижує ризик харчових отруєнь. У більшості випадків звичайної холодної води цілком достатньо, а оцет або харчова сода можуть стати додатковими помічниками, якщо потрібно ретельніше очистити продукти. Найголовніше — не використовувати мило чи агресивні мийні засоби, адже вони не роблять їжу безпечнішою. Кілька хвилин уваги перед приготуванням і овочі та фрукти принесуть максимум користі, смаку та впевненості у власній безпеці.

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