Як назавжди позбутися запаху котячої сечі в будинку / © Associated Press

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Любов до котів має безліч переваг. Вони затишно муркочуть поруч, створюють атмосферу дому та легко підкорюють серця своїх господарів. Втім, іноді навіть найслухняніші пухнастики можуть влаштувати неприємний сюрприз.

Особливо складною ситуація стає тоді, коли котяча сеча потрапляє на килим. Різкий запах аміаку знайомий практично кожному власнику кота, але мало хто знає, чому його так важко прибрати, про це розповіло видання Martha Stewart.

За словами експертки з прибирання Кеті Ламберт, проблема полягає не лише у видимій плямі. Котяча сеча проникає глибоко у волокна килима, підкладку та навіть підлогове покриття під ним. Крім того, вона містить кристали сечової кислоти, які можуть знову активуватися під впливом вологи навіть через роки після інциденту. Саме тому запах часто повертається, хоча килим зовні здається абсолютно чистим.

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Чому котяча сеча настільки стійка

Причина криється в особливостях еволюції котів. Котяча сеча значно концентрованіша, ніж у багатьох інших тварин. У процесі еволюції вони пристосувалися до життя у посушливих умовах, тому їхні нирки навчилися максимально концентрувати рідину.

У результаті утворюються нерозчинні кристали сечової кислоти, які буквально вбудовуються у волокна килима та його основу. Більшість звичайних побутових засобів просто не здатні їх розчинити.

Ситуацію ускладнює ще й те, що у складі котячої сечі є сполуки, запах яких посилюється під час розкладання. Через це навіть стара пляма може знову нагадати про себе у вологу погоду чи під час підвищення вологості повітря.

Як знайти приховану пляму

Іноді господарі навіть не підозрюють, де саме знаходиться джерело неприємного запаху. Тож у такому випадку фахівці радять скористатися ультрафіолетовим або так званим чорним світлом. Адже у темному приміщенні котяча сеча зазвичай світиться жовтим або зеленуватим відтінком.

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Цей метод допомагає не лише підтвердити походження плями, а й визначити її справжні межі. Адже забруднення часто поширюється значно далі, ніж здається на перший погляд.

Ензимні засоби

Якщо йдеться про ефективне видалення котячої сечі, рекомендуються саме ензимні очищувачі. Такі засоби містять спеціальні ферменти та корисні бактерії, які розщеплюють кристали сечової кислоти, білки та бактерії, які викликають запах. На відміну від звичайних освіжувачів, вони не маскують проблему, а усувають її джерело.

Особливо добре цей метод працює на синтетичних покриттях, наприклад, нейлоні, поліестері та олефіні, які добре витримують помірне зволоження.

Для свіжих плям спочатку необхідно гарно промокнути рідину паперовими рушниками. Терти поверхню не можна, адже це лише проштовхне забруднення глибше у волокна.

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Якщо пляма стара, перед нанесенням засобу її рекомендують трохи зволожити холодною водою. Це допоможе реактивувати кристали та зробить очищення ефективнішим.

Після нанесення ензимного очищувача потрібно дати йому достатньо часу для роботи, приблизно вісім годин або залишити на ніч. Після висихання варто ще раз перевірити місце за допомогою ультрафіолетової лампи. Якщо залишки забруднення все ще помітні, процедуру повторюють.

Домашній метод із кухонних запасів

Для свіжих плям можуть допомогти й доступні домашні засоби. Наприклад, рекомендується суміш білого оцту та холодної води у пропорції один до одного. Розчин наносять на пляму, захоплюють кілька сантиметрів навколо видимих меж забруднення. Через кілька хвилин надлишок вологи прибирають паперовими рушниками чи мийним пилотягом. Після цього поверхню щедро посипають харчовою содою, яка допомагає вбирати залишкову вологу та запахи.

Для посилення ефекту можна змішати чверть склянки тривідсоткового перекису водню з чайною ложкою рідкого мила та нанести суміш поверх соди. Після повного висихання залишки соди видаляють пилотягом.

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Одначе важливо памʼятати, що оцет і ензимні засоби не можна використовувати одночасно. Кисле середовище нейтралізує дію ферментів і знижує ефективність очищення. Також оцтовий метод не рекомендують застосовувати для вовняних килимів та покриттів із натуральних волокон.

Коли звертатися до професіоналів

Якщо запах не зникає чи пляма стара й велика, найкращим рішенням може стати професійне чищення. Фахівці використовують методи гарячої водної екстракції чи низьковологісного очищення, які дозволяють дістатися до забруднень під поверхнею килима. Це актуально для великих килимових покриттів від стіни до стіни, де сеча могла проникнути набагато глибше, ніж здається.

Водночас експерти застерігають від використання надто високих температур. Надмірне нагрівання може назавжди закріпити компоненти сечі у волокнах килима, особливо якщо йдеться про вовну чи змішані натуральні матеріали. Саме тому парове чищення в таких випадках не рекомендується.

Котяча сеча — одна з найскладніших плям, з якими доводиться стикатися власникам домашніх улюбленців. Саме тому швидка реакція має вирішальне значення. Чим раніше розпочати очищення, тим більше шансів повністю усунути проблему.

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