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ТСН у соціальних мережах

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Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради

Гортензії зачаровують своїм рясним, барвистим цвітінням та мінімальними вимогами до догляду. Але щоб ваші улюбленці щороку тішили пишними букетами, дуже важливо знати, коли та як їх обрізати.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради

Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради / © Credits

Обрізання — це не лише про естетику. Це про майбутнє цвітіння. І невдалий момент для секатора може позбавити вас квітів на цілий рік. Як зробити все правильно, щоб не зашкодити рослині, розповіло видання Martha Stewart.

Гортензії формують квіткові бруньки у два способи:

  • на молодих пагонах (новий приріст поточного року),

  • на старих пагонах (торішнє зростання).

Різні види мають різний графік розвитку, тож обрізати їх треба у визначений час. Інакше — ви зріжете не просто гілку, а майбутню квітку.

Гортензії, які цвітуть на молодих пагонах

До цієї групи належать:

  • Гладкі гортензії — наприклад, сорт Annabelle.

  • Волотисті гортензії — популярні сорти Limelight, Pinky Winky, Phantom.

Коли обрізати:

  • Рання весна чи пізня зима — поки рослина ще «спить».

  • Також допустиме легке формування після цвітіння.

Як обрізати:

  • Для формування — вкорочуйте верхівки гілок.

  • Для омолодження — зрізайте до 20–30 см від землі.

  • Мертві чи хворі гілки можна видалити будь-коли.

Порада: глибоке обрізання стимулює активне зростання та великі суцвіття.

Гортензії, які цвітуть на старих пагонах

Сюди належать:

  • Крупнолисті гортензії

  • Дуболисті гортензії

  • Садові гортензії

  • Черешкові гортензії (плетисті)

Коли обрізати:

  • Одразу після завершення цвітіння (середина-кінець літа).

  • Восени, взимку та навесні — не обрізати! Ви ризикуєте видалити бруньки, які вже сформувались.

Як обрізати:

  • Видаляйте старі, сірі чи мертві гілки — особливо взимку чи ранньою весною.

  • У серпні-вересні — легке формувальне обрізання, але не надто агресивне.

  • Щоб омолодити кущ, щороку видаляйте третину найстаріших пагонів.

Порада: для перевірки життєздатності гілки обережно подряпайте її нігтем — якщо під корою зелено — стебло живе.

Огляд за кожним видом

Крупнолисті гортензії

  • Цвітуть на старій деревині.

  • Обрізати одразу після цвітіння.

  • Для контролю розміру — щорічно видаляйте третину найстаріших гілок.

Дуболисті гортензії

  • Не потребують частого обрізання.

  • Вкорочуйте до третини об’єму після цвітіння (червень-липень).

  • Мертві гілки — видалити взимку чи ранньою весною.

Гладкі гортензії

  • Цвітуть на молодих пагонах.

  • Найкраще обрізати у лютому-березні.

  • Для потужного омолодження — зрізати майже до землі.

Волотисті гортензії

  • Цвітуть на новій деревині.

  • Потужне обрізання ранньою весною забезпечить рясне цвітіння.

Садові гортензії

  • Цвітуть на старій деревині.

  • Формувальне обрізання — після завершення цвітіння.

  • Мертві гілки — обрізати ранньою весною.

Секрети догляду після обрізання

  • Після обрізання підживіть рослину органічним добривом — це стимулює новий приріст.

  • Замульчуйте основу куща, щоб зберегти вологу та захистити коріння.

  • Перевіряйте наявність шкідників або хвороб, особливо у місцях зрізів.

Обрізання гортензій — це не так складно, як здається. Головне — знати свій вид, дотримуватися правильного часу та не боятись секатора.

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