Як наповнити сад кольорами без клопоту на довгі роки: 7 квітів, які успішно насіваються сами

Лунарія / © Associated Press

Якщо ви шукаєте прості рішення для саду, але також цінуєте вишукані речі в житті, ці традиційні квіти — це позачасовий скарб, який заощадить вам багато часу на садіння в майбутньому.

Якщо ви хочете ландшафт, що переповнений класичними квітами, але без особливих зусиль і витрат, деякі традиційні самосівні однорічні рослини запропонують вам унікальне задоволення. Вони дозволяють відносно швидко й легко додати яскравих кольорових акцентів, що не виходять з моди, — і будуть цвісти на ваших клумбах та бордюрах протягом багатьох років, прикрашаючи ваш двір невимушеним шармом та створюючи живу спадщину у вашій землі.

GardeningKnowHow назвав традиційні самосівні квіти, які не лише заощаджують ваші гроші на майбутньому насінні, але й економлять ваш час, витрачений на їх посів знову і знову.

Термін «спадкові рослини» стосується різновидів квітів, що культивувалися протягом багатьох поколінь, які люблять за їхню красу, що витримала випробування часом. Спадкові однорічні квіти та короткоживучі багаторічні рослини асоціюються з довгостроковою цінністю та класичною красою. Більшість з них справді невибагливі, але їм потрібне місце для садіння, яке імітує їхнє природне середовище існування. Зазвичай ці самосівні рослини добре ростуть у зонах USDA 3-9 за умови, що вони мають добре дренований ґрунт. Дренаж — золоте правило. Хоча вони люблять весняний дощ, більшість насіння сорту згниє у важкій, застояній глині.

Блакитна чорнушка

Блакитна чорнушка (нігела) — улюблениця серед старовинних сортів — справжній майстер текстури, що створює невагомий вигляд, який делікатно пом’якшує контури будь-якої клумби.

Досягаючи у висоту 25–40 см наприкінці весни, без особливих зусиль гармонійно поєднує вищі багаторічні рослини завдяки своєму мереживному вигляду. Вона чудово росте на сонячних ділянках у середньородючому, добре дренованому ґрунті, і її рідко вражають шкідники. Для створення «вічного саду» висівайте насіння з інтервалом у два тижні протягом квітня, щоб забезпечити безперервний цикл цвітіння. Коли квіти відцвітають, вони перетворюються на насіннєві стручки, схожі на повітряні кульки, з фіолетовими смужками. Ці стручки мають виразну форму і мають чудовий вигляд у сухих композиціях або просто залишені на місці, щоб приваблювати птахів взимку.

Нігела є чудовим компаньйоном для троянд або лілій, оскільки її тонке листя маскує менш динамічні стебла вищих чагарників. Вона також добре росте в контейнерах, за умови, що вони достатньо глибокі, щоб вмістити її стрижневий корінь. Оскільки вона погано переносить пересадження, завжди сійте її безпосередньо туди, де ви хочете, щоб вона росла. Щоб рослина знову зацвіла, просто залиште кілька таких декоративних стручків, щоб вони висохли й розкрилися природним чином. До осені або наступної весни з’являться нові сходи, готові знову потішити вас своїм цвітінням.

Лунарія

На цій дворічній рослині з’являються світло-зелені насіннєві стручки, які, висихаючи, відкривають райдужні напівпрозорі диски. Ці «монетки» вже давно є невід’ємною частиною сухих композицій для віталень. У перший рік життя лунарія (Lunaria annua) зосереджується на формуванні пишної розетки з серцеподібних листків. На другий рік вона розквітає хмарою чотирипелюсткових фіолетових або білих квітів, які приваблюють метеликів на початку сезону.

Сіяти її краще в півтіні або на повному сонці, оскільки вона добре росте в прохолоднішу погоду. Хоча ця рослина морозостійка в зонах USDA 4-9, вона віддає перевагу розсіяному світлу, що робить її чудовим компаньйоном для хост або папоротей. Її легко вирощувати, і вона навіть добре ростиме на бідних ґрунтах, хоча вона віддає перевагу вологій, суглинистій основі. Оскільки це дворічна рослина, розумно сіяти насіння два роки поспіль. Це створює перекривні покоління, тому у вас будуть квіти щовесни. Після посіву ви можете очікувати сходів через 10 днів, а потім швидкого росту.

