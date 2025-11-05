Як обрати справді ароматний гарбуз: поради, які врятують вас від «картопляного» смаку / © Associated Press

Реклама

Проте, погодьтесь, не кожен гарбуз однаково смачний, буває, дивишся, а він красивий, насичений, пахне медом, а на смак, як варена картопля. Авторка сторінки TreskaBlog поділилася простими, але дієвими порадами, як обрати справді смачний гарбуз, не орієнтуючись лише на колір чи розмір, бо не кожен гарний гарбуз — солодкий.

Смак залежить не лише від сорту, а й від умов вирощування, наприклад, температури, поливу та підживлення. Цей рік у більшості регіонів України був не надто теплим, тому багато гарбузів просто не встигли «дозріти на солодкість». Тож навіть сорт, який зазвичай ідеально солодкий, міг вийти нейтральним. Але є сорти, які майже ніколи не підводять, розберімось про які йде мова.

Мускатні гарбузи

Це найсолодші гарбузи, саме ті, які хочеться запікати з корицею чи робити з них десерти. У них цукру 6–8%, тоді як в інших — лише 3–5%. До цієї категорії належать Баттернат (Butternut), Мускат Прованський (Muscat de Provence), арабські мускатні сорти та інші.

Реклама

Баттернат — грушоподібний, з гладенькою бежевою шкіркою. Усередині — яскравий помаранчевий м’якуш із медово-горіховим ароматом. З нього виходить ідеальне пюре, супи та навіть гарбузовий лате.

Мускат Прованський — приплесканий, з сіро-зеленою шкіркою, схожий на антикварний декор, але головне всередині: солодкий, насичений та ароматний.

Honey Nut — ніби «мінібаттернат», важить до пів кілограма, ідеальний для порційного запікання. Розрізаєте та одразу готуєте без залишків.

Якщо шукаєте гарбуз для десертів, пирогів або запікання з медом — обирайте мускатний. Саме він подарує ту «цукрову» ніжність, за яку ми любимо гарбузи.

Великоплідні гарбузи

Не дайте назві себе обдурити, «великоплідні» не завжди гігантські. Це просто традиційні сорти з помаранчевим м’якушем, щільною структурою та нейтральним смаком.

До цієї групи належать Golden Delicious, Маріна де Кіоджа та інші. Вони менш солодкі, але краще тримають форму під час термооброблення, тому чудово підходять для:

каш з пшоном або рисом,

солоних пирогів,

гарбузових супів-пюре,

запіканок.

Якщо не хочете нудотно-солодкого смаку, саме великоплідний гарбуз стане вашим фаворитом.

Реклама

Хоккайдо

Сорт, який підкорює всіх, хто хоч раз його куштував. Хоккайдо — невеликий, з яскраво-помаранчевою шкіркою, яку можна їсти. Він має виражений горіховий присмак, щільну текстуру та неймовірно ароматний посмак. Саме тому кулінари радять поєднувати його з сиром із пліснявою, вершками чи картоплею.

Найсмачнішим поєднанням може стати запіканка з картоплею, гарбузом Хоккайдо та сиром із блакитною пліснявою.

Кормові гарбузи

Вони величезні, мають красивий яскравий м’якуш і ефектний вигляд на фото. Але, на жаль, майже не мають солодкості. Саме тому їх найчастіше використовують для корму худобі чи декоративних цілей. Додавати їх можна, наприклад, у каші чи супи, але чудес не чекайте. Вміст цукру у них мінімальний, а смак — «пустуватий».

Як не помилитися

Обирайте гарбуз з твердою шкіркою, без тріщин і плям.

Колір хвостика має бути сухим, це знак, що плід природно дозрів.

Стиглий гарбуз важчий, ніж здається на вигляд, всередині щільний м’якуш.

Якщо маєте змогу, понюхайте місце зрізу, приємний горіхово-медовий аромат — знак, що треба «брати!».

Навіть найсмачніший сорт може видатися «ніяким», усе залежить від погоди та догляду. Тож якщо гарбуз «підвів», не поспішайте списувати його сорт. Наступного сезону він може стати вашим фаворитом.

Реклама

Осінь — час тепла, домашніх ароматів і гарбузового затишку. Оберіть свій ідеальний гарбуз і нехай кухня наповниться ароматом кориці, карамелі та щастя.