Як обирати та встановити ідеальну огорожу для вашого собаки: корисні поради

У своїй статті видання Daily Paws розглянуло основні види огорож для собак, їхні переваги та недоліки, а також поради фахівців щодо вибору саме того варіанту, який підійде для вашої сім’ї та вашого улюбленця.

Дресирувальники та ветеринари одностайні, що безпечний простір на подвір’ї допомагає собаці реалізовувати природні інстинкти, витрачати енергію та зменшувати стрес. Огорожа — це фактично продовження дому для собаки. Вона дає вихід надлишковій енергії та дозволяє обирати, як проводити час на вулиці.

Проте не всі собаки та господарі мають однакові потреби. Важливо підібрати тип огорожі, врахувати темперамент тварини, ваш бюджет, розмір ділянки та естетичні побажання.

Види огорож

Суцільні бар’єрні огорожі (дерево, метал, ПВХ)

Це класичний варіант для тих, хто хоче максимальної безпеки та приватності. Виготовляються з дерева, металу чи пластику, не закривають все від поглядів сусідських котів чи дітей, а також додають будинку охайного вигляду.

Плюси:

Максимальний захист і приватність

Захист від проникнення інших тварин

Підходить для малих і середніх подвір’їв

Додає вартості будинку

Мінуси:

Дороге встановлення

Потребують догляду (фарбування, лагодження)

Можливість підкопів або спроб перестрибнути

Порада: для великих собак огорожу робіть висотою 1,2–1,8 м і з нахиленим верхом під 45°, щоб зменшити ризик стрибків.

Сітчасті та ланцюгові огорожі

Доступніший за ціною варіант, який швидко встановлюється та дозволяє бачити навколишнє середовище.

Плюси:

Дешевше за дерево

Швидкий монтаж

Мале обслуговування

Мінуси:

Немає приватності

Деякі собаки можуть перелізти чи підкопати

Електронні та «невидимі» огорожі

Працюють за принципом електричного сигналу на нашийнику. Собака отримує попереджувальний звук або статичний імпульс, коли наближається до межі.

Важливо: постійний дискомфорт може викликати у собаки страх, тривожність та проблеми з поведінкою.

Плюси:

Не змінюють зовнішній вигляд подвір’я

Працюють на складному рельєфі

Мінуси:

Можуть шкодити психіці тварини

Не захищають від проникнення інших тварин або людей

GPS-огорожі

Сучасний портативний варіант, господар окреслює зону за допомогою GPS і нашийник попереджає собаку про наближення до межі.

Плюси:

Портативність, збереження кількох «карт»

Підходить для великих ділянок і подорожей

Мінуси:

Потрібне навчання

Не забезпечує фізичного бар’єра

Переносні та внутрішні огорожі

Ідеальні для подорожей чи зонування простору у домі, наприклад, щоб собака не заходив на кухню.

Плюси:

Легкі, мобільні, недорогі

Підходять для квартир і дач

Мінуси:

Великі чи активні собаки можуть перекинути

Не захищають від зовнішніх загроз

Ціна встановлення огорожі

Дерево — найдорожчий варіант

Сітка / ланцюг — дешевший, але з меншою приватністю

GPS та електронні — середня ціна, дешевше, якщо встановлювати самостійно

Переносні та внутрішні — найдоступніші

Враховуйте розмір ділянки, адже для маленьких двориків фізичний паркан вигідніший, а для великих територій іноді доцільніше обрати GPS-варіант.

Як обрати огорожу під конкретного собаку

Енергійні та стрибучі породи, такі як хаскі чи бельгійські вівчарки, наприклад, потребують високих та міцних бар’єрів.

Спокійні домашні улюбленці можуть обійтися переносними варіантами чи внутрішнім зонуванням.

Маленькі ділянки — краще дерев’яні чи металеві паркани з приватністю.

Подорожувальники — GPS або складані переносні огорожі.

Огорожа для собаки — це інвестиція у безпеку, спокій та комфорт усіх членів родини. Коли ви обираєте тип, зважайте на особливості вашого улюбленця, умови ділянки та власний спосіб життя, а головне, не забувайте, що жодна, навіть найдосконаліша огорожа, не замінить вашої уваги, любові та спільних прогулянок.