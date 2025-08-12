Як не втратити врожай: що допоможе захистити помідори від вірусів у період дозрівання

© ТСН

Завзяті садівники незабаром готуватимуться до кінця сезону збору врожаю помідорів. Пік їх збирання зазвичай закінчується у вересні, тому ще залишилося трохи часу, щоб подбати про свої томати.

Але в цю пору року є певні проблеми, які здатні зіпсувати ваші рослини помідорів. Грибкові захворювання можуть з’явитися на листках вашої рослини і зіпсувати плоди, якщо з ними не боротися. Однак, експерти з садівництва розповіли Еxpress.co.uk, що посипання ґрунту одним натуральним засобом може допомогти запобігти цьому.

Що потрібно вашим помідорам

Помідори цієї пори можуть бути чутливими до коливань температури та скорочення світлового дня, тому належна увага є критично важливою для забезпечення рясного врожаю та здорових рослин.

А якщо ви хочете запобігти хворобам, додавання шару мульчі до ґрунту, де ростуть ваші рослини помідорів, може мати величезне значення. Цей натуральний матеріал, який часто виготовляється з листя або кори, може допомогти запобігти контакту зайвого ґрунту з листям рослини.

Надмірно густе листя може перешкоджати циркуляції повітря і затримувати вологу, створюючи розсадник грибкових захворювань.

Щоб запобігти цьому, ви можете посипати шар мульчі навколо нижньої частини ваших рослин помідорів. Мульча допоможе регулювати температуру ґрунту, підтримувати рослину вологою і зменшувати кількість бризок ґрунту на листі, що може сприяти перенесенню хвороб.

Найкраща мульча для рослин помідорів

За словами експертів, органічна мульча, така як солома, скошена трава або подрібнене листя, чудово підходить для рослин помідорів.

Вони чудово сприяють зростанню, а також можуть поліпшити стан ґрунту. А розкладаючись, вони забезпечують повільне вивільнення необхідних поживних речовин — вам однаково потрібно буде удобрювати рослин, але це дасть їм гарний поштовх.

Єдиним недоліком таких видів мульчі є те, що їх потрібно часто замінювати. Якщо ви не хочете цього робити, можна використовувати неорганічну мульчу, таку як агроволокно.

Хоча це не забезпечить ґрунт поживними речовинами, але збереже його теплим і захищеним, що може стати в пригоді пізніше.