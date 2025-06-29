Як обрати найкращі штори для вашої спальні / © Credits

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Від правильного вибору ліжка до освітлення та текстилю — кожна деталь має значення. Одним із найважливіших елементів у цьому списку є штори. Вони не лише захищають від світла та сторонніх поглядів, а й створюють атмосферу та стиль.

Видання Martha Stewart зібрало поради, щоб допомогти вам зробити правильний вибір штор для спальні — від тканин і кольорів до стилю, довжини та фурнітури.

Найкращі тканини

Коли ви обираєте штори, перш за все зверніть увагу на тканину. Вона визначає не тільки зовнішній вигляд, а й функціональність: рівень затемнення, теплоізоляцію, догляд.

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Бавовна

Найпопулярніший та практичний варіант. Легка та проста у догляді. Ідеально підходить для повсякденного інтер’єру та поціновувачів натуральних матеріалів.

Переваги: можна прати у машинці, добре поєднується з іншими шарами.

Шовк

Розкішний вибір для елегантних інтер’єрів. Пропускає світло, створює м’яке сяйво.

Переваги: має вишуканий вигляд, підходить для класичних стилів.

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Недоліки: складний у догляді, боїться вологи та сонця.

Вельвет / оксамит

Щільна важка тканина, ідеальна для повного затемнення та теплоізоляції. Ідеально для південних вікон або кімнат із ранковим сонцем.

Недоліки: накопичує пил — потребує регулярного чищення.

Поліестер

Бюджетна та практична тканина, популярна серед молодих сімей та орендаторів.

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Переваги: не мнеться, проста у догляді.

Мінуси: легко вбирає запахи, не підходить для кухні.

Льон

Натуральна легка тканина, яка гарно драпірується та пропускає світло, зберігає приватність. Підходить для скандинавських, мінімалістичних, природних інтер’єрів.

Порада: краще обирати варіанти з додатковою підкладкою для кращого затемнення.

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Колір і візерунок

Колір має значення

Враховуйте колір стін, постільної білизни та меблів.

Холодні тони поєднуються з іншими холодними, теплі — з теплими.

Уникайте надто яскравих кольорів — вони можуть зіпсувати атмосферу відпочинку.

Якщо спальня заливається сонцем — обирайте стійкі до вигорання тканини.

Візерунки

Візерунчасті штори можуть стати центральним акцентом, як картина на стіні.

Якщо інтер’єр активний — оберіть однотонні штори.

Якщо стіни спальні нейтральні — сміливо додавайте малюнки чи вишивку.

Стилі

Різні види кріплення штор створюють різний настрій. Оберіть той, що пасує саме вам:

Французькі складки . Елегантний та формальний стиль. Складки починаються на відстані кількох сантиметрів від верху.

Проста збірка. М’які складки по всій ширині. Чудовий варіант для невеликих вікон і затишного стилю.

Люверси . Металеві кільця для кріплення штор безпосередньо на карниз. Стильно, сучасно, зручно.

Петлі . Петлі з тканини, через які протягується карниз. Простий та універсальний варіант для багатьох стилів.

Глибокі складки . Дає чіткий та структурований вигляд. Добре підходить для мінімалізму чи лофту.

Декоративні драпірування. Декоративний елемент для романтичного чи класичного інтер’єру. Вимагає додаткового шару для функціональності.

Важливо врахувати

Розмір і довжина

Найпоширеніші довжини: 213 см, 244 см і 274 см.

Штори повинні або торкатись підлоги, або «плавати» над нею.

Для драматичного ефекту — додайте 10–15 см для «підпору».

Монтаж

Вішайте карниз на 10–15 см вище вікна — це візуально збільшує висоту стелі.

Карниз має виступати по боках на 15–30 см — так вікно матиме більший вигляд.

Шари

В ідеалі — комбінуйте прозорі штори (вуаль) для денного світла та щільні (блекаут) для нічного сну.

Такий дует дозволяє контролювати світло та забезпечити приватність.

Зав’язки

Шторні підхвати — це не лише декоративний елемент, а й практична річ. Вони дозволяють красиво та зручно відкривати штори.

Блекаут штори

Для тих, хто цінує повну темряву — ідеальні. Також допомагають зменшити шум і зберегти тепло.

Часті запитання

Чи повинні штори торкатися підлоги? Так, для класичного вигляду штори мають сягати підлоги. Якщо хочете «ефект театру» — додайте до довжини ще 10–15 см.

Чи можна поєднувати жалюзі та штори? Так, це ідеальний варіант для гнучкого контролю світла та стилю.

Що обрати замість штор? Якщо штори вам не до вподоби, розгляньте: римські штори, жалюзі, дерев’яні віконниці, тканинні панелі.

Штори у спальні — це не просто елемент декору. Вони впливають на ваш сон, атмосферу та загальну гармонію кімнати. Орієнтуйтесь на свій стиль життя, переваги у догляді, рівень затемнення та, звісно, загальний інтер’єр.

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