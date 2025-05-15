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Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради
Гортензії зачаровують своїм рясним, барвистим цвітінням та мінімальними вимогами до догляду. Але щоб ваші улюбленці щороку тішили пишними букетами, дуже важливо знати, коли та як їх обрізати.
Обрізання — це не лише про естетику. Це про майбутнє цвітіння. І невдалий момент для секатора може позбавити вас квітів на цілий рік. Як зробити все правильно, щоб не зашкодити рослині, розповіло видання Martha Stewart.
Гортензії формують квіткові бруньки у два способи:
на молодих пагонах (новий приріст поточного року),
на старих пагонах (торішнє зростання).
Різні види мають різний графік розвитку, тож обрізати їх треба у визначений час. Інакше — ви зріжете не просто гілку, а майбутню квітку.
Гортензії, які цвітуть на молодих пагонах
До цієї групи належать:
Гладкі гортензії — наприклад, сорт Annabelle.
Волотисті гортензії — популярні сорти Limelight, Pinky Winky, Phantom.
Коли обрізати:
Рання весна чи пізня зима — поки рослина ще «спить».
Також допустиме легке формування після цвітіння.
Як обрізати:
Для формування — вкорочуйте верхівки гілок.
Для омолодження — зрізайте до 20–30 см від землі.
Мертві чи хворі гілки можна видалити будь-коли.
Порада: глибоке обрізання стимулює активне зростання та великі суцвіття.
Гортензії, які цвітуть на старих пагонах
Сюди належать:
Крупнолисті гортензії
Дуболисті гортензії
Садові гортензії
Черешкові гортензії (плетисті)
Коли обрізати:
Одразу після завершення цвітіння (середина-кінець літа).
Восени, взимку та навесні — не обрізати! Ви ризикуєте видалити бруньки, які вже сформувались.
Як обрізати:
Видаляйте старі, сірі чи мертві гілки — особливо взимку чи ранньою весною.
У серпні-вересні — легке формувальне обрізання, але не надто агресивне.
Щоб омолодити кущ, щороку видаляйте третину найстаріших пагонів.
Порада: для перевірки життєздатності гілки обережно подряпайте її нігтем — якщо під корою зелено — стебло живе.
Огляд за кожним видом
Крупнолисті гортензії
Цвітуть на старій деревині.
Обрізати одразу після цвітіння.
Для контролю розміру — щорічно видаляйте третину найстаріших гілок.
Дуболисті гортензії
Не потребують частого обрізання.
Вкорочуйте до третини об’єму після цвітіння (червень-липень).
Мертві гілки — видалити взимку чи ранньою весною.
Гладкі гортензії
Цвітуть на молодих пагонах.
Найкраще обрізати у лютому-березні.
Для потужного омолодження — зрізати майже до землі.
Волотисті гортензії
Цвітуть на новій деревині.
Потужне обрізання ранньою весною забезпечить рясне цвітіння.
Садові гортензії
Цвітуть на старій деревині.
Формувальне обрізання — після завершення цвітіння.
Мертві гілки — обрізати ранньою весною.
Секрети догляду після обрізання
Після обрізання підживіть рослину органічним добривом — це стимулює новий приріст.
Замульчуйте основу куща, щоб зберегти вологу та захистити коріння.
Перевіряйте наявність шкідників або хвороб, особливо у місцях зрізів.
Обрізання гортензій — це не так складно, як здається. Головне — знати свій вид, дотримуватися правильного часу та не боятись секатора.