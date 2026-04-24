Як не зіпсувати садіння жоржин і отримати яскравий квітник аж до пізньої осені

Жоржина — одна з найефектніших садових рослин, вона додає саду кольору та тримає цвітіння від літа до пізньої осені. За умови регулярного видалення зів’ялих квітів вона продовжує формувати нові бутони майже безупинно. Садівник Ish Kamran пояснив, чому поспішне садіння може зіпсувати навіть найздоровіші бульби та як дати рослині правильний старт, і попередив, що ентузіазм навесні часто грає проти садівників.

Жоржини ростуть із бульб, які спочатку мають вигляд як невеликі, «дивні» коренеподібні утворення. З часом із них виростає пишна рослина з великою кількістю сортів і відтінків, від ніжних пастельних до насичених яскравих.

Головна їхня перевага — довгий період цвітіння, активне формування нових квітів протягом сезону та велика різноманітність сортів.

Головна помилка

За словами садівника, у березні багато людей вже висаджують бульби у відкритий ґрунт. Але це працює лише для теплого клімату. У прохолодніших умовах є дві проблеми:

холод може пошкодити бульби

надмірна вологість призводить до їхнього загнивання

Бульби просто не витримують холодного, сирого ґрунту.

Садіння у горщик

Використовуйте горщик не надто великий, але з хорошим дренажем.

Ґрунт має бути легкий, добре дренований компост, трохи вологи, але без «болота».

Садіння бульби. Можна залишити верхівку трохи відкритою чи злегка прикритою компостом. Обидва варіанти працюють однаково добре.

Поливання. Не поливайте одразу надто активно, очікуйте перших ознак росту і ґрунт має бути лише злегка вологим на дотик.

Догляд після садіння

Захист від холоду. Тримайте горщики у теплиці чи у місці без морозу, та не висаджуйте у відкритий ґрунт до стабільного потепління.

Пересаджування . Коли стане тепліше, винесіть на сонце та оберіть добре дренований ґрунт.

Підживлення. Кожні кілька тижнів додавайте добриво, це стимулює безперервне цвітіння.

Якщо дотримуватися правил догляду, жоржини квітнуть безперервно весь сезон, створюють яскраві акценти у саду та не вимагають складного догляду — лише правильного старту.

Жоржина — це рослина, яка «віддячує» за терпіння. Найбільша помилка садівників — поспішити із садінням у холодний ґрунт. Натомість старт у горщику, помірна вологість і правильний час пересаджування забезпечують результат, який тримається місяцями.