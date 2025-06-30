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Як обрати ідеальний плінтус для вашого дому: дієві поради
Хоча плінтуси часто залишаються поза увагою під час ремонту чи оздобленні житла, вони відіграють важливу роль у створенні цілісного та завершеного вигляду інтер’єру.
Крім естетичної функції, плінтуси захищають нижню частину стін від механічних пошкоджень, пилу та вологи, а також маскують шви між стіною та підлогою, які можуть з’являтися внаслідок сезонного розширення чи усадження деревини.
Сучасні інтер’єри дедалі частіше використовують дизайн, де навіть дрібні елементи, як-от плінтуси, мають продуману стилістику та підкреслюють характер житла. Тож якщо ви хочете надати вашому простору гармонійного вигляду — варто знати, як правильно вибрати цей елемент, про це розповіло видання Martha Stewart.
Важливість плінтуса
Плінтуси — це не просто декор. Їхні основні функції:
Захист нижньої частини стіни від ударів меблями, пилотяга чи вологого прибирання.
Маскування щілин між підлогою та стіною.
Візуальне завершення простору — як рамка для картини, плінтус окреслює кімнату та надає їй структурності.
Можливість приховати дроти у моделях з кабель-каналами.
Популярні матеріали
Дерево
Класика, яка ніколи не виходить з моди. Дерев’яні плінтуси можуть бути пофарбовані чи вкриті лаком, залежно від дизайну. Найпопулярніші породи: дуб, ясень, горіх, сосна та тополя.
Плюси:
Екологічність.
Можна шліфувати та перефарбовувати.
Теплий, натуральний вигляд.
Мінуси:
Вищий ціновий сегмент.
Схильність до деформацій за підвищеної вологості.
Порада: для фарбування найкраще підходить тополя чи сосна — вони мають гладеньку поверхню та рівномірно профарбовуються.
МДФ (Середньощільна деревоволокниста плита)
Бюджетна альтернатива дереву. Має стабільну форму та легко фарбується.
Плюси:
Низька ціна.
Великий вибір профілів і стилів.
Легкість монтажу.
Мінуси:
Вразливість до вологи.
Неможливість реставрації після пошкодження.
ПВХ (пластик)
Підходить для приміщень з підвищеною вологістю: ванних кімнат, підвалів або кухонь.
Плюси:
Водостійкість.
Легка вага.
Демократична ціна.
Мінуси:
Менш привабливий зовнішній вигляд.
Несприятливий з точки зору екології.
Вибір висоти
Існує просте правило: треба врахувати висоту плінтуса та висоту стелі. Тобто, для стелі висотою 2,7 м, оптимальна висота плінтуса — 9 см.
Низькі (5–7 см) — мінімалістичні, непомітні, добре поєднуються з сучасними стилями (скандинавський, мінімалізм).
Середні (8–12 см) — універсальний варіант для більшості інтер’єрів.
Високі (від 15 см і більше) — мають солідний та елегантний вигляд, підходять для класичних або арт-деко інтер’єрів.
Які бувають типи плінтусів
Класичний. Найпоширеніший тип — виступає над стіною, доступний у різних профілях: плаский, фігурний, з фільонками.
Флеш (врівень зі стіною). Сучасний, стриманий варіант. Створює ілюзію цілісної стіни без виступів. Монтується складніше, потребує спеціальної підготовки.
Пливучий. Сучасна дизайнерська новинка: між стіною та підлогою залишається щілина, яка створює ефект «плавучої» стіни.
Молдинги та оздоблення
Щоб приховати щілини чи нерівності, дизайнери радять встановлювати додаткові молдинги:
Чверть круга — класика.
Плінтусний черевик — трохи витонченіший.
Додаткова порада: якщо у вас підлога з плитки, замініть молдинг силіконовим герметиком або декоративним профілем.
Колір
Плінтуси не обов’язково повинні бути білими. У сучасному дизайні активно використовуються контрастні відтінки:
Чорні чи графітові — для драматичних, сучасних інтер’єрів.
Пастельні — для спокійних, м’яких інтер’єрів у стилі прованс або шебі-шик.
Колір підлоги — для зорової цілісності.
Головне — гармонія
Коли ви обираєте плінтус, орієнтуйтесь на стиль дверей, лиштви, віконних рам, покриття підлоги та загальну стилістику приміщення. Гарний плінтус — це не просто деталь, це «рамка», яка підкреслює красу вашого дому.
Незалежно від того, ви робите косметичний ремонт чи створюєте будинок своєї мрії — не нехтуйте плінтусами. Ці кілька сантиметрів можуть зробити ваш інтер’єр стильним, гармонійним і завершеним.