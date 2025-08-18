Як не перестаратися з підживленням рослин: корисні поради

Як не перестаратися з підживленням рослин / © Associated Press

Садівниця Anya Lautenbach застерігає, що перегодовування — це найшвидший шлях зіпсувати своїх зелених улюбленців. Добрива у надлишку можуть обпалити коріння, порушити природний баланс ґрунту та зробити рослини вразливішими до хвороб.

Важливість міри

Під час вегетаційного періоду, зазвичай з весни до початку осені, рослини активно споживають поживні речовини, але навіть тоді їм потрібна рівновага. Надмірна доза добрив:

Провокує опіки коренів через надлишок солей у ґрунті.

Призводить до бурхливого росту листя, але зменшує кількість квітів і плодів.

Порушує мікрофлору ґрунту, знижує його родючість у майбутньому.

Правила підживлення

Годуйте раз на тиждень у період активного росту, використовуйте рекомендовану виробником норму. Чергування — ключ до успіху, чергуйте органічні та мінеральні добрива, щоб ґрунт не «втомлювався». Полив перед підживленням допоможе уникнути опіків коренів. Слідкуйте за станом листя, блідість або слабкість сигналізують про нестачу поживних речовин, а жовті краї чи плями — про надлишок. Не підживлюйте взимку більшість кімнатних рослин, адже у стані спокою вони потребують мінімуму поживних речовин.

Ведіть щоденник догляду за рослинами, записуйте дати поливу, підживлення та спостереження за їхнім станом. Це допоможе уникнути випадкового «подвійного годування» та збереже рослини здоровими на довгі роки.