Стебла можуть досягати 60 см заввишки, а рослина пересіюється так захоплено, що деякі вважають її інвазивною. Її часто найкраще використовувати на великих клумбах або в задній частині бордюру, де вона може вільно пересуватися. Якщо ви хочете використати насіннєві стручки з декоративною метою, зачекайте, поки зовнішня зелена оболонка не стане коричневою і не почне відшаровуватися, відкриваючи сріблясте насіння всередині. Якщо залишити ці стручки у дворі, вони створюватимуть мерехтливий, примарний ефект протягом зимових місяців, що ідеально підійде для місячного саду. Для досягнення найкращих результатів під час садіння додайте трохи органічних речовин, щоб забезпечити розеткам першого року життя міцний старт.

Кобея cканденс

Це пишна витка рослина, яка має елегантний вигляд. Квіти зазнають чарівної трансформації, розкриваючись блідо-кремово-зеленим кольором і перетворюючись на насичений королівський фіолетовий. Її називають чашково-блюдцевою лозою, тому що кожен дзвіночок розташований на великій зеленій чашечці, схожій на лист, яка має вигляд точнісінько як порцелянове блюдце.

Посійте насіння безпосередньо навесні, коли мине ймовірність заморозків. Вона може досягти 10 м за один сезон і поводиться як багаторічна рослина в тропічному кліматі, але в більшості зон це енергійна однорічна рослина. Їй потрібна міцна опора, така як важка шпалера, огорожа з рабиці або старий сарай. Забезпечте цій виткій рослині повне сонце для гарного цвітіння, а також під час садіння внесіть добриво повільного вивільнення, щоб стимулювати цей потужний вертикальний ріст. Ця ліана чудово підходить для створення ширми для приватності з декоративного листя всього за кілька місяців.

Щоб гарантувати самосів у тепліших зонах, дайте насіннєвим коробочкам, схожим на сливу, дозріти на лозі. У прохолодніших північних зонах насіння не завжди встигає дозріти до заморозків, але ви можете зібрати насіння та почати вирощувати його в приміщенні на початку наступного року. Коробочки висять, як важкі прикраси, серед листя у формі серця. Поєднайте цей чудовий квітучий сорт з білими плетистими трояндами для романтичного, контрастного вигляду.

Фландрські маки

Кожен мак — це маленька крапля літнього сонця, яка добре росте протягом усього сезону у вашому дворі. Фландрський або кукурудзяний мак (Papaver rhoeas) — це найвищий символ стійкості. Це однорічна рослина, яка так прагне самосіву, що можна подумати, що вона багаторічна. Ці однорічні рослини відомі своїми оранжево-червоними, тонкими, як папір, пелюстками та розмитими серединками. Вони привносять дику, але стійку та непохитну енергію на клумби та бордюри, погойдуючись на жилистих стеблах, які здаються занадто тендітними, щоб витримати такий яскравий колір.

Вирощуючи маки, пам’ятайте, що ці однорічні рослини легко проростають, а це означає, що їх не слід закопувати. Розсипте насіння по підготовленому, добре дренованому ґрунту навесні. Виберіть сонячне місце та щільно притисніть насіння ногою або плоскою дошкою. Вони адаптовані до порушеного ґрунту, що робить їх ідеальним вибором для нової грядки або голої ділянки подвір’я. Вони надзвичайно посухостійкі після приживлення та віддають перевагу більш пухкому ґрунту. Занадто багато добрив призведе до великої кількості листя, але малої кількості цих культових квітів.

Їхні насіннєві головки — справжні витвори природи: міцні зелені (а згодом — коричневі) стручки, увінчані зіркоподібною кришечкою. Ці стручки — незамінний матеріал для любителів сухих квітів. Дайте їм дозріти, доки вони не стануть коричневими, а крихітні отвори під кришечкою не розкриються. Коли вітер похитає стебла, насіння розсиплеться по землі, готуючись до наступного року. Ці рослини ідеально поєднуються з декоративними травами, створюючи природний луговий пейзаж, який не вимагає жодного догляду.

Аквілегія

Це феї історичного саду з вигадливими квітами зі шпорами, які мають такий вигляд, ніби вони належать до вікторіанської ботанічної ілюстрації. Це короткоживучі багаторічні рослини, але вони функціонують як самосівні однорічники, що дає велику кількість самосіву, а отже і саджанців. Вони легко переносять перехід від сонця до півтіні, що робить їх ідеальними для середини бордюру.

