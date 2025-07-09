Як облаштувати політунель або теплицю для рослин: поради садівника

Як облаштувати політунель для рослин / © Credits

Реклама

Якщо ви мрієте про власні соковиті помідори, ароматний базилік або екзотичні баклажани — але живете у регіоні з нестабільною весною чи прохолодним літом — вам на допомогу прийде політунель. Це простий спосіб створити теплий, контрольований мікроклімат для вирощування теплолюбних рослин прямо на власному городі. Садівник Джеймі Волтон поділився досвідом облаштування ідеального політунелю, а ми доповнили його корисними порадами.

Політунель або теплиця — це конструкція з металевого чи пластикового каркаса, накрита спеціальною поліетиленовою плівкою. Він працює за принципом теплиці, захищає рослини від холодного вітру, дощу, граду та підтримує необхідну температуру всередині.

Це ідеальне середовище для таких культур, як:

Реклама

томати

перець

баклажани

огірки

базилік

чилі

кукурудза

Етап 1: підготовка ґрунту

Перед встановленням тунелю важливо правильно підготувати землю.

Якщо ґрунт ущільнений:

Використайте широкозубі граблі, щоб розпушити землю без повного перевертання шарів. Це зберігає мікрофлору і дає доступ кисню та волозі.

Не бійтеся разового втручання у структуру ґрунту — це дозволить вам у майбутньому працювати з землею без перекопування.

Покрийте ділянку картоном:

Картон пригнічує бур’яни, зберігає вологу, поступово перегниває та збагачує ґрунт.

Етап 2: формування грядок

Розмічайте грядки відповідно до ширини тунелю та зручності пересування.

Насипте шар компосту товщиною 10–15 см. Це забезпечить родючість і захистить ґрунт.

На доріжки між грядками засипте деревну тріску — вона не лише приємна на дотик і зручна, але й сприяє росту грибків, корисних для мікробіому ґрунту.

Етап 3: садіння та мульчування

Після садіння рослин не забувайте про мульчу:

Реклама

Використовуйте солому, сіно чи кокосову стружку — це допоможе зберегти вологу, зменшить перегрів і приглушить бур’яни.

Висаджуйте рослини-компаньйони:

календула відлякує шкідників,

базилік покращує смак томатів,

квасоля збагачує ґрунт азотом.

Полив і вентиляція

У сонячні дні температура у тунелі може підійматися до +40°C. Обов’язково передбачте вентиляцію: бокові вікна, подвійні двері чи відкривні сегменти.

Поливайте регулярно, краще вранці чи пізно ввечері, щоб уникнути перегріву та гнилі.

Поради

Встановіть жолоби для збору дощової води — це екологічно та економічно.

Зробіть переносний стіл або полицю для розсади чи інструментів.

Взимку використовуйте тунель для вирощування зелені — шпинат, салати, гірчиця.

Переваги політунеля

Подовжує сезон вирощування (з березня по листопад)

Дає стабільні врожаї теплолюбних культур

Знижує потребу у поливі завдяки мульчі

Менше шкідників завдяки ізоляції

Політунель — це не просто накриття, а справжня мікроферма на вашій ділянці. Завдяки правильному облаштуванню, навіть у кліматі з непередбачуваним літом, ви зможете насолоджуватись ароматними, свіжими овочами з власного городу.