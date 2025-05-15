Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради / © Credits

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Обрізання — це не лише про естетику. Це про майбутнє цвітіння. І невдалий момент для секатора може позбавити вас квітів на цілий рік. Як зробити все правильно, щоб не зашкодити рослині, розповіло видання Martha Stewart.

Гортензії формують квіткові бруньки у два способи:

на молодих пагонах (новий приріст поточного року),

на старих пагонах (торішнє зростання).

Різні види мають різний графік розвитку, тож обрізати їх треба у визначений час. Інакше — ви зріжете не просто гілку, а майбутню квітку.

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Гортензії, які цвітуть на молодих пагонах

До цієї групи належать:

Гладкі гортензії — наприклад, сорт Annabelle.

Волотисті гортензії — популярні сорти Limelight, Pinky Winky, Phantom.

Коли обрізати:

Рання весна чи пізня зима — поки рослина ще «спить».

Також допустиме легке формування після цвітіння.

Як обрізати:

Для формування — вкорочуйте верхівки гілок.

Для омолодження — зрізайте до 20–30 см від землі.

Мертві чи хворі гілки можна видалити будь-коли.

Порада: глибоке обрізання стимулює активне зростання та великі суцвіття.

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Гортензії, які цвітуть на старих пагонах

Сюди належать:

Крупнолисті гортензії

Дуболисті гортензії

Садові гортензії

Черешкові гортензії (плетисті)

Коли обрізати:

Одразу після завершення цвітіння (середина-кінець літа).

Восени, взимку та навесні — не обрізати! Ви ризикуєте видалити бруньки, які вже сформувались.

Як обрізати:

Видаляйте старі, сірі чи мертві гілки — особливо взимку чи ранньою весною.

У серпні-вересні — легке формувальне обрізання, але не надто агресивне.

Щоб омолодити кущ, щороку видаляйте третину найстаріших пагонів.

Порада: для перевірки життєздатності гілки обережно подряпайте її нігтем — якщо під корою зелено — стебло живе.

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Огляд за кожним видом

Крупнолисті гортензії

Цвітуть на старій деревині.

Обрізати одразу після цвітіння.

Для контролю розміру — щорічно видаляйте третину найстаріших гілок.

Дуболисті гортензії

Не потребують частого обрізання.

Вкорочуйте до третини об’єму після цвітіння (червень-липень).

Мертві гілки — видалити взимку чи ранньою весною.

Гладкі гортензії

Цвітуть на молодих пагонах.

Найкраще обрізати у лютому-березні.

Для потужного омолодження — зрізати майже до землі.

Волотисті гортензії

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Цвітуть на новій деревині.

Потужне обрізання ранньою весною забезпечить рясне цвітіння.

Садові гортензії

Цвітуть на старій деревині.

Формувальне обрізання — після завершення цвітіння.

Мертві гілки — обрізати ранньою весною.

Секрети догляду після обрізання

Після обрізання підживіть рослину органічним добривом — це стимулює новий приріст.

Замульчуйте основу куща, щоб зберегти вологу та захистити коріння.

Перевіряйте наявність шкідників або хвороб, особливо у місцях зрізів.

Обрізання гортензій — це не так складно, як здається. Головне — знати свій вид, дотримуватися правильного часу та не боятись секатора.