Аквілегія виростає до 1 м заввишки, цвітучи витонченими квітами наприкінці весни та влітку. Вона віддає перевагу вологим, добре дренованим ґрунтам і потребує шару мульчі, щоб зберегти коріння прохолодним у літню спеку.

Додайте гранульоване добриво повільного вивільнення один раз у квітні, щоб забезпечити рослинам достатньо енергії для отримання важких насіннєвих культур. Щоб забезпечити повернення цвітіння рік за роком, не допускайте бажання відцвітати. Квіти зів’януть, перетворюючись на зелені стручки, які з часом стають коричневими та розтріскуються. Аквілегія легко перехресно запилюється, тому пагони, що з’являться наступного року, можуть бути абсолютно новою кольоровою комбінацією, що додасть захоплення знахідці. Це чудові контейнерні рослини, які мають чудовий вигляд на тінистому ґанку.

Вербена

Вербена має все: високі, міцні стебла, вкриті лавандовими квітами, які майже не потребують догляду та активно самосіються. Досягаючи у висоту 1,2-1,5 м, але завширшки лише 30 см, її можна висаджувати на передньому плані бордюру, не затуляючи огляд рослин, що ростуть позаду. Вона нагадує фіолетову хмару, що витає над садом і приваблює всіх метеликів з околиці. Це одна з рослин, що цвітуть найдовше, часто від середини літа аж до перших заморозків.

Класифікована як ніжна багаторічна рослина, вербена пурпурововерхова (також відома як бразильська вербена) є морозостійкою в зонах USDA 7-11, але скрізь діє як однорічна самосійна рослина. Посаджена ранньою весною, ця вербена заповнює клумби та мандрує ландшафтом. Вона любить спекотні сонячні місця та посухостійка. Фактично, вона добре росте в занедбаних місцях, де інші рослини можуть зів’янути. Вона також стійка до борошнистої роси. Вона невибаглива до ґрунту і вимагає лише хорошого дренажу.

Краса цієї старовинної квітки полягає в її здатності плестися крізь сад. Оскільки саджанці легко ідентифікувати (просто зверніть увагу на квадратні стебла та шорсткі, зубчасті листки), ви можете легко пересадити її ранньою весною туди, де вам потрібно. Щоб гарантувати постійну красу, просто дайте квітковим головкам побуріти та висохнути восени. Птахи, такі як щиглики, люблять крихітне насіння, але те, що вони не з’їдять, впаде на землю, щоб розпочати наступне цвітіння. Ця гарненька фіолетова рослина у формі каркаса — мрія кожного економного садівника.

Шавлія мускатна

Шавлія мускатна (Salvia sclarea) — велична дама родини шавлієвих. Ця смілива, структурна дворічна рослина вимагає уваги. У перший рік вона дає масивне, оксамитове листя типу «слонове вухо», а на другий рік — високі колоски бузкового, рожевого або білого кольору заввишки 90 см. «Квіти» насправді є барвистими приквітками (листям), які оточують крихітні справжні квіти, а це означає, що цвітіння триває місяцями, а не тижнями.

Цей сорт шавлії не тільки тішить око ще від часів наших бабусь, але й дарує багатий нектар, яким харчуються метелики, бджоли та колібрі. Ця рослина також має насичений бальзамічний аромат, яким можна насолоджуватися від весни до літа. Їй потрібні лише сонячне місце та сухий ґрунт. Це одна з найбільш посухостійких рослин у цьому списку, що робить її справжнім чемпіоном серед рослин для тих сонячних куточків вашого саду, на яких можна щось посадити і забути. Вона також дуже стійка до тварин, а пухнасте, ароматне листя — це те, чого більшість травоїдів із задоволенням уникають.

Ці барвисті приквітки зберігають свій колір навіть під час висихання на стеблі. Дозвольте цим витривалим красуням дозріти до насіння, щоб наступної весни без особливих зусиль отримати квіти. Якщо залишити високі стебла стояти протягом зими, вони створять приголомшливий силует на тлі снігу та дадуть сотні насінин на наступний рік. Рослина має чудовий вигляд у поєднанні зі сріблястим листям баранячих вушок або яскраво-помаранчевими фландрійськими маками, створюючи ефектну, невибагливу до поливання клумбу в традиційному стилі. Просто використовуйте вимірювач вологості ґрунту, щоб переконатися, що ви не поливаєте занадто багато, оскільки шавлія мускатна віддає перевагу мінімальному поливанню.

