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ТСН у соціальних мережах

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Як обрати ідеальний плінтус для вашого дому: дієві поради

Хоча плінтуси часто залишаються поза увагою під час ремонту чи оздобленні житла, вони відіграють важливу роль у створенні цілісного та завершеного вигляду інтер’єру.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як обрати ідеальний плінтус для вашого дому

Як обрати ідеальний плінтус для вашого дому / © Credits

Крім естетичної функції, плінтуси захищають нижню частину стін від механічних пошкоджень, пилу та вологи, а також маскують шви між стіною та підлогою, які можуть з’являтися внаслідок сезонного розширення чи усадження деревини.

Сучасні інтер’єри дедалі частіше використовують дизайн, де навіть дрібні елементи, як-от плінтуси, мають продуману стилістику та підкреслюють характер житла. Тож якщо ви хочете надати вашому простору гармонійного вигляду — варто знати, як правильно вибрати цей елемент, про це розповіло видання Martha Stewart.

Важливість плінтуса

Плінтуси — це не просто декор. Їхні основні функції:

  • Захист нижньої частини стіни від ударів меблями, пилотяга чи вологого прибирання.

  • Маскування щілин між підлогою та стіною.

  • Візуальне завершення простору — як рамка для картини, плінтус окреслює кімнату та надає їй структурності.

  • Можливість приховати дроти у моделях з кабель-каналами.

Популярні матеріали

Дерево

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Дерев’яні плінтуси можуть бути пофарбовані чи вкриті лаком, залежно від дизайну. Найпопулярніші породи: дуб, ясень, горіх, сосна та тополя.

Плюси:

  • Екологічність.

  • Можна шліфувати та перефарбовувати.

  • Теплий, натуральний вигляд.

Мінуси:

  • Вищий ціновий сегмент.

  • Схильність до деформацій за підвищеної вологості.

Порада: для фарбування найкраще підходить тополя чи сосна — вони мають гладеньку поверхню та рівномірно профарбовуються.

МДФ (Середньощільна деревоволокниста плита)

Бюджетна альтернатива дереву. Має стабільну форму та легко фарбується.

Плюси:

  • Низька ціна.

  • Великий вибір профілів і стилів.

  • Легкість монтажу.

Мінуси:

  • Вразливість до вологи.

  • Неможливість реставрації після пошкодження.

ПВХ (пластик)

Підходить для приміщень з підвищеною вологістю: ванних кімнат, підвалів або кухонь.

Плюси:

  • Водостійкість.

  • Легка вага.

  • Демократична ціна.

Мінуси:

  • Менш привабливий зовнішній вигляд.

  • Несприятливий з точки зору екології.

Вибір висоти

Існує просте правило: треба врахувати висоту плінтуса та висоту стелі. Тобто, для стелі висотою 2,7 м, оптимальна висота плінтуса — 9 см.

  • Низькі (5–7 см) — мінімалістичні, непомітні, добре поєднуються з сучасними стилями (скандинавський, мінімалізм).

  • Середні (8–12 см) — універсальний варіант для більшості інтер’єрів.

  • Високі (від 15 см і більше) — мають солідний та елегантний вигляд, підходять для класичних або арт-деко інтер’єрів.

Які бувають типи плінтусів

  • Класичний. Найпоширеніший тип — виступає над стіною, доступний у різних профілях: плаский, фігурний, з фільонками.

  • Флеш (врівень зі стіною). Сучасний, стриманий варіант. Створює ілюзію цілісної стіни без виступів. Монтується складніше, потребує спеціальної підготовки.

  • Пливучий. Сучасна дизайнерська новинка: між стіною та підлогою залишається щілина, яка створює ефект «плавучої» стіни.

Молдинги та оздоблення

Щоб приховати щілини чи нерівності, дизайнери радять встановлювати додаткові молдинги:

  • Чверть круга — класика.

  • Плінтусний черевик — трохи витонченіший.

Додаткова порада: якщо у вас підлога з плитки, замініть молдинг силіконовим герметиком або декоративним профілем.

Колір

Плінтуси не обов’язково повинні бути білими. У сучасному дизайні активно використовуються контрастні відтінки:

  • Чорні чи графітові — для драматичних, сучасних інтер’єрів.

  • Пастельні — для спокійних, м’яких інтер’єрів у стилі прованс або шебі-шик.

  • Колір підлоги — для зорової цілісності.

Головне — гармонія

Коли ви обираєте плінтус, орієнтуйтесь на стиль дверей, лиштви, віконних рам, покриття підлоги та загальну стилістику приміщення. Гарний плінтус — це не просто деталь, це «рамка», яка підкреслює красу вашого дому.

Незалежно від того, ви робите косметичний ремонт чи створюєте будинок своєї мрії — не нехтуйте плінтусами. Ці кілька сантиметрів можуть зробити ваш інтер’єр стильним, гармонійним і завершеним.